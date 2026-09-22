Rüyada sel görmek, rüyanın ayrıntılarına göre farklı şekillerde tabir edilir. Suyun berrak mı bulanık mı aktığı, selin nereden gelip nereye ulaştığı ve ne kadar büyük olduğu rüyanın anlamını değiştirir. Evi basan sel ile uzaktan görülen sel de farklı şekillerde yorumlanır.

Rüyada sel görmek

Rüyada sel görmek hayra yorulmaz. Büyük ve güçlü bir düşmana, halkın başında zalimce duran bir idareciye ve rüya sahibini ezip geçmek isteyen rakiplere delalet eder. Rüyayı görenin çevresinde onu zor duruma düşürmek isteyen kimseler vardır ve bunların gücü, kişinin tek başına karşı durabileceğinden fazladır.

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Rüyada sel ortaya çıkacak fitneye ve çevreye yayılacak kargaşaya da işaret eder. Kişinin başına gelecek belayı ve çekeceği eziyeti haber verir. Yola çıkmayı düşünen için zahmetli ve yorucu bir yolculuğa yorulur.

Sel önüne geleni sürükleyerek akıyorsa, rüya sahibinin karşısındaki güç kendisinden büyüktür ve bu güce karşı durmak kolay olmaz.

Rüyada sel olduğunu görmek

Rüyada sel olduğunu görmek, rüya sahibinin iş hayatında başarısız bir dönem geçireceğine delalet eder. Yürüttüğü işler beklediği gibi gitmez ve emek verdiği işten umduğu karşılığı alamaz. Bu rüya büyük bir maddi kayba da işaret eder. Elindeki malın bir kısmının gitmesine, kazancın azalmasına ve hesapların tutmamasına yorulur. Rüya sahibinin önünde zorlu ve sıkıntılı bir süreç durur, bu süreç geçmeden yeni bir işe girişmesi de kolay olmaz.

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Rüyada sel suyu görmek

Rüyada sel suyu görmek akan suyun rengine ve duruluğuna göre iki ayrı yöne bakar. Kan yahut pislik karışmış, rengi dönmüş sel suyu görmek ağır bir belaya ve çekilecek eziyete delalet eder. Rüya sahibinin böyle bir dönemde karşılaştığı sıkıntı kolay dinmez. Berrak ve temiz akan sel suyunun hükmü ise bu hattın dışındadır.

Rüyada çamurlu sel görmek

Rüyada çamurlu sel görmek, rüya sahibinin çözülmesi ve atlatılması kolay olmayan ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğuna işaret eder. Uzun süredir üzerinden atamadığı ve kendisini günden güne tüketen bir derdi vardır. Suyun çamurla ağırlaşması bu derdin kişiye yapışıp kalmasına delalet eder. Rüya, o dertten bir an önce kurtulması gerektiğini haber verir.

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Rüyada bulanık sel görmek

Rüyada bulanık sel görmek ilahi gazaba, yayılan salgın hastalığa ve zulme delalet eder. Hükmü rüya sahibinin kendi derdiyle sınırlı kalmaz ve geniş bir kesimi birden vuran belaya işaret eder. Suyun bulanıklığı işin ciddiyetine ve içinden çıkılması güç bir duruma yorulur.

Rüyada berrak sel görmek

Rüyada berrak sel görmek bol rızka ve rahat bir hayata işarettir. Duru akan ve geçtiği yere zarar yerine fayda bırakan sel, hayırlı kervanların gelmesine ve kişinin kazanç kapısının genişlemesine delalet eder. Rüya sahibinin sıkışan geçimi bu rüyadan sonra düzelir.

Rüyada selden kurtulduğunu görmek

Rüyada selden kurtulduğunu görmek hayırlı bir rüyadır. Kişinin çok ciddi bir sorundan son anda kurtulacağına, keder ve sıkıntıdan çıkıp feraha ereceğine delalet eder. Rüyada selden kurtulmak, kurtuluşun biçimine göre de tabir edilir. Sulardan çıkıp karaya ulaşmak sıkıntının bitmesine, selin önüne set çekip yönünü değiştirmek ya da sel sularını aşıp karşıya geçmek düşmana üstün gelmeye ve onun zararından kurtulmaya işarettir. Bu rüyadan sonra işlerin kolaylaşacağı ve başarılı bir dönemin geleceği yorumlanır.

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Rüyada selden kaçmak ve kurtulmak

Rüyada selden kaçmak ve kurtulmak ile rüyada sele kapılmak ve kurtulmak, idarecilerden yahut güçlü kimselerden gelecek bir sıkıntıya delalet eder. Rüya sahibi kendisinden üstün konumdaki birinin yüzünden zor günler geçirir.

Rüyada sel geldiğini görmek

Rüyada sel geldiğini görmek, yakın zamanda tehlikeli durumlarla karşılaşmaya işaret eder. Rüya sahibinin rahatı bozulur ve düzeni dağılır. Rüyada sel gelmesi, düşmanın hücuma geçmesiyle aynı manaya gelir. Suların uzaktan görünüp üzerine doğru ilerlemesi, karşı tarafın harekete geçtiğini ve rüya sahibini hedef aldığını haber verir. Rüyada selin geldiğini görmek bu hücumun yakın olduğuna delalet eder.

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Rüyada yağmur sel görmek

Rüyada yağmur sel görmek, yağmur dinmeyip sele döndüğü için eziyete ya da hastalığa delalet eder. Rüyada yağmur ve sel görmek de aynı tabire girer. Rüyada yağmur seli görmek, rüya sahibini bekleyen kötü bir olayın habercisidir ve zahmet çekeceği bir döneme işaret eder.

Rüyada dağdan sel geldiğini görmek

Rüyada dağdan sel geldiğini görmek, uzaktan gelip rüya sahibini ansızın bulan bir belaya delalet eder. Hiç beklenmeyen bir yerden gelen sıkıntı, hazırlık yapmaya fırsat bırakmaz. Rüyada suyun yüksekten inip hızla yaklaştığını görmek zahmetli bir sürecin başladığına işarettir.

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Rüyada sel baskını görmek

Rüyada sel baskını görmek, rüya sahibinin sıkıntılarının artacağına delalet eder. Bir dert kapanmadan ikincisi gelir ve yükü ağırlaştırır. Bu rüya maddi kayıpların yanında manevi kayıplara da işaret eder. Elden çıkan mal kadar bozulan itibar ve sarsılan ilişkiler de tabirin içindedir. Rüyada sel basması da belaların kişinin üzerine toplanmasına yorulur.

Rüyada evi sel basması

Rüyada evi sel basması, hane halkından birinin üzüntülü günler geçireceğine delalet eder. Ev içinde büyük bir kavga çıkacağına, tartışmanın ayrılığa ve yuvanın dağılmasına varacak sorunlara işaret eder. Rüyada evi sel bastığını görmek ve rüyada evin sel bastığını görmek de hanedeki huzurun bozulacağını haber verir. Sel eve girince sıkıntı dışarıda kalmaz ve doğrudan aile içine geçer.

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Rüyada sele kapılmak

Rüyada sele kapılmak, rüya sahibinin sıkıntılı günlerden geçtiğine ya da yakında geçeceğine delalet eder. Kişiyi sürükleyip götüren su, sıkıntının büyüklüğünü gösterir. Rüya sahibinin karşı koyamadan akıntıya uyması, gelen derde engel olamayacağına işarettir. Rüyada sele kapıldığını görmek kararsızlığa ve belirsizliğe de yorulur. Rüya sahibinin önünde birden çok yol vardır, hangisine gireceğine karar veremez ve işleri içinden çıkılmaz bir hâle gelir.

Rüyada selde kalmak

Rüyada selde kalmak, düzeni ve aile birliğini kaybettirecek bir işe delalet eder. Sudan çıkamamak, rüya sahibinin içine düştüğü sıkıntıdan kendi başına kurtulamayacağına işarettir. Rüyada selin ortasında kalmak da art arda gelen olaylarla rüya sahibini kedere düşürür ve kazancından kaybettirir.

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Rüyada selden kaçtığını görmek

Rüyada selden kaçtığını görmek, düşmandan ancak çok zahmet çekerek uzaklaşmayı ifade eder. Rüya sahibi tehlikeden uzaklaşır ama bunun bedelini yorgunlukla ve kayıpla öder. Rüyada selden kaçmak ayrıca ortaklık kurulan bir işte ciddi tartışmaların çıkacağına işaret eder. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık işin yürümesini engeller ve maddi kayıplara yol açar. Bu rüya, sıkıntının kolay ve kayıpsız atlatılmayacağını haber verir.

Rüyada sel felaketi görmek

Rüyada sel felaketi görmek, yalnız rüya sahibini değil geniş bir çevreyi ilgilendiren ciddi sorunlara işaret eder. Hüküm kişinin kendi hanesini aşar ve oturduğu yerdeki genel huzuru bozacak olayları haber verir. Suların bir bölgeyi birden vurması, sıkıntının tek tek değil topluca yaşanacağına delalet eder.

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Rüyada büyük sel görmek

Rüyada büyük sel görmek, karşılaşılacak düşmanın ve çekilecek sıkıntının büyüklüğüne işarettir. Rüya sahibinin önündeki dert de aynı ölçüde ağır olur. Sel sularının her yeri kapladığını görmek büyük bir düşman saldırısına delalet eder.

Rüyada sel izlemek

Rüyada sel izlemek, rüya sahibinin yanındaki güvenilmez bir arkadaşa işaret eder. Uzaktan seyredilen sel, sözüne güvenilen kimsenin sıkıntı anında yanında durmayacağını haber verir. Bu rüya talihsiz bir durumla karşılaşmaya da delalet eder.