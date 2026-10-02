Rüyada sevdiğini görmek, rüya sahibinin kendi durumuna ve sevilen kişinin rüyadaki hâline bağlı olarak yorumlanır. Rüya sahibinin bekâr ya da evli oluşu ve sevdiğini güler yüzlü, sinirli, ağlarken ya da hasta görmesi rüyanın yönünü değiştirir. Onunla konuşmak, ona sarılmak, onu öpmek, evlendiğini ya da öldüğünü görmek gibi sahneler de ayrı ayrı ele alınır. Rüya sahibinin kadın ya da erkek oluşu da ayrıca hesaba katılır.

Rüyada sevdiğini görmek

Rüyada sevdiğini görmek genel olarak hayra yorulur. Sevilen kimseden güzel bir haber alınacağına, rüya sahibinin hayatında yeniliklere, değişikliklere ve verilecek önemli kararlara işaret eder. Bekâr kimse için mutlu bir birlikteliğe, hayırlı bir evliliğe ve kısmetin açılmasına delalet eder. Evli kimsenin bu rüyayı görmesi ise aile içinde huzursuzluğa, ev içinde yaşanacak mutsuz bir olaya yorulur. Sevilen kişinin rüyada güler yüzlü, sinirli ya da ağlar hâlde görünmesi de rüyanın seyrini ayrıca değiştirir.

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Sevdiğin kişiyi ya da sevdiğin birini rüyada görmek de o kimseden sevindirici bir haber alınacağına alamettir. Çok sevdiğin birini görmek bekâr için kısmetin yakın olduğuna, evli için ise hanede çıkacak bir sıkıntıya delalet eder.

Sevdiğini uyurken görmek ardı ardına gelecek güzel haberlere, rahata ermeye ve başarıya delalet eder.

Rüyada karşılıksız sevdiğini görmek

Rüyada karşılıksız sevdiğini görmek karışık olaylara ve ufak zorluklara işaret eder. Karşılıksız sevdiğin kızı görmek, önüne çıkacak küçük engellere alamettir. Platonik sevdiğin erkeği görmek de bu engellere delalet eder. Kavuşamadığın sevdiğini görmek, işlerin bir süre karışık gideceğine yorulur. Bir başka yoruma göre bu rüya, rüya sahibinin doğru yolda olduğuna ve çevresinden destek göreceğine işarettir.

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Rüyada sevdiğin kişiyi görmek ve onunla konuşmamak

Ümidin kesildiği bir konuda yeniden umut ışığı doğacağına yorulan bu rüyada sevilen kimse görülür ama onunla konuşulmaz. Sevdiğini görüp tek kelime etmeden ayrılan kişi, uzun zamandır beklediği bir işte ümidinin tazeleneceğine dair haber almış sayılır.

Rüyada sevdiğin kızı görmek

Rüyada sevdiğin kızı görmek, rüya sahibi erkek olduğunda kısa zamanda maddi bolluğa ulaşılacağına delalet eder. Bu rüyada hayır iki adımda gelir. Önce rüya sahibinin maddi sıkıntıları çözülür, ardından sevdiği kızla evlenir. Sevdiği kızı rüyasında gören erkek için rüya, geçiminin genişleyeceğine de işaret eder. Sevdiğin kadını görmek bolluğun ardından gelecek hayırlı bir izdivacın müjdesidir.

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Rüyada sevdiğin erkeği görmek

Kadının rüyasında sevdiği erkeği görmesi, iş hayatındaki sıkıntıların sona ereceğine işarettir. Bol kazanca ve davalarda zafere de yorulur. Sevdiğin adamı ya da sevdiğim erkeği görmek de kazançlı günlerin habercisidir. Sevdiğin çocuğu görmek, yani gönül verilen delikanlıyı rüyada görmek, hayatın iyi ve güzel geçeceğine, ilerleyen günlerin sıkıntısız olacağına delalet eder. Bu rüya ilişkilerin düzelmesine de yorulur. Bazı tabirciler ise sevdiği erkeği görmeyi güvenilen insanlardan darbe yemeye ve maddi zarara uğramaya bağlar.

Rüyada sevdiğini hâline göre görmek

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Sevdiğini güler yüzlü görmek ondan güzel bir haber alınacağına işaret eder. Onu gülerken görmek ise çekilen hasretin biteceğine, kazanca ve rahat bir ömre yorulur. Sinirli görmek bunun tersine, bir dedikodu yüzünden aralarında küçük bir tartışma çıkacağına delalet eder. Bir başka görüşe göre sevdiğini üzgün görmek, zor günlerin biteceğine ve sorunların ortadan kalkacağına alamettir. Sevdiğin birini perişan görmek, rüya sahibinin işlerinde başarıya ve kazanca, önünün açılıp daha rahat bir döneme girmesine işarettir.

Rüyada sevdiğini ağlarken görmek

Rüyada ağlamak sevince yorulur. Sevdiğini ağlarken görmek de ferahlığa, sevince ve iyi akıbete delalet eder. Çok özlenen birine kavuşmaya ve yakında alınacak, maddi hayatla ilgili müjdeli bir habere de işarettir.

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Rüyada sevdiğin birinin hasta olduğunu görmek

Yeniliklere ve kısmetin açılmasına işaret eden bu rüya, göründüğünün aksine hayırlıdır. Sevdiğin birinin yoğun bakımda olduğunu görmek, sıkıntıların yakında bitip sevinçli haberler alınacağına delalet eder. Emeğin karşılığının alınmasına ve borçların ödenmesine de yorulur. Sevdiğin birinin kanser olduğunu görmek ise dertlerin sona ereceğine, hayatta yeni ve temiz bir sayfa açılacağına alamettir.

Rüyada sevdiğin kişinin sana soğuk davranması

Sevilen kişinin rüya sahibine soğuk davranması, huzuru kaçıran durumların düzeleceğine yorulur. Sevdiğinin rüya sahibini görmezden gelmesi, çekilen sıkıntıların yakında ortadan kalkacağına işarettir. Sevdiğin kişinin rüya sahibinden uzak durması da kırgınlığın ve endişeli günlerin sona ereceğine delalet eder. Rüya sahibinin yüzüne bakmaması ise imkânların genişlemesine, ticaretin büyüyüp borçların ödenmesine yorulur. Sevdiğinin rüya sahibiyle konuşmak istememesi, sevilen kimselerden görülecek destekle toparlanmaya ve hayırlı bir rızka alamettir. Sevdiği kişinin kendisini sevmediğini söylediğini gören kimse için rüya, huzurunu bozan meselenin çözüleceğine işaret eder.

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Rüyada sevdiğini görmek ve konuşmak

Rüyada sevdiğini görmek ve konuşmak, kişiyi seven ve ona değer veren birinden önemli bir öğüt alınacağına işaret eder. Evli kimse için hanede huzura, bekâr kimse için yakında kavuşmaya yorulur. Aynı rüya, zor da olsa sıkıntıların atlatılıp işlerin yoluna gireceğine de delalet eder. Sevdiğin kişinin rüya sahibine kendisini sevdiğini söylemesi, bekâr için beklenen kavuşmanın yakın olduğuna alamettir. Rüya sahibinin birine sevdiğini söylemesi de o kimseden hayırlı bir öğüt işiteceğini haber verir.

Rüyada sevdiğin erkeği görmek ve konuşmak

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Sevdiği erkeği görüp onunla konuşmak, kadının kendisine değer veren bu kimseden işine yarayacak bir öğüt alacağına delalet eder. Bu öğüt, zor da olsa işlerin yoluna girmesine vesile olur.

Rüyada sevdiğin kızla konuşmak

Erkeğin rüyasında sevdiği kızla konuşması kısmetin açılmasına ve işlerin yoluna girmesine yorulur.

Rüyada sevdiğin kişiyle mesajlaşmak

Sevdiğin kişiyle rüyada mesajlaşmak, sevilen kimseden sevindirecek bir haber alınacağına işaret eder. Mesajlaşmak ayrıca maddi ve manevi faydaya yorulur. Sevdiğin kızla mesajlaşan erkek için rüya, o kızdan bir adım ya da ilgi geleceğine delalet eder. Sevdiğin çocukla mesajlaşmak ise hasretin sona ereceğine alamettir. Sevdiğin kişinin rüya sahibine mesaj atması, beklenen haberin yakında ulaşacağına, ev içinde sevince ve rahatlığa işarettir. Sevdiğin erkeğin telefonla araması müjdeye ve beklenen adımın atılacağına delalet eder. Sevdiğinle telefonda konuşmak da işlerde uyum sağlanacağına, kazancın artacağına ve rakiplerin önüne geçileceğine işaret eder.

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Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek

Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek, rüya sahibinin cinsiyetine göre iki ayrı hayra yorulur. Sevdiğin erkeği ya da sevdiğini başka kızla gören kadın için rüya, çevresinde onu takdir edecek, ilgisini çekmek için etrafında dolaşacak birinin bulunacağına delalet eder. Sevdiği kızı başkasıyla gören erkek için ise sevdiğine duyduğu güvenin ve sadakatin artacağına işarettir. Rüya sahibi evliyse aynı rüya, üçüncü kişilerin evliliğine zarar vereceğine alamettir.

Rüyada sevdiğin kişinin başkasıyla sevgili olması

Sevgilisi olmayan kişi için bu rüya, iyi huylu ve sadık biriyle evleneceğine delalet eder. Sevilen kimseyi tanımadığı biriyle görmek de böyle hayırlı bir evliliğe işarettir. Sevdiğin çocuğun sevgilisi olduğunu görmek ise göründüğünün aksine gönül hoşluğuna, sevindirici haberlere ve emekle gelecek maddi bolluğa yorulur.

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Rüyada sevdiğinin öldüğünü görmek

Rüyada sevdiğinin öldüğünü görmek tersine yorulur. Görülen kişinin uzun ömürlü olacağına da işaret eden bu rüya, sevilen kimseyle kurulacak beraberliğin evlatla taçlanacağına delalet eder. Sevilen kişinin bir sağlık sorunu varsa rüya şifaya kavuşacağının müjdesidir. Sevdiğin birinin ya da çok sevdiğin birinin öldüğünü görmek de evlat sahibi olunacağına ve o kimsenin bir hastalığı varsa ondan kurtulacağına alamettir. Sevdiğin kızın öldüğünü gören erkek için rüya, kuracağı yuvanın evlatla bereketleneceğinin müjdesidir.

Rüyada sevdiğin birinin öldüğünü görmek ve ağlamak

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Mevkide yükselmeye ve kazanca işaret eden bu rüyada, sevilen kimsenin ölümünün ardından gözyaşı dökülür. Ölen sevdiğinin ardından ağlayıp haykıran kimse için rüya, işinde daha yüksek bir yere gelmenin alametidir.

Rüyada sevdiğine sarılmak

Rüyada sevdiğine sarılmak aile içindeki tartışmaların ve sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Anlaşılamayan kimselerle orta yolun bulunacağına, sevilen kişiyle yaşanan mutluluğun süreceğine de yorulur. Sevdiğin kıza sarılan erkek için rüya, ev içindeki huzurun geri gelmesine alamettir. Sevdiğin erkeğe sarılmak da kadın için hanedeki tartışmaların bitmesine delalet eder. Sevdiğin erkeğe sarılıp onu koklamak ise dileklerin gerçekleşeceğine ve sevilen kişiye kavuşmaya yorulur.

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Sevdiğin kişinin elini tutmak, uzun bir çalışmanın sonunda büyük kazanca ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Sevdiğin kızın elini tutmak, ödenemeyen borçların yakında ödeneceğine ve aile içindeki kırgınlıkların düzeleceğine delalet eder. Sevdiğin erkeğin elini tutmak da borçtan kurtulmaya ve hanede kırgınlığın sona ermesine yorulur. Sevdiğin kişiyle el ele tutuşmak, sadakatin ve vefanın güçleneceğine işarettir. Sevdiğin kişinin rüya sahibinin elini tutması, zor zamanda büyük destek görmeye yorulur. Sevdiğin erkeğin rüya sahibinin elini tutması da uzun süren sorunların değer verilen kimselerin yardımıyla çözüleceğine delalet eder.

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Rüyada sevdiğinle barışmak ise işlerin düzeleceğine, haneye bolluk ve bereket geleceğine yorulur. Sevilen kimseyle aradaki meselelerin çözüleceğine de işaret eder.

Rüyada sevdiğinle evlenmek

Rüyada sevdiğinle evlenmek, ilişkiye dair beklentilerin olumlu yönde gelişeceğine ve hayırlı bir birlikteliğe işaret eder. Sevdiğinle evlendiğini ya da sevdiğin kişiyle sevgili olduğunu görmek de bu hayırlı gelişmenin habercisidir. Kadının sevdiği adamla evlendiğini görmesi, beklentilerinin hayırla karşılanacağına yorulur. Sevdiğine kavuştuğunu görmek hayırlı bir birlikteliğin yakın olduğuna alamettir. Sevdiğinle nişanlandığını ya da nişanlanacağını görmek murada ermeye, geçim kolaylığına, borçların bitmesine ve sıkıntıların birlik sayesinde aşılacağına delalet eder. Sevdiğin kızı istemeye gitmek aradaki soğukluğun kalkacağına, hayırlı adımlar atılacağına ve maddi güç kazanılacağına alamettir.

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Rüyada sevdiğinin evlendiğini görmek

Rüyada sevdiğinin evlendiğini ya da onu gelinlikle görmek güzel günlerin yaklaştığına işaret eder. Aynı rüya borçların ödeneceğine de delalet eder.

Rüyada sevdiğinin başkasıyla evlendiğini görmek

Rüyada sevdiğinin başkasıyla evlendiğini görmek, bir kısım yoruma göre ilişkide zor bir döneme ve kısa süreli bir ayrılığa, bir kısmına göre huzur ve mutluluğa kavuşmaya yorulur. Sevdiğinin ya da sevdiğin adamın başkasıyla nişanlandığını görmek ise hayra işaret eder. Büyük üzüntülere rağmen sorunların yakında biteceğine ve kazançlı işlere girileceğine delalet eder. İş hayatında büyük atılımlara ve ortaklıklara da yorulur.

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Rüyada sevdiğini öpmek

Rüya sahibiyle sevdiği kimse arasında bir alışveriş olacağına yorulan bu rüya, ondan hediye ya da iyilik görüleceğine de delalet eder. Rüya sahibinin ondan önemli bir yardım alacağına da işarettir. Sevdiğin kızı öpmek, sevilen kimseden gelecek bir hediyeye yorulur. Sevdiğin erkeği öpmek ise zor bir işte ondan yardım görüleceğine alamettir. Sevdiğin kişiyle öpüşmek şifaya ve sorunların çözülmesine işaret eder. Maddi bir desteğe ve aile hayatında huzura da yorulur. Sevdiğin kızla öpüşmek de şifaya ve huzura delalet eder. Sevdiğin adamla öpüşmek de sorunların çözülüp hanenin huzur bulmasına yorulur. Sevdiğinin rüya sahibini öpmesi, inişli çıkışlı giden işlerin düzene gireceğine ve hayırlı bir kısmetle evlenmeye işarettir. Sevdiğin erkeğin dudaktan öpmesi de kadın için bu hayırlı kısmete delalet eder.

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Rüyada eski sevdiğini görmek

Rüyada eski sevdiğini görmek, geçmişe ait konuların gün yüzüne çıkacağına işaret eder. Bazı tabirciler uzun zamandır ödenemeyen bir borç yüzünden sıkıntıya düşmeye, bazıları ise hayra yorar. Eski sevdiğin kişiyi görmek ve onunla konuşmak, geçmişten gelen bir meselenin yeniden açılacağına delalet eder.