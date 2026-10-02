Rüyada silahla vurulmak, rüya sahibinin kendisine ateş edildiğini ve kurşunun ona isabet ettiğini gördüğü rüyadır. Tabirciler bu rüyayı yorumlarken önce kurşunun vücudun neresine geldiğine, ardından rüya sahibinin vurulduktan sonra ölüp ölmediğine ve yarasından kan akıp akmadığına bakar. Vuranın eş ya da akraba olduğu rüyalar ayrıca yorumlanır. Rüyada bir başkasının vurulduğunu görmenin de kendine ait bir tabiri vardır.

Rüyada silahla vurulmak

Rüyada silahla vurulmak tabirde iki yönlü yorumlanır ve iki yorum da yaygındır. Birinci yoruma göre silahla vurulduğunu görmek saflığa, temizliğe ve güzel ahlaka delalet eder. Aynı rüya, rüya sahibinin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere ceza çekeceğine, ama sonunda suçsuzluğunun ortaya çıkıp aklanacağına işarettir.

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İkinci yorum vurulmayı keder ve kayıpla tabir eder. Buna göre rüyada vurulmak, rüya sahibinin zor ve sıkıntılı günler geçireceğine, sağlığında ya da malında bir kayba uğrayacağına ve huzurundan uzaklaşacağına yorulur. Bu iki yorumdan biri ötekini geçersiz kılmaz.

Rüyada vurulmak ile silahla vurulduğunu görmek tabirde tek rüya sayılır, çünkü iki sahnede de kurşun rüya sahibine isabet eder. Rüyanın hangi yöne ağır bastığı ise üç şarta bağlıdır. Kurşunun vücudun neresine geldiği, rüya sahibinin vurulduktan sonra ölüp ölmediği ve yarasından kan akıp akmadığı tabirin yönünü değiştirir.

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Rüyada kurşun yemek

Rüyada kurşun yemek ya da kurşunlanmak, rüya sahibine karşı kötülük planları kurulacağına delalet eder. Bazı yorumlarda ise kurşunla vurulduğunu görmek tam tersine, düşmandan gelecek sözlerin rüya sahibine zarar vermeyeceğine yorulur.

Rüyada tabancayla vurulmak

Tabancayla vurulmak, rüya sahibinin karşı cinsten birine kuvvetli bir ilgi duyacağına yorulur. Bu ilginin sonu belirsiz bir gönül işine döneceğine de işaret eder. Bir kolda ise tabancayla vurulmak da saflığa ve işlenmemiş bir suçtan aklanmaya alamettir.

Rüyada tüfekle vurulmak

Rüyada tüfekle vurulmak, yakından gelecek beklenmedik bir zarara ve rüya sahibini pusuda bekleyen kimselere delalet eder. Bir yorumda ise tüfekle vurulan kişinin günahlarından arınacağına alamettir.

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Rüyada vurulmak ama ölmemek

Rüyada vurulmak ama ölmemek hayra yorulan bir rüyadır. Silahla vurulup ölmediğini gören kimsenin çevresince sevilen biri olacağına, yakınlarıyla arasındaki sorunların çözüleceğine ve şansının döneceğine işaret eder. Bekâr biri bu rüyayı görürse kısa zamanda yuva kurmasına, bazı yorumlara göre de ömrünün uzamasına delalet eder.

Rüyada üzerine ateş edilip vurulmamak, sorunların teker teker çözüleceğine ve uzun süren küslüklerin sona ereceğine işarettir. Üzerine ateş edilip de vurulmadığını gören kimse için rüya, sağlığın yerine geleceğine ve çıkmazların açılacağına yorulur. Kendisine kurşun sıkıldığını görüp kurtulmak ise endişe edilen işlerin yakınların yardımıyla hayra döneceğine alamettir.

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Rüyada silahla yaralanmak

Rüyada silahla yaralanmak ve yaradan kan akması olumsuz yönde ağır basar. Rüya sahibinin ayıplanıp çevresinden uzaklaşacağına delalet eder. Bazı yorumlarda kanlı yara manevi bir sevaba ve rüyanın etkisinin çabuk görüleceğine yorulur.

Vurulduğu hâlde yaralanmamak ve kan akmaması ahlaklı biriyle tanışıp evlenmeye, mutlu bir aile kurmaya alamettir. Bir yoruma göre ise kanın akmaması iş hayatında bir zorluğa işarettir. Vurulup acı hissetmemek, rüya sahibinin bir kurtuluş yolu aradığına ve zekâsı sayesinde işlerini düzeltip huzura kavuşacağına yorulur.

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Rüyada vurularak öldüğünü görmek

Rüyada vurularak öldüğünü görmek çoğu tabirde hayra yorulur. Vurulup öldüğünü gören kimsenin dertlerinden ve borçlarından kurtulup rahata ereceğine işarettir. Rüya ani bir habere de delalet eder. Bazı yorumlarda ise bu rüya, sıkıntılı günlerin ağır ve uzun süreceğine alamettir.

Rüyada vurulduğu yere göre tabiri

Kurşunun isabet ettiği yer tabiri doğrudan değiştirir ve her uzvun kendine ait bir yorumu vardır. Dizinden vurulmak, yakınların rüya sahibinin sahip olduklarına haset etmesine ve yanlış çevre seçimine işaret eder.

Rüyada sırtından vurulmak

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Sırtına ateş edildiğini görmek, rüya sahibi hakkında arkadan konuşulacağına alamettir. Rüyada sırtından vurulmak, rüya sahibinin ummadık bir olayla karşılaşacağına ve haksızlığa uğrayacağına da delalet eder. Gizli bir düşmanın varlığına işaret eden bu rüya, güvenilen birinden gelecek bir ihanete de yorulur. Sırtından kurşun yemek ise bazı yorumlarda ters yöne döner ve sorunların aşılmasının, emeğin karşılığını görüp daha iyi bir mevkiye gelmenin müjdesi sayılır.

Sırtından vurulan kimsenin rüyada ölmemesi, girdiği mücadeleden galip çıkacağına işaret eder. Sırttan vurulup ölmek ise arkadan aleyhte çalışan kimselerin galip gelmesine yorulur.

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Rüyada bacağından vurulmak

Bacaktan vurulmanın tabiri iki ayrı yöne ayrılır. Bir yoruma göre bu rüya maddi ve manevi kayba, umutla beklenen bir işin gerçekleşmemesine ve rüya sahibinin planlarını bozmak isteyenlere delalet eder. Bazı yorumlarda ise bacağından vurulmak ani hayırlı gelişmelere, hastanın şifa bulmasına, fakirin zenginleşmesine ve üzüntülü kimsenin ferahlamasına alamettir.

Rüyada kafadan vurulmak

Rüyada kafadan ya da başından vurulmak, rüya sahibinin başının belaya gireceğine ve ani kötülüklerle karşılaşacağına işarettir. İş ve sosyal hayatta maddi manevi kayıplara, yanlış kararlara da yorulan bu rüya, kişinin iş kararlarında temkinli olması gerektiğine dair bir uyarı sayılır. Bir yorumda ise unutulmuş bir meselenin yeniden akla gelmesine delalet eder.

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Rüyada ayağından vurulmak

Sorunları ve zorlukları geride bırakmak, ayaktan vurulmanın başlıca tabiridir. Rüyada ayağından vurulmak, zor bir anda rüya sahibine yardım edecek birinin çıkmasına da yorulur.

Rüyada karnından vurulmak

Rüyada silahla karnından vurulmak bir uyarı olarak tabir edilir. Rüya sahibinin nefsinin peşine düştüğüne, dünya işlerine dalıp ahireti geri bıraktığına delalet eder. Bir yorumda karından vurulmak aile, evlat ve mal meselelerine yorulur.

Rüyada koldan vurulmak

Kurşunun sağ kola isabet etmesi, rüya sahibinin bazı üzücü olaylarla karşılaşacağına işaret eder. Sağ kolundan vurulmak, üzücü olayların yanında bir hastalığın iyileşeceğine de yorulur.

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Rüyada omzundan vurulmak

Omuzdan vurulan kimse için bu rüya, hayatındaki dengenin bozulacağına delalet eder.

Rüyada boynundan vurulmak

Rüyada boynundan vurulmak günaha karşı bir uyarı sayılır. Boynundan vurulup ölmek ise sıkıntıdan kurtulmaya ve tıkanan işlerin açılmasına işaret eder. Enseden vurulmak da çift yüzlü bir kimsenin alametidir.

Rüyada kalbinden vurulmak

Bekâr birinin kalbinden vurulduğunu görmesi âşık olacağına, evli birinin görmesi hayırlı bir haber alacağına yorulur. Bir yoruma göre ise bu rüya sevilen kişiden gelecek bir darbeye ve sabrın sınanmasına işarettir. Kalbinden vurulup ölmemek devletten yardım görmeye ve memuriyette yükselmeye işaret eder.

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Rüyada göğsünden vurulmak

Bu rüya bir kolda gören kimsenin geçmeyen bir aşk acısı yaşayacağına işarettir. Öbür kolda ise gönül yarasını saracak yeni birinin geleceğinin habercisidir.

Rüyada elinden vurulmak

Ele isabet eden kurşun, rüya sahibinin birine verdiği borcun geri dönmeyeceğine işarettir.

Rüyada alnından vurulmak

Alnına kurşun isabet ettiğini görmek olumlu sayılır. Bu rüya, rüya sahibinin gözünün açılacağına ve gerçeği fark edeceğine işaret eder.

Rüyada kim tarafından vurulduğuna göre tabiri

Ateş eden kimse rüya sahibinin eşi ya da akrabasıysa rüya ayrıca yorumlanır. Polis tarafından vurulmak ise ana babanın duasını almaya, duaların kabul olmasına ve zorlukların bitip emeğin karşılığının alınmasına işaret eder.

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Rüyada eşi tarafından silahla vurulmak

Rüyada eşi tarafından silahla vurulmak, eşten gelecek beklenmedik bir habere yorulur. Eşin vurup yaralaması aradaki bir soğukluğa işarettir. Eşin vurup öldürmesi ise ondan gelecek bir şifaya ve desteğe delalet eder.

Rüyada akrabası tarafından vurulmak

Rüyada akrabası tarafından vurulmak, rüya sahibi ile o akrabası arasında bir süre küslük yaşanacağına işaret eder. Tanıdık birinin ateş ettiğini görmek ise o kimseyle arasının açılmasına işaret eder.

Rüyada birinin vurulduğunu görmek

Rüyada birinin vurulduğunu görmek, rüya sahibinin maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaşacağına, ama bunları kendi çabasıyla aşacağına yorulur. Bazı tabirlerde tanıdık birinin vurulması, o kişi hakkında çıkacak bir iftiraya yorulur.

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Babanın vurulduğunu görmek rızkın genişlemesine ve borçların ödenmesine yorulur. Rüyada annenin silahla vurulduğunu görmek hastalıktan kurtulup sağlığa kavuşmaya ve tövbenin kabul olmasına delalet eder. Abinin vurulması, abinin başarısıyla övünmeye ve sorunların tamamen çözülmesine alamettir. Eşinin vurulduğunu görmek eski itibara ve şerefe yeniden kavuşmaya işaret eder. Bu rüya sorunların çabuk çözüleceğine de yorulur.

Rüyada oğlunun vurulduğunu görmek rahat bir hayata kavuşmaya ve maddi ferahlığa yorulur. Kendi çocuğunun silahla vurulduğunu gören kimse için rüya, evlatlardan gelecek güzel bir habere ve ev içindeki tatsızlığın bitmesine alamettir. Ayrık bir görüşe göre ise çocuğun silahla vurulması, kısmetsiz bir döneme girmeye ve rüya sahibi hakkında dedikodu çıkmasına işarettir. Arkadaşının vurulduğunu görmek iş hayatında yükselmeye ve planların istenen şekilde işlemesine delalet eder.

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Tanımadığı birinin silahla vurulduğunu görmek büyük çalışmaların sonunda gelecek hayırlı bir kazancın habercisidir. Bir adamın vurulduğunu görmek ise ağır hastalıklardan uzak kalmaya ve rahat bir döneme girmeye delalet eder.