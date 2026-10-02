Rüyada tabut görmek uyanınca insanı ürkütür, ama tabirciler bu rüyayı ayrıntısıyla yorumlar. Tabutun boş ya da dolu olması, kapağının açık ya da kapalı durması, rengi, yeni mi eski mi olduğu ve nerede görüldüğü rüyanın anlamını değiştirir. Rüya sahibinin tabutu taşıması, satın alması, yapması ya da içine girmesi de ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada tabut görmek

Rüyada tabut görmek korkutucu bir rüya gibi dursa da rüya sahibinin kendi ölümüne yorulmaz. Tabut büyük bir mülkün ve saltanatın alametidir. Bu yüzden rüya sahibinin mala, servete ve geniş bir mülke kavuşmasına delalet eder.

REKLAM

Tabut makam ve itibar kazanmaya, şerefli bir mevkiye yükselmeye de işaret eder. Rüyada tabutu gören kişi önündeki güçlükleri yenip galip gelir. Uzun zamandır beklediği murada ermesi de bu rüyayla haber verilir. Karşısında rakip ya da düşman bulunan kimse için bu rüya üstünlük haberidir.

Sıkıntıların dağılması ve borçlardan kurtulmak da bu rüyanın müjdeleri arasındadır. Bir şeyini kaybetmiş kimse için rüyada tabut, kaybolan şeyin bulunacağına işarettir. Bazı tabirlerde tabut yol hazırlığına alamet sayılır ve rüya sahibinin yakında bir yolculuğa çıkacağını haber verir.

Bu rüya hayra yorulur. Mülk, makam ve galibiyet rüyanın öne çıkan müjdeleridir. Bazı tabirlerde ise tabut görmek kötü bir habere yorulur.

REKLAM

Rüyada tabutlar görmek

Birden fazla tabut görmek beklenmedik sürprizlere delalet eder. Bu sürprizlerin yönü ikiye ayrılır. Bir görüşe göre rüya sahibinin sevdikleriyle arası düzelir ve bozulmuş ilişkileri yeniden yoluna girer. Öbür görüşe göre beklenmedik aksiliklerle karşılaşır ve yakın ilişkileri bozulur. Rüyada tabutlar görmek bu iki haberi de aynı ağırlıkla taşır.

İki tabut görmek de beklenmedik bir sürprize işarettir. Bu sürpriz ya rüya sahibinin sevdikleriyle arasının düzelmesi ya da beklenmedik aksiliklerle yakın ilişkilerinin bozulması biçiminde gelir. Üç tabut görmek de birden fazla tabut gibi iki kola eşit biçimde yorulur. Bir kolda sevdiklerle barışmaya, öbür kolda aksiliklere ve bozulan ilişkilere delalet eder.

REKLAM

Tabutların görüldüğü yer ise anlamı daraltır. Camide tabutlar görmek kişinin bulunduğu çevrede birbiri ardına aksiliklerle uğraşmasına ve dedikoduya konu olmasına işaret eder. Sokakta tabutlar gören kimse talihsiz bir olay yüzünden art arda kayıplara şahit olur. Sokakta tabutlar görmek yürütülen işlerin engellenmesine de yorulur.

Rüyada tabut taşımak

Tabut taşımak hayra, rahatlığa ve bolluğa kavuşmaya delalet eder. Rüyada tabut taşıyan kimsenin işinden kazanç ve menfaat elde edeceği bu rüyanın müjdesidir.

Bu rüya devlet ve saltanat sahibi, cömert ve imkân sahibi bir kimseyle tanışmaya, onun yardımıyla fayda görmeye işaret eder. Ölmüş birinin tabutunu omuzlamak da kazanç ve menfaat elde etmeye yorulur.

REKLAM

Birinin kendisine tabut verdiğini görmek ise ayrı bir müjde taşır. Kendisine tabut verilen kimse ilme kavuşur. Bu rüya güzel huya da delalet eder.

Rüyada tabutun taşındığını görmek

Tabutun taşındığını görmek iş ya da eğitim hayatında başarıya delalet eder. Öğrenci için sınavda başarıya, çalışan için terfiye ve görevde yükselmeye yorulur. Tabut taşıyan insanlar görmek ise o kimselerin durumunun düzelmesine işaret eder.

Rüyada boş ya da dolu tabut görmek

Boş tabut da dolu tabut da iki ayrı yöne yorulur: bir kolda müjdeye, öbür kolda vefat haberine.

Rüyada boş tabut görmek

REKLAM

Rüyada boş tabut görmek iyiliğe ve bolluğa delalet eder. Rüya sahibinin istekleri gecikse de gerçekleşir, murada erer ve malı artar. Hasta olan kimse için boş tabut hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

Boş tabutun ikinci anlamı vefat haberidir. Bu görüşe göre boş tabut bir yakının, bir dostun ya da bir komşunun vefat haberine işaret eder. Bu yüzden boş tabut, bolluk haberiyle yakın çevreden gelecek acı haberi eşit ölçüde taşır.

Rüyada dolu tabut görmek

Dolu tabut mal mülk sahibi olmaya delalet eder. Bu yönüyle rüya, eve girecek bir mala ve genişleyecek bir mülke işarettir. Rüyada dolu tabut görmenin öbür anlamı ev halkıyla ilgilidir. Bu görüşe göre dolu tabut, evdeki kimselerden birinin vefatına alamettir.

REKLAM

Rüyada tabutun rengine ve hâline göre tabiri

Tabutun rengi, yeni ya da eski oluşu ve kapağının açık ya da kapalı durması rüyanın anlamını değiştirir. Aynı tabut bu ayrıntılara göre bazen müjdeye, bazen uyarıya döner.

Rüyada kapalı tabut görmek

Kapalı tabut emniyete ve sırların korunmasına alamettir. Rüya sahibinin sakladığı işler başkalarının eline geçmez ve evinde huzur sürer. Rüyada kapalı tabut görmek sıkıntılardan kurtulmaya da işaret eder.

Rüyada açık tabut görmek

Açık tabut dikkatsizliğe işaret eder. Rüya sahibinin karşılaştığı güçlüklerin kaynağı kendi dikkatsizliğidir ve bu rüya ona işlerinde daha dikkatli davranması gerektiğini haber verir.

REKLAM

Rüyada yeni tabut görmek

Rüyada yeni tabut görmek şan ve şerefle tabir olunur. Başarılarından dolayı övgü almaya, memuriyete, ticaretin artmasına ve aile içinde mutluluğa delalet eder. Bazı tabircilere göre yeni tabut ahlaklı, sadık ve namuslu bir eşe işaret eder.

Rüyada eski tabut görmek

Eski tabut hayra alamet sayılmaz. Delik ya da çürümüş bir tabut, çevrede kötü niyetli ve fesat bir kimsenin bulunduğuna işaret eder. Evli kişi için bu rüya eşin ahlakı konusunda bir uyarıdır. Sağlam bir tabut ise eşin namuslu olduğuna delalet eder.

Rüyada yeşil tabut görmek

REKLAM

Rüyada yeşil tabut görmek eşit ağırlıkta iki yöne yorulur. Bir kolda faydalı bir ilme, rahat bir hayata ve yarım kalan işlerin tamamlanmasına delalet eder. Öbür kolda rüya sahibinin yaşayacağı üzücü bir olaya ve ardından sıkıntıdan toparlanmaya işarettir. Tabutun üstünde yeşil örtü görmek de ya ilme ve rahat bir hayata kavuşmaya ya da kederli bir olayın ardından toparlanmaya delalet eder.

Rüyada beyaz tabut görmek

Beyaz tabut talihin açılmasına ve iş hayatında kolaylığa işaret eder. Siyah tabut ise bunun tersine sıkıntılara ve çeşitli zorlukların çıkmasına alamettir.

Rüyada tabutun içinde birini görmek

REKLAM

Tabutta görülen kişinin rüya sahibinin tanıdığı ya da yaşayan biri olması rüyanın anlamını belirginleştirir. Rüyada tabutun içinde birini görmek, görülen kişi tanıdıksa hayra ve işlerin açılmasına delalet eder. Yaşayan biri tabutta görülmüşse rüya önce bir sıkıntıya delalet eder.

Rüyada tanıdık birini tabutta görmek

Tanıdık birini tabutta görmek işlerin güzel gideceğinin, rakiplere üstün gelip makamda yükselmenin alametidir. Hayırlı iş ortaklıkları ve maddi kazanç da bu rüyanın müjdesidir. Kız kardeşi tabutta görmek rahata, akrabayı tabutta görmek birinin yardımıyla güçlükleri aşmaya işaret eder.

REKLAM

Rüyada yaşayan birini tabutta görmek

Rüyada yaşayan birini tabutta görmek iş hayatında bazı sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibi çok çalışarak bu sıkıntıların üstesinden gelir, ardından rahata ve ailesiyle huzurlu bir döneme kavuşur. Tabutta canlı insan görmek kararsız geçen bir dönemin sona ermesine ve yapılan bir hatanın düzeltilmesine de alamettir.

Rüyada kendi tabutunu görmek

Kendi tabutunu görmek şerefin artmasına, saltanata ve zafere delalet eder. Kendi tabutunun insanların omuzlarında taşındığını görmek ise itibarın artmasına, yüksek bir mevkiye çıkmaya ve toplum içinde önder bir konuma gelmeye işaret eder.

REKLAM

Rüyada tabutun içinde kendini görmek

Tabutun içinde kendini gören kimse kaybettiği bir şeyi bulur. Bu rüya korkulan bir işten emin olmaya ve içini daraltan tehlikenin geçmesine işaret eder. İş hayatında istenen mevkiye ulaşmak ve önemli bir servete kavuşmak da rüyada tabutun içinde kendini görmenin müjdeleri arasındadır.

Rüyada tabuta girmek dertlerden kurtulmaya ve yüksek bir makama ulaşmaya delalet eder. Canlı olarak tabuta girdiğini gören kimse küs olduğu kişilerle barışır ve malı artar. Bekâr biri için bu rüya hayırlı bir evliliğe işarettir.

REKLAM

Rüyada bebek tabutu görmek

Tabutla ilgili rüyalar içinde en ağır okunanı bebek tabutudur. Rüyada bebek tabutu görmek üzüntüye, kedere ve beklenmedik kötü bir habere delalet eder. Aile içindeki tartışmaların artmasına da işaret eder ve rüya sahibini kötü alışkanlıklarını bırakmaya çağırır. Küçük tabut görmek de bebek tabutu gibi üzüntüye ve beklenmedik kötü bir habere yorulur.

Tabutun sağlam ya da çürük olması bu rüyada belirleyicidir. Sağlam ve güzel bir bebek tabutu sabrın karşılığını görmeye yorulur. Eski ve çürük bir bebek tabutu üzüntünün uzamasına işaret eder. Boş bebek tabutu ise yakın çevreden bir kaybı haber verir.

REKLAM

Rüyada evde tabut görmek

Tabutun evinde bulunduğunu gören kimsenin mülkü artar. Rüyada evde tabut görmek hikmete, vakara ve sekinete de delalet eder. Evin içinde tabutlar görmek zor günlerin sona ermesine alamettir. Hayal gibi görünen isteklerin gerçekleşmesi ve daha iyi koşullarda bir hayata geçilmesi de bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada tabut satın almak

Tabut satın almak, evde tabut görmekle aynı müjdeyi taşır ve mülkün artmasına delalet eder. Rüyada tabut satın almak memuriyete ve devlette önemli makamlara erişmeye işaret eder. Tüccar için malının, zengin için servetinin artmasına, fakir için bolluğa ve yükselmeye yorulur.

REKLAM

Rüyada tabut yapmak

Rüyada tabut yapmak hayır işlemeye ve insanların duasını almaya delalet eder. Tabut yapan kimsenin kendisi ve ailesi için darlık çekmeyeceğine yorulur. Borçlarının kapanması ve işlerinin rast gitmesi de bu rüyanın müjdesidir.