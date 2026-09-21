Rüyada tavşan görmek kadına ve eşe delalet eder; hayırlı bir habere, işlerin yoluna girmesine ve helal kazanca işarettir.

Rüyada tavşan görmek, tabir geleneğinde iki ayrı yönden ele alınır. Bir yanda tavşanın eve ve aileye bağlanan tarafı durur, öbür yanda hayvanın ürkek tabiatı. Rüyanın hangi tarafa çekileceği, tavşanın rüya sahibinin elinde mi yoksa uzağında mı durduğuna, iriliğine, evcil ya da yabani oluşuna ve kürkünün rengine göre değişir. Tek başına görünen tavşanla sürü hâlinde görünen tavşan da birbirinden ayrı yorulur.

Rüyada tavşan görmek

Rüyada tavşan görmek, tabir geleneğinde her şeyden önce kadına delalet eder. Evli kimse için bu rüya eşe yorulur, bekâr kimse için nasip olacak kısmete işaret eder. Görülen tavşan aynı zamanda hayırlı bir haber alınacağına, tıkanan işlerin yoluna gireceğine ve helal kazanca delalet eder. Girilen bir sınavın, imzalanmayı bekleyen bir anlaşmanın ya da yapılacak bir iş görüşmesinin rüya sahibinin lehine sonuçlanacağına işarettir. Bekâr kimse için nikâhın uzak olmadığına, tanışılacak kimsenin hayırlı çıkacağına yorulur. Rüyada tavşan, bu yönüyle evin bereketine ve ailenin huzuruna bağlanan rüyalardandır.

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Tavşanın ürkekliği tabirin ikinci yönünü kurar. Görülen tavşan sevimli, neşeli fakat cesareti olmayan, tehlike karşısında kaçmayı seçen bir kimseye delalet eder. Bu yönden bakıldığında tabir olumsuza döner. Kötü huylu, hırçın bir tavşan ahlakı bozuk bir hanıma yorulur. Aynı rüya, işini yarıda bırakan ve sorumluluktan kaçan bir kimseyle ortak olunacağına da işaret eder.

Rüyada tavşanın kaçtığını görmek gizlenmesi gereken bir sırra delalet eder. Hızlıca koşup gözden kaybolan tavşan, rüya sahibinin saklamakta zorlandığı bir mesele bulunduğuna işarettir. Tavşanın elden kaçması da aynı yönde yorulur; tutulan şeyin elde kalmayacağına, hazırlanan bir işin son anda dağılacağına delalet eder.

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Rüyada tavşanın rengine göre tabiri

Tavşanın rengi tabirin hayır tarafına mı yoksa sıkıntı tarafına mı döneceğini gösterir. Beyaz, kahverengi ve pembe gibi açık renkler kısmete, huzura ve işlerin düzelmesine delalet eder. Siyah ve gri gibi koyu renkler ise hüzne, mal kaybına ve çevreden gelecek zarara yorulur.

Rüyada beyaz tavşan görmek

Rüyada beyaz tavşan görmek ağırbaşlı, sakin ve yumuşak huylu bir kadına delalet eder. Tavşanın beyazlığı gelinliğe yorulur ve bu rüya hayırlı bir kısmetin göründüğüne, yakında sevindirici bir haber alınacağına işarettir. Erkek için alımlı, güzel ve evine bağlı bir eşe delalet eder. Kadın için dengeli, huzurlu bir nasibe işaret eder. Bekâr kimse için hayırla neticelenecek bir yakınlığa, evli kimse için eşler arasındaki geçimin düzelmesine yorulur. Beyaz tavşan görmek evin içine girecek huzura ve rüya sahibinin gönlünün rahatlayacağına da delalet eder.

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Yavru tavşanın beyaz olması tabiri tersine çevirir. Rüyada beyaz tavşan yavrusu görmek mutluluğun ve başarının kat kat artacağına delalet eder; atılmak istenen adımların rahatça atılacağı bereketli bir döneme ve büyüklerden görülecek rızaya işarettir. Rüyada beyaz tavşan yavruları görmek de aynı yönde yorulur.

Rüyada siyah tavşan görmek

Rüyada siyah tavşan görmek hüzne ve mateme yorulur. Kötü huylu, kavgacı ve kıskanç bir kadına delalet eder; bekâr kimse için huysuz, inatçı bir kimseyle kurulacak yakınlığa işarettir. Siyah tavşan nazara da delalet eder. Rüya sahibini çekemeyen, malında mülkünde gözü olan kimseler bulunduğuna ve onların sözüyle işlerin aksayacağına işaret eder.

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Rüyada gri tavşan görmek

Rüyada gri tavşan görmek hayra yorulmaz, mal kaybına delalet eder. Kaybedilen şeyin yerinin kısa sürede dolacağına, sıkıntının uzun sürmeyeceğine işarettir. Gri tavşan ayrıca yakın zamanda yapılacak bir iş değişikliğine delalet eder. Elden çıkan malın ardından rüya sahibinin çalıştığı yerin ya da yürüttüğü işin değişeceğine yorulur.

Rüyada kahverengi tavşan görmek

Rüyada kahverengi tavşan görmek iş hayatında başarıya, aşk hayatında mutluluğa delalet eder. Vicdanıyla hareket eden, verdiği sözde duran bir kimseye işarettir; rüya sahibinin böyle biriyle iş birliği kuracağına ve bu ortaklıktan zarar görmeyeceğine yorulur.

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Rüyada pembe tavşan görmek

Rüyada pembe tavşan görmek sevilen kimselerle yaşanan tartışmaların sona ereceğine delalet eder. Maddi ve manevi olarak büyük ilerleme kaydedileceğine, engellere rağmen işlerin iyiye gideceğine işarettir. Küskünlüğün ardından kurulacak yakınlığa da yorulur.

Rüyada tavşan yakalamak

Rüyada tavşan yakalamak kısmetin açılmasına ve evliliğe delalet eder. Rüya sahibinin dürüst, iyi kalpli ve sözüne güvenilir kimselerle tanışacağına işarettir. Elde bulunan işin hayırlı bir anlaşmayla neticeleneceğine, uzun süredir bekleyen bir dosyanın hareketleneceğine delalet eder. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmetin yakın olduğuna, evli kimse için ev geçiminin kolaylaşacağına yorulur. Rüya sahibinin emeğinin karşılıksız kalmayacağına ve istediği neticeye ulaşacağına da işaret eder. Yakalanan tavşanın rengi ve yaşı tabiri ayrıca yönlendirir.

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Rüyada beyaz tavşan yakalamak

Rüyada beyaz tavşan yakalamak arzu edilen mutlu yuvaya kavuşulacağına delalet eder. Endişe verici durumların son bulacağına ve rüya sahibine nankörlük eden bir kimseden kurtulacağına işarettir. Evli kimse için ev içindeki huzursuzluğun dineceğine yorulur.

Rüyada yavru tavşan yakalamak

Yakalanan tavşan yavru ise tabir döner. Rüyada yavru tavşan yakalamak üzüntüye ve kedere yorulur; eldeki bir işten beklenen sevincin çıkmayacağına, emek verilen meselenin istenen neticeyi vermeyeceğine delalet eder.

Rüyada tavşan tutmak

Rüyada tavşan tutmak evlenmeye delalet eder. Elde tutulan tavşan nikâhı yaklaşan bir kısmete işarettir; hazırlığı başlamış bir yuvaya ve o yuvanın kısa sürede kurulacağına yorulur. Tavşanı bırakmadan elde tutmak, kurulacak yuvanın uzun ömürlü olacağına delalet eder.

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Rüyada tavşan yavrusu görmek

Rüyada tavşan yavrusu görmek üzüntüye ve kedere delalet eder. Aileyi ilgilendiren bir musibete, ev halkını sıkıntıya sokacak bir hadiseye işarettir. Rüyada yavru tavşan görmek de aynı tabire girer. Küçük ve korumasız hayvanın görülmesi rüya sahibinin üzerine düşen yükün ağırlaşacağına yorulur. Bu rüya çocuklar yüzünden çekilecek kedere ve ev içinde çıkacak bir tartışmaya da delalet eder.

Rüyada tavşan avlamak

Rüyada tavşan avlamak endişe ve şüphe içinde geçecek bir dönemin yaklaştığına delalet eder. Rüya sahibini şüpheye düşürecek bir mesele çıkacağına, çevresindeki kimselerin niyetinden emin olamayacağına işaret eder. Avın peşinde koşmak, sevinilecek bir haberin ardından üzülünecek bir haber alınacağına yorulur. Aynı rüya beklenen neticenin gecikeceğine ve işlerin uzayacağına delalet eder.

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Rüyada tavşan vurduğunu görmek

Rüyada tavşan vurduğunu görmek sevincin kedere dönmesine delalet eder. Rüya sahibinin çevresindeki birçok kimsenin hilesine uğrayacağına, güvendiği kişiler eliyle aldatılacağına işarettir. Sevinerek girilen bir işin hüsranla biteceğine yorulur.

Rüyada yaralı tavşan görmek

Rüyada yaralı tavşan görmek rüya sahibinin uzun süredir sakladığı bir sırrın duyulacağına delalet eder. Duyulan sırrın rüya sahibini güç duruma düşüreceğine, iş ve aile hayatında yorucu sorunlarla karşılaşılacağına işarettir.

Rüyada tavşan eti yemek

Rüyada tavşan eti yemek hafif bir hastalığa yakalanmaya delalet eder. Ağır olmayan, kısa sürede atlatılacak bir rahatsızlığa işarettir ve hastalığın kalıcı bir iz bırakmadan geçeceğine yorulur. Rüyada tavşan eti görmek de aynı anlama gelir. Yenen et mirasa ve beklenmedik bir rızka da delalet eder. Eline geçecek malın büyük bir emek harcamadan geleceğine işaret eder.

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Rüyada tavşan öldürmek

Rüyada tavşan öldürmek hayra yorulmaz. Eşten ayrılmaya delalet eder ve evli kimse için evin düzeninin bozulacağına, karı koca arasına soğukluk gireceğine işarettir. Bu rüya ailenin, özellikle çocukların başına gelecek kötü bir hadiseye de delalet eder. Bekâr kimse için sevilen kişiden ayrılmaya, verilen sözün tutulmamasına yorulur. Evin huzurunun bozulacağına ve aile içinde uzun sürecek bir dargınlık çıkacağına işaret eder.

Rüyada tavşan kesmek

Rüyada tavşan kesmek boşanmaya delalet eder. Alınacak hanımın ömrünün kısa olacağına, evlilikte çözülmeyen sorunlar çıkacağına ve aradaki bağın kesin biçimde kopacağına işarettir.

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Rüyada tavşan sevmek

Rüyada tavşan sevmek yakınlarından maddi destek görmeye delalet eder. Maddi sıkıntı çekilen bir dönemde aile büyüklerinden ya da akrabalardan yardım geleceğine, borcun kapanacağına işarettir. Çevrede sevilen bir kimseye yardım edileceğine de delalet eder. Uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşeceğine ve bu yönde bir müjde alınacağına yorulur.

Rüyada bir sürü tavşan görmek

Rüyada bir sürü tavşan görmek çok evlada ve berekete delalet eder. Sıkıntılı bir dönemin ardından gelecek büyük kazanca ve ortaklıkla yürütülecek bir işe işarettir. Rüya sahibinin çevresinde sayılan, takdir edilen bir kimse olacağına da yorulur. Rüyada tavşanlar görmek de aynı anlama gelir. Rüyada tavşan sürüsü görmek bundan ayrı tutulmaz, çünkü tavşanların sayısı arttıkça bereket de genişler.

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Rüyada büyük tavşan görmek

Rüyada büyük tavşan görmek kazancın artacağına ve çalışmaların bereketli ilerleyeceğine delalet eder. Tavşanın iriliği eldeki kazancın büyüyeceğine, küçük bir işten geniş bir gelir doğacağına işarettir. İri tavşan ayrıca hayırlı bir habere ve yakın zamanda kurulacak bir düğüne delalet eder.

Rüyada tavşanın doğurduğunu görmek

Rüyada tavşanın doğurduğunu görmek mutsuz günlerin geride kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin eline hayırlı fırsatlar geçeceğine ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine işarettir. Hayal edilen şeye yakın zamanda kavuşulacağına, uzun süredir beklenen bir işin gerçekleşeceğine yorulur.

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Rüyada tavşan ısırması

Rüyada tavşan ısırması işe başkalarının karışmasıyla düzenin bozulacağına delalet eder. Rüya sahibinin kendi işine dışarıdan müdahale edileceğine ve bu yüzden tartışmalar yaşanacağına işarettir. Isırıkta kan görülmesi bu tabiri kuvvetlendirir. Anlaşmazlığın büyüyeceğine ve tartışmanın kolay kapanmayacağına yorulur.

Rüyada tavşanın öldüğünü görmek

Rüyada tavşanın öldüğünü görmek eş yüzünden karşılaşılacak bir felakete delalet eder. Çocuklardan gelecek sıkıntıya ve ailece çekilecek bir derde işarettir. Rüyada ölmüş tavşan görmek de aynı tabire girer. Ev halkının sağlığına ya da geçimine dokunacak bir hadisenin yaklaştığına yorulur.

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Rüyada yabani tavşan görmek

Rüyada yabani tavşan görmek iş hayatında başarıya ve maddi kazanca delalet eder. Emek verilen işin karşılığının alınacağına, uzun süre uğraşılan bir meselenin rüya sahibinin lehine sonuçlanacağına işarettir. Kırda ya da ormanda görülen tavşan, kazancın kendi çabasıyla elde edileceğine yorulur.