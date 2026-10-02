Rüyada tesbih görmek, tesbihin hâline göre farklı anlamlar taşıyan bir rüyadır. Sayfada tesbihin beyaz, siyah, yeşil gibi renkleri ile kehribar ve otuz üçlük gibi çeşitleri yer alıyor. Tesbih çekmek, tesbihin kopması, bulunması, hediye edilmesi ve satın alınması da ayrı başlıklarda açılıyor.

Rüyada tesbih görmek

Rüyada tesbih görmek hayra yorulur. Bu rüya helal kazanca, müjdeli bir habere ve rüya sahibinin alın teriyle kavuşacağı mala mülke işaret eder. Kelime tespih diye yazıldığında da rüya aynıdır ve rüyada tespih görmek de hayra, helal kazanca yorulur.

Elinde ya da karşısında tesbih gören kişi, sıkıntıdan, borçtan ve üzüntüden kurtulacağına dair bir müjde almış sayılır. Uzun süredir takılan işlerin yoluna girmesi de bu rüyanın işaretleri arasındadır. Bu rüya, sahibinin çevresinde ona iyilik edecek, yardımı dokunacak faydalı kimseler bulunduğuna da delalet eder. Borç yükü altında bunalan biri için ferahlığın, işi aksayan biri için düzelmenin habercisidir.

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Rüyada çok tesbih görmek hayrın katlanacağına, kazancın bereketli ve sürekli olacağına işarettir.

Rüyada tesbih rengine göre tabiri

Tesbih rüyalarında renk, anlamı değiştiren ayrıntılar arasındadır. Her renk rüyayı başka bir yöne çeker.

Rüyada beyaz tesbih görmek

Rüyada beyaz tesbih görmek mal, mülk ve para kazancına işaret eder. En yaygın yoruma göre bu kazanç yorucu bir meslek hayatına rağmen gelir. Rüya sahibi emeğinin hakkını tam olarak alır. Bazı kaynaklarda beyaz tesbih aile içinde dertsiz ve huzurlu bir hayata delalet eder. Bir başka kaynakta ise sabır isteyen bir dönemden sağ salim çıkmaya işarettir.

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Rüyada siyah tesbih görmek

Siyah bir tesbih, en çok uzun soluklu ve yoğun bir çalışma hayatına yorulur. Rüya sahibinin eğitimde başarı elde edeceğine, ama işinin yoğunluğu yüzünden ailesine az vakit ayıracağına işaret eder.

Kimi kaynaklar siyah tesbihi makam ve itibarın yükselmesine bağlar. Başka kaynaklarda ise huzura, bolluğa ve rahat bir geçime delalet eder.

Rüyada yeşil tesbih görmek

Yeşil tesbih, rüya sahibinin gündelik hayatında kolaylıklarla karşılaşacağına ve önüne yeni iş fırsatları çıkacağına işaret eder. Uğraştırıcı işlerin hayırla sonuçlanmasına da yorulur. Bu rüya rızkın genişlemesine, dertlerin çözülmesine ve kişinin çevresinde saygın bir kimse hâline gelmesine alamettir.

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Rüyada renkli tesbih görmek

Birkaç rengin bir arada bulunduğu tesbih, beklentinin üzerinde bir kazanca yorulur. Rüya sahibinin umduğundan fazlasını eline geçireceğine alamettir.

Rüyada kırmızı tesbih görmek

Kırmızı tesbih, aşk hayatında bazı zorluklarla karşılaşılacağına alamettir.

Rüyada sarı tesbih görmek

Sarı bir tesbih, rüya sahibine sevindirici bir haber geleceğine yorulur. Bu haberin ardından evde bolluk başlayacağına delalet eder.

Rüyada kahverengi tesbih görmek

Kahverengi tesbih, rahat ve sıkıntısız bir hayatın müjdesidir.

Rüyada tesbih türüne göre tabiri

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Tesbihin yapıldığı malzeme ve çeşidi de rüyanın anlamını etkiler. Rüyada doksan dokuzluk tesbih görmek, rüya sahibinin pek çok kimseye fayda sağlayacak hayırlı bir işe vesile olacağına işaret eder. Büyük bir sevinç ve itibar kazanmaya, refah ve güven içinde geçecek bir döneme de yorulur.

Namaz tesbihi görmek de tesbih görmek gibi hayra ve helal kazanca delalet eder. Gümüş bir tesbih, rüya sahibine ilaç gibi gelecek bir sürprize, huzura ve başarıya alamettir. Borçların kısa sürede ödeneceği, işlerin iyileşip bolluğa erişileceği de bu rüyanın müjdeleri arasındadır. Rüyada erkek tesbihi görmek ise makbul mallara kavuşmaya ve bir ortak işten hayırlı kazanç elde etmeye yorulur. İşin ve sağlığın bozulmayacağına, rahat bir zihinle yolculuklara çıkılacağına da işarettir.

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Altın tesbih ise işlerin büyümesine yorulur. Bazı kaynaklarda sıkıntılı bir dönemin ardından gelecek zenginliğe de işaret eder.

Rüyada kehribar tesbih görmek

Kehribardan yapılmış bir tesbih, helal para kazancına ve aile içinde uyuma işaret eder. Sıkıntıların sona ermesine, sevindirici haberlere, bazı kaynaklarda evlilik yoluna girmeye delalet eder. Kehribar tesbih satın almak ise engellerden kurtulup kısmetin açılmasına işarettir.

Rüyada 33'lük tesbih görmek

Otuz üçlük bir tesbih, iş hayatında dikkat çeken bir başarının habercisidir. Bu rüya aynı zamanda bir ortaklıktan elde edilecek büyük bir kazanca işaret eder. Rüya sahibi, başkalarıyla birlikte yürüttüğü bir işten beklediğinin üzerinde bir getiri elde eder.

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Rüyada tesbih çekmek

Rüyada tesbih çekmek hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin korkudan kurtulacağına ve helal rızka kavuşacağına işaret eder. Bu rüya sağlıklı ve uzun bir ömre, hastalıktan kurtulmaya da yorulur. Dürüst ve imanlı bir hayat sürmeye de delalet eder.

Bazı kaynaklarda tesbih çekmek, rüya sahibinin yanında ona destek olacak faydalı yardımcılar ve dostlar bulunacağına işarettir. Elinde tesbih sallamak ise yapılan işte yüksek bir makama gelmeye, gelirin artmasına ve yeni girişimlerden sevindirici sonuçlar almaya delalet eder. Bu rüya aksiliklerin kalkacağının, sıkıntılı günlerin uzun sürmeyeceğinin de haberini verir. Namazdan sonra tesbih çekmek verilen sözü yerine getirmeye, camide çekmek ise sağlam dostluklara yorulur.

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Başka birinin tesbih çektiğini görmek, ticaretin önünün açılmasına ve dertlere çare bulunmasına işaret eder. Rüya sahibinin iyi anlaştığı dostlarından destek göreceğine, sorunlarının çözüleceğine delalet eder.

Rüyada tesbih kopması

Rüyada tesbih kopması, tesbih rüyalarının olumsuz tarafında yer alır. Sağlam tesbih hayrı artırırken kopan ya da taneleri dağılan tesbih hayrı sıkıntıya çevirir. Kopan tesbih işlerin bozulmasına, üzüntü verecek bir habere ve sıkıntılı bir döneme işaret eder.

Kimi kaynaklar tesbih kopmasını iş hayatında maddi kayba ve sağlık sıkıntısına bağlar. Birkaç kaynakta ise ayrılık haberi olarak geçer. Rüyada tesbih ipinin kopması, tesbih çekilirken görüldüğünde rüya sahibinin hayatındaki düzenin bozulacağına ve iş ya da özel hayatta beklenmedik gelişmelerle karşılaşacağına işaret eder. Bu rüya daha çok sabır ve dikkat gösterilmesi gerektiğine yorulur. Tesbihin kopup tanelerinin dağılmaması da kopma rüyası gibi işlerin bozulmasına ve üzüntü verecek bir habere delalet eder.

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Tesbihi başka birinin koparması ise farklı anlaşılır. Bu rüya zor işlerin kolaylaşmasına ve evliliğe işaret eder.

Rüyada tesbih dağılması

Tanelerin yere saçılması, rüya sahibinin can sıkıcı bir durumdan kurtulmak için epey uğraşacağına işaret eder. Rüyada tesbihin dağıldığını görmek, sıkıntının kendiliğinden geçmeyeceğine, kişinin bunun için emek harcaması gerekeceğine yorulur.

Rüyada tesbih toplamak

Yere dökülen taneleri toplamak, mutluluğun paylaşılacağına ve eve huzur geleceğine yorulur. Rızkın genişleyip başarıların artacağına işaret eder. Tesbih koptuktan sonra dağılanları toplamak, kopmanın haber verdiği sıkıntıların atlatılacağına işarettir.

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Rüyada tesbih taneleri görmek ise ayrı bir anlam taşır. Taneler komutan için askerlere, işveren için çalışanlara delalet eder.

Rüyada kadının tesbih görmesi

Rüyada kadının tesbih görmesi hayırlı sayılır. Bekâr bir kadın için bu rüya hayırlı bir evliliğe işaret eder. Evli bir kadının tesbih görmesi ise eşiyle huzurlu bir hayat süreceğine alamettir. Evinde bekâr kızı olan bir anne rüyasında tesbih hediye aldığını görürse, bu rüya kızına kısmet çıkacağına ve bir talip geleceğine delalet eder.

Rüyada tesbih bulmak

Rüyada tesbih bulmak büyük bir başarıya ve kısa sürede gelecek müjdeli bir habere işaret eder. Rüya sahibinin karşılaştığı sorunların küçük olduğuna ve kolayca aşılacağına yorulur. Yokluğun sona ermesine, evde bereketin artmasına da delalet eder.

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Yerde tesbih bulmak da tesbih bulmak gibi yakında sevindirici bir haber alınacağına ve evde bereketin artacağına yorulur. Kaybolmuş bir tesbihi yeniden bulmak ise çevreden gelen sıkıntılardan kurtulmaya, iş sorunlarının çözülmesine ve hastalıktan şifaya işarettir.

Tesbihi kaybetmek, bulmanın tersine hayırlı sayılmaz. Bu rüya çoğunlukla bir kayba, ayrılığa ve hüzne işaret eder. Bazı kaynaklarda ise engellerin kalkmasına ve ev huzurunun artmasına yorulur.

Rüyada tesbih hediye almak

Rüyada tesbih hediye almak, yani rüyada birinin tesbih vermesi, rüya sahibinin doğru yolda olduğuna işaret eder. Kişinin cömert ve yardımsever biri olduğuna, çevresinde sevilip sayılacağına yorulur. Aralarında küslük bulunan kimselerin barışmasına da delalet eder. Bu rüya uzun soluklu bir işte başarıya ulaşmanın alameti sayılır.

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Rüyada ölmüş birinin tesbih vermesi

Hayatını kaybetmiş birinin elinden tesbih almak, hayırlı bir döneme girmeye işaret eder. Bu rüya iş hayatında yükselmeye, daha önce uğranan zararların telafi edilmesine yorulur. Rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmeyeceğine ve huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder. Tesbihi veren ölmüş anneyse umutların gerçekleşmesine, ölmüş babaysa işte hızlı ilerlemeye yorulur.

Rüyada tesbih almak

Rüyada tesbih almak iki farklı biçimde yorumlanan bir rüyadır. Bir görüşe göre rüya sahibinin mahrum kaldığı kazanca ya da hayırlı mala mülke kavuşacağına işaret eder.

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Başka bir görüşe göre tesbih almak, sabırla aşılacak ve kısa sürede sona erecek sıkıntılara delalet eder. Rüyada tesbih satın almak da tesbih almak gibi iki yöne yorulur: bir görüşe göre mahrum kalınan kazanca kavuşmaya, öbür görüşe göre sabırla aşılacak sıkıntılara.

Rüyada birine tesbih vermek

Birine tesbih uzatmak, rüya sahibinin sağlığa ve mutluluğa kavuşacağına delalet eder. Mesleğinde ilerleyeceğine de yorulur.

Rüyada tesbih hediye etmek bazı kaynaklarda karşılıklı menfaate delalet eder. Verenin de alanın da bundan kazançlı çıkacağına alamettir. Rüyada tesbih dağıtmak, tartışmaların ve huzursuzlukların sona ermesine işaret eder.

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Rüyada tesbih dizmek

İpe tesbih tanesi dizmek, rüya sahibinin iyi huylu bir kimse olduğuna işaret eder. Kendi eliyle yürüttüğü bir işten kazanç sağlamaya da yorulur. Dizili bir tesbih görmek ise kısmetin ve yeni fırsatların açılmasına delalet eder.