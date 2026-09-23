Rüyada ünlü birini görmek, rüya sahibinin gündelik hayatta karşılaşmadığı, sözü geçen bir kimseyi karşısında bulmasıdır. Rüyanın karşılığı görülen kimseye göre değişir. Sanatçı, şarkıcı, oyuncu ya da futbolcu görmek, ünlünün kadın veya erkek olması, hayatta olup olmaması tabiri değiştiren ölçülerdir. Evli ve bekâr kimseler için de ayrı karşılıklar verilir. Rüya sahibinin o kimseye ne kadar yaklaştığı da tabirde ayrı bir ölçüdür.

Rüyada ünlü birini görmek

Rüyada ünlü birini görmek, rüya sahibinin sözü geçen, itibarlı ve nüfuzlu bir kimseyle yolunun kesişeceğine ve onun eliyle işlerinin açılacağına delalet eder. İnsanların gözünde yükselmeye, işlerde başarıya ve sevinçli bir habere işaret sayılır. Rüyada ünlü görmek, darlıktan çıkıp rahata kavuşmaya, bolluk ve berekete yorulur. Rüya sahibinin bulunduğu çevrede kendisine saygı duyulan, kararları dinlenen bir kimse olacağına da delalet eder. Rüyada ünlü birisini görmek, beklenen bir işin hayırla sonuçlanacağına işarettir. Bu rüya aynı zamanda kanaat cihetinden tabir edilir ve kişinin elindekinin kıymetini bilmesine, isyana düşmemesine işaret sayılır.

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Tabirin hangi alanda karşılık bulacağını çoğu zaman görülen kimsenin kendisi belirler. Rüya sahibinin o kimseyle kurduğu temas ise hükmün rüya sahibine ne kadar yakın düşeceğini gösterir. Onu uzaktan görmek, onunla konuşmak, arkadaş olmak, gönül bağı kurmak ve evine girmek bu temasın sırasıdır. Ünlüyü hiç temas kurmadan, uzaktan görmek işlerin günden güne açılacağına ve müjdeli habere işarettir.

Evli kişinin rüyada ünlü görmesi eşinden saygı göreceğine ve evlilik hayatında söz sahibi olacağına delalet eder. Bekâr kişinin ünlü görmesi ise işlerin yolunda gideceğine ve hayatta mutluluğu yakalayacağına yorulur.

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Rüyada tanınmış birini görmek

Rüyada tanınmış birini görmek, isteklere nail olmaya ve işleri büyütecek imkânlara kavuşmaya delalet eder. Yakın dostların desteğiyle önemli adımlar atmaya, düşman ve rakipleri üzecek kararlar almaya, darlık ve yoksulluk görmemeye işarettir. Rüyada meşhur birini görmek, bilgili kimselerden akıl alıp isabetli karar vermeye yorulur.

Rüyada ünlüler görmek

Rüyada ünlüler görmek, yaşamın her geçen gün iyiye gideceğine ve refah içinde bir ömre delalet eder. Rüyada ünlü birilerini bir arada görmek, rüya sahibinin amaçlarının gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada ünlüleri görmek, atılan adımların sevinçli olaylarla sonuçlanacağına ve beklenen rahatın geleceğine yorulur.

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Rüyada ünlü iş adamı görmek

Rüyada ünlü iş adamı görmek, elinde imkân bulunan bir kimsenin eliyle rüya sahibinin kazancının artacağına delalet eder. Rüyada ünlü ve zengin birini görmek, mal ve mülkün çoğalmasına, tutulan işin bereketlenmesine işarettir. Rüya sahibinin sermayesini büyütecek bir imkân bulacağına yorulur.

Rüyada dünyaca ünlü birini görmek

Rüyada dünyaca ünlü birini görmek, uğranılan zararın telafi edileceğine ve büyük bir başarının ardından maddi kazanca delalet eder. Rüya sahibinin ileride güzel günlere kavuşacağına ve daha rahat hareket edeceğine işarettir.

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Rüyada ünlü sanatçı görmek

Rüyada ünlü sanatçı görmek, hayra, mutluluğa ve sevince delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki işlerin hafifleyeceğine ve elindeki işe büyük bir şevkle sarılacağına yorulur. Rüyada ünlü bir sanatçı görmek, zorlukla yürüyen bir işte ferahlık bulmaya işarettir. Rüyada ünlü ses sanatçısı görmek de aynı tabire girer ve rüya sahibinin gönlünün hoş olacağına delalet eder. Rüyada ünlü erkek sanatçı görmek, girişilen işte kolaylık görmeye ve çevrenin takdirini kazanmaya işaret sayılır.

Rüyada ünlü şarkıcı görmek

Rüyada ünlü şarkıcı görmek, büyük başarılar elde etmeye ve eğitimde ilerlemeye delalet eder. Rüya sahibinin karşısına çıkan sorunları akıl yoluyla çözeceğine, sıkıntıdan kurtulup rahata kavuşacağına işarettir. Rüyada ünlü bir şarkıcı görmek, bir yer değişikliğine, şan ve şöhret kazanmaya yorulur. Rüyada ünlü şarkıcı görmek ve konuşmak ise rüya sahibinin sesini duyuracağına ve isteğini kabul ettireceğine delalet eder.

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Rüyada ünlü erkek şarkıcı görmek, hikmet sahibi kimselerle tanışmaya delalet eder. Rüya sahibinin bilgisinden faydalanacağı, sözüne itibar edilen bir kimseyle yolunun kesişeceğine işarettir. Bu tanışıklığın rüya sahibine yol göstereceğine yorulur.

Rüyada ünlü kadın şarkıcı görmek, beğenilen bir kimseyle kurulacak ve çevrede hoş karşılanacak bir yakınlığa delalet eder.

Rüyada ünlü oyuncu görmek

Rüyada ünlü oyuncu görmek, sevinçli ve mutlu gelişmelere delalet eder. Rüya sahibinin aşk ve evlilik hayatında huzura kavuşacağına, gönlünün ferahlayacağına işarettir. Rüyada ünlü oyuncular görmek, ev içinde ailevi sıkıntıların çözüleceğine ve geçimin düzeleceğine yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin sevdikleriyle arasının iyi olacağına delalet eder.

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Rüyada ünlü erkek oyuncu görmek de ünlü erkek görmekle aynı tabire girer. Rüya sahibinin sıkıntılı günlerinin geride kalacağına ve mutlu bir döneme gireceğine delalet eder. Gönül tarafında da sevindirici bir gelişme yaşanacağına işarettir.

Rüyada ünlü kadın oyuncu görmek de ünlü kadın görmekle aynı tabire girer. Rüya sahibinin hayırlı bir haber alacağına ve kuracağı bir ortaklıktan hayır göreceğine delalet eder.

Rüyada ünlü biriyle sevgili olmak

Rüyada ünlü biriyle sevgili olmak, rüya sahibiyle sözü geçen bir kimse arasında sıkı bir bağ kurulacağına delalet eder. Rüyada ünlü bir erkekle sevgili olmak ve ünlü bir kadınla sevgili olmak aynı tabire girer. İkisi de gönlü hoş tutacak bir yakınlığa ve çevrede itibar görmeye yorulur.

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Rüyada ünlü biriyle öpüşmek

Rüyada ünlü biriyle öpüşmek, sevilen ve güçlü bir kimsenin yardımıyla maksada ulaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun zamandır peşinde olduğu isteğin gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada ünlü birini öpmek, o kimsenin elinden bir iyilik görmeye ve kapalı bir kapının açılmasına yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin gönlünce bir sonuç alacağına delalet eder.

Rüyada ünlü biriyle sevişmek

Rüyada ünlü biriyle sevişmek, sözü geçen bir kimseyle kurulan bağın kuvvetleneceğine ve rüya sahibinin o kimseden hayır göreceğine delalet eder. Rüyada ünlü biriyle cinsel ilişkiye girmek, isteklerin gerçekleşmesine ve beklenmedik bir yardıma işarettir. Rüyada ünlü bir erkekle sevişmek ise çevrede saygınlığın artmasına yorulur.

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Rüyada ünlü birine sarılmak

Rüyada ünlü birine sarılmak, kudret sahibi olmaya ve işlerin kolaylıkla halledileceğine delalet eder. Rüya sahibinin kıymetini bilecek bir kimsenin hayatına gireceğine işarettir. Uzun süredir çekilen sıkıntıların sona ereceğine, iş hayatında yeni kapıların açılacağına yorulur. Bir işte zorlanan kimse için bu rüya, o işin çözüme kavuşacağına delalet eder.

Rüyada ünlü biriyle konuşmak

Rüyada ünlü biriyle konuşmak, nüfuzlu ve varlıklı bir kimseyle tanışıp dost olmaya, onun eliyle önemli bir mevkiye gelmeye delalet eder. Şan ve şerefe, mal ve mülk kazanmaya işarettir. Bu rüya sakin ve mutlu bir ömür sürüp saygı görmeye, rüya sahibinin işinde önünün açılmasına yorulur. Ünlü biriyle tanışmak, amaçlara ulaşıp rahat bir hayat sürmeye, başarıların artmasına ve ailevi sıkıntıların çözüme kavuşmasına delalet eder. Uzun süredir beklenen müjdenin geleceğine, ticaretle uğraşan için kârlı bir işe, memur olan için rütbenin artmasına işaret sayılır. Rüyada ünlü bir gazeteci ile konuşmak, rüya sahibinin duymayı beklediği haberi almasına yorulur.

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Rüyada ünlü bir erkekle konuşmak

Rüyada ünlü bir erkekle konuşmak, örtülü kalan sorunların ortaya çıkacağına delalet eder. Ailevi meselelerin açığa çıkmasına ve ev içinde konuşulmayan bir konunun gündeme gelmesine işarettir. Rüya sahibinin uzun süredir sakladığı bir meselenin çözüm için ele alınacağına yorulur.

Rüyada ünlü bir kadınla konuşmak

Rüyada ünlü bir kadınla konuşmak, yakın zamanda münasip biriyle karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında gelişmeler yaşanacağına ve beklediği adımı atacağına işarettir. Hayırlı bir tanışıklığın yakın olduğuna yorulur.

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Rüyada ünlü bir kadın görmek

Rüyada ünlü bir kadın görmek, işte ilerlemeye ve hayırlı haberler almaya delalet eder. Kurulacak bir ortaklıkla mutluluğa ve kazancın artmasına işarettir. Rüyada ünlü kadın görmek, rüya sahibinin çevresinde hayırla anılacağına yorulur. Bu rüya, ev hayatında huzura ve uzun süredir beklenen bir işin sonuca bağlanmasına da delalet eder. Rüya sahibinin eline geçecek bir imkânla işini genişleteceğine işaret sayılır.

Rüyada ünlü bir erkek görmek

Rüyada ünlü bir erkek görmek, dertlerin hafiflemesine ve mutlu günler yaşanmasına delalet eder. Geniş çevreli, nüfuzlu bir kimseden destek görmeye işarettir. Rüyada ünlü erkek görmek, rüya sahibinin sıkışıp kaldığı bir işte kendisine destek olacak bir kimsenin çıkacağına yorulur. Rüyada erkek ünlü görmek, bu destekle duran bir işin yeniden yürüyeceğine ve rüya sahibinin itibarının artacağına delalet eder.

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Rüyada ünlü futbolcu görmek

Rüyada ünlü futbolcu görmek, verilen emeğin karşılığının alınacağına ve büyük atılımlar yapılacağına delalet eder. Maddi ve manevi kazanıma, çevrede saygı görmeye işarettir. Rüyada ünlü bir futbolcu görmek, rüya sahibinin girdiği yarışta öne geçeceğine yorulur. Bu rüya, uzun süren bir çalışmanın sonuç vereceğine ve rakipler karşısında üstünlük sağlanacağına delalet eder.

Rüyada ünlü futbolcu ile konuşmak

Rüyada ünlü futbolcu ile konuşmak, rüya sahibine yol gösterecek bir kimseyle tanışmaya delalet eder. Rüyada ünlü futbolcu görmek ve konuşmak, emek verilen işte hedefe yaklaşılacağına ve iş hayatında güçlü bir destek bulunacağına işarettir.

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Rüyada ünlü biriyle fotoğraf çekilmek

Rüyada ünlü biriyle fotoğraf çekilmek, yeni ve seçkin dostluklar kurmaya delalet eder. Rüya sahibinin bulunduğu çevrede mevkiinin yükseleceğine ve adının hayırla anılacağına işarettir. Rüyada ünlü biriyle resim çekilmek de aynı yönde tabir edilir ve rüya sahibinin tanışıklık çevresinin genişleyeceğine yorulur. Rüyada bir ünlüyle fotoğraf çektirmek, kıymetli kimselerin arasına girmeye ve orada kabul görmeye delalet eder.

Rüyada ölmüş ünlü birini görmek

Rüyada ölmüş ünlü birini görmek, müjdeli bir haber almaya delalet eder. Mutlu bir aile hayatına, hayırlı evlat sahibi olmaya ve rahatın yerine gelmesine işarettir. Hayattayken sözü geçen, makam sahibi bir kimsenin rüyada görünmesi hayra yorulur ve rüya sahibinin hâlinin düzeleceğine delalet eder. Bu rüya, ev içinde huzurun artacağına ve dağılan işlerin toparlanacağına işaret sayılır.

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Rüyada ölmüş ünlü birini canlı görmek

Rüyada ölmüş ünlü birini canlı görmek, beklenen hayrın gecikmeden geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin kaybettiğini sandığı bir imkânın geri döneceğine ve ailesinde sevinçli bir hâl yaşanacağına işarettir. Kapanmış bir işin yeniden canlanacağına yorulur.

Rüyada ünlü birinin öldüğünü görmek

Rüyada ünlü birinin öldüğünü görmek, çok çaba sarf edildiği hâlde işlerin yolunda gitmeyeceğine delalet eder. İş hayatında başarısızlığa ve para kaybına işarettir. Rüya sahibinin adının geçtiği bir işte itibarının zedeleneceğine ve mutsuz bir olayla karşılaşacağına yorulur. Bu rüya, yakın arkadaşlarla tartışma yaşanacağına ve verilen emeğin karşılıksız kalacağına delalet eder.

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Rüyada ünlü birinin öldüğünü duymak

Rüyada ünlü birinin öldüğünü duymak, rüya sahibini üzecek bir haber almaya delalet eder. Beklediği desteğin gelmemesine ve bir işin yarıda kalmasına işarettir. Bu rüya zarardan çok, üzüntülü bir haberle karşılaşmaya yorulur.

Rüyada ünlü biriyle evlenmek

Rüyada ünlü biriyle evlenmek, beklenmedik şekilde toplumda sivrilip tanınmış bir kimse olmaya delalet eder. Parlak bir döneme girmeye ve girişilen her yeni işten büyük fayda görmeye işarettir. Rüyada ünlü biriyle evli olduğunu görmek, hem dünya hem ahiret bakımından hayra yorulur. Bekâr olan için bu rüya, yakın zamanda tanınmış ve sevilen bir kimseyle evlenmeye delalet eder.

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Rüyada ünlü birinin evine gitmek

Rüyada ünlü birinin evine gitmek, umudun geri gelmesine ve yeniden hayal kurulmasına delalet eder. Sorunların çözümü için yol gösterileceğine, sağlığın düzeleceğine ve az sermayeyle yeni bir işe girişileceğine işarettir. Makam sahibi bir kimsenin evine girmek şeref ve mevki kazanmaya yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin düşmanları karşısında güç duruma düşmeyeceğine delalet eder. Rüyada ünlü birinin rüya sahibine misafir gelmesi ise bol muhabbete ve çekilen çilenin unutulacağına işaret sayılır.

Rüyada ünlü biriyle arkadaş olmak

Rüyada ünlü biriyle arkadaş olmak, bol kazanç getirecek bir işe kavuşmaya delalet eder. Çok zahmet çekmeden elde edilecek bir kazanca, varlıklı ve nüfuzlu bir kimseyle tanışıp ondan yardım görmeye işarettir. Rüyada ünlülerle arkadaş olmak, şanslı bir döneme girmeye, iyi bir mevki ile birlikte yüksek kazanca yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin şansının açık olacağına ve kazancının artacağına delalet eder.

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Rüyada ünlü birinden para almak

Rüyada ünlü birinden para almak, kısmetin açılacağına ve sıkıntılı günlerin düzelmeye başlayacağına delalet eder. Malın ve kazancın artmasına, arkadan iş çeviren kötü niyetli bir kimseye galip gelmeye işarettir. Makam sahibi bir kimsenin ikramını görmek her türlü hayra yorulur.

Rüyada ünlü biriyle yemek yemek

Rüyada ünlü biriyle yemek yemek, yüksek bir mevkiye gelmeye ve maddi kazanca delalet eder. Rüya sahibinin sofrasına oturduğu kimsenin imkânından faydalanacağına işarettir. Bu rüya, elindeki işin bereketleneceğine ve işini büyütecek bir fırsat bulacağına yorulur.