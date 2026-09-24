Rüyada yemek yemek bol ve helal rızka, geçimin rahatlamasına, bereketin artmasına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada yemek yemek, rüya tabirinde yemeğin kendisi kadar rüya sahibinin o yemekle ne yaptığıyla da ilgilidir. Yemeğin pişmiş mi bozulmuş mu olduğu, tadının tuzlu, acı ya da lezzetli gelmesi, ne kadar yendiği, kimin yanında ve nerede yendiği tabiri değiştirir. Yemeği rüya sahibinin mi verdiği yoksa kendisine mi ikram edildiği ayrı bir ölçüdür. Yemek pişirmek, yemek dağıtmak, sofra kurmak ve ölmüş bir yakınla aynı sofrada bulunmak da yeme fiilinin yanında kendi hükümleriyle tabir olunur.

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Rüyada yemek yemek

Rüyada yemek yemek bol ve helal rızka, geçimin rahatlamasına, bereketin artmasına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin zorlukların üstesinden geleceğine, kazancının çoğalacağına ve işlerinin yoluna gireceğine delalet eder. Rüyada yemek yediğini görmek hayırlı rızık elde etmeye ve geçim darlığının sona ermesine yorulur. Yenen yemek lezzetliyse malın artmasına ve sevindirici bir haber alınmasına delalet eder. Bir şeyler yediğini görmek rızık kapısının açık olduğunu haber verir.

Tabirin yönünü belirleyen asıl ölçü yemeğin hâlidir. Güzel pişmiş ve lezzeti yerinde olan yemek hayra, menfaate, helal rızka ve mutluluğa yorulurken bozulmuş, kokmuş ya da tadı kaçmış yemek haram mala, hastalığa ve üzüntüye işaret eder. İkinci ölçü ne kadar yendiğidir. Az yemek ve doyuncaya kadar yemek hayır tarafında durur, ölçüsüz yemek ise dünya malına düşkünlüğe delalet eder.

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Rüyada yemek yemek kanaatle de tabir olunur. Elindekiyle yetinen, rızkına razı olan bir hâle ve bu hâlin getireceği huzura işarettir.

Yemek yiyen insanlar görmek ya da birinin yemek yediğini görmek çevredeki bolluğa yorulur. Tanıdık birinin yemek yediğini görmek o kişinin işlerinin düzelmesine, başkasının yemek yediğini görmek hayırlı bir habere delalet eder. Yemeğini biriyle paylaşmak bereketin artmasına ve dostluğun pekişmesine işaret eder.

Rüyada oruçluyken yemek yemek

Rüyada oruçluyken yemek yemek sevdikleriyle birlikte olmaya, maddi ve manevi olarak büyümeye ve hayırlara vesile olacak bir evliliğe işaret eder. Helal kazanç elde etmeye, duaların karşılığını almaya ve şansın dönmesine delalet eder. Oruçlu olduğunu unutup yemek yediğini görmek sıkıntılardan kurtulmaya, bolluğun artmasına ve bozulan sağlığın düzelmesine yorulur. Oruç bozmak ise yüksek bir mevkiye terfi etmeye ve büyük kazanca işaret eder.

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Rüyada yemek yiyip doymamak

Rüyada yemek yiyip doymamak hedeflenenden çok daha fazla mal ve kazanca ulaşmaya işaret eder. Kurulan bütün planların gerçekleşmesine, sıkıntıların aşılmasına, keder ve tasanın sona ermesine delalet eder. Az yemek yediğini görmek de beklenenden fazlasını elde etmeye yorulur.

Rüyada çok yemek yemek

Rüyada çok yemek yemek dünya malı ile tabir olunur ve gereksiz, aşırı harcamaya işaret eder. Çok yiyip şişkinlik hissetmek, bir zamanlar çok istenen bir şeye duyulan hevesin sönmesine yorulur. Sürekli yemek yediğini ya da önüne konan çeşit çeşit yemekten ölçüsüz biçimde yediğini görmek elden çıkan paranın artmasına delalet eder.

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Rüyada tek başına yemek yemek

Rüyada tek başına yemek yemek geçimin kolaylaşmasına ve el atılan işlerde gereken fırsatların bulunmasına delalet eder. Rüya sahibinin kendi emeğinin karşılığını alacağına ve kendi işinin başına geçeceğine işaret eder. Yalnız yemek yemek ayrıca şifa bulmaya ve hayata dahil olacak yeni bir kişi sayesinde yalnızlığın sona ermesine yorulur.

Rüyada doyuncaya kadar yemek yemek

Rüyada doyuncaya kadar yemek yemek bereketli kazanca ve işlerin rast gitmesine yorulur. Günden güne açılacak bir düzene ve rahat bir geçime delalet eder. Aç olup doyuncaya kadar yemek yemek hastalıktan şifa bulmaya ve bolluğa işaret eder.

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Rüyada iştahla yemek yemek

Rüyada iştahla yemek yemek rüya sahibinin keyfinin yerinde olacağına delalet eder. Hayattaki sıkıntıların giderek biteceğine ve daha rahat bir yaşam sürüleceğine işaret eder. Güzel yemek yemek ferahlığa ve keyifli günlere yorulur.

Rüyada yemek pişirmek ve yemek yapmak

Rüyada yemek pişirmek duaların ve dileklerin kabul olmasına, mutluluk içinde geçecek bir hayata delalet eder. Üretken bir döneme girmeye ve yeni iş fikirlerini hayata geçirmeye işaret eder. Rüyada yemek yapmak da hayırlı bir döneme ve dileklerin karşılık bulmasına yorulur.

Yemek yaptığını ya da yemek piştiğini görmek işlerin olgunlaşmasına ve emeğin karşılığını vermesine delalet eder. Başkasının yemek pişirdiğini görmek o kişinin elinden gelecek bir hayra, annenin yemek pişirmesi ev halkının huzuruna ve bereketine işaret eder. Kazanla yemek pişirmek ve kalabalığa yemek yapmak bolluğa, çok yemek yapmak rızkın genişlemesine yorulur. Başkasının evinde yemek piştiğini görmek o evden gelecek iyiliğe, yemek yapmaya çalıştığını görmek başlanan işin neticeye varacağına delalet eder.

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Rüyada yemek hazırlamak

Rüyada yemek hazırlamak üretken bir döneme girmeye ve emek verilen işin sonuca yaklaşmasına işaret eder. Birine yemek hazırlamak o kimseyle aranın iyi olmasına, annenin yemek hazırlaması ev halkının bereketine delalet eder.

Rüyada misafire yemek hazırlamak geçim sıkıntısının sona ermesine, sürpriz ve müjdeli olaylara işaret eder. Dünya malının çoğalmasına, işle ilgili önemli bir teklif alınmasına ve maddi açıdan rahatlamaya delalet eder. Misafire yemek vermek emeğin karşılığının alınmasına, ciddi maddi kazanca ve iş hayatında itibarın artmasına yorulur. Kalabalık misafire yemek hazırlamak girişilen her işte başarıya, terfiye ve kazancın artmasına işaret eder.

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Rüyada yemek görmek

Rüyada yemek görmek rızkın hazır ve yakın olduğuna işaret eder. Pişmiş hâlde önüne konmuş yemek görmek bereketin artmasına, geçimin genişlemesine ve beklenen bir işin tamamlanmış olarak ele geçmesine delalet eder. Yemekler görmek kazancın çoğalmasına ve sevindirici haberlere yorulur. İştah veren, güzel görünen yemek helal bir kazancın göz önünde durduğuna delalet eder.

Rüyada düğün yemeği görmek

Rüyada düğün yemeği görmek sorunların kısa zamanda bitmesine, saygınlığın artmasına ve engellerin aşılmasına işaret eder. Uzun süredir görüşülmeyen dostlarla bir araya gelmeye, rızkın çoğalmasına ve işte üstün başarıya delalet eder. Kalabalık bir düğün yemeği görmek bolluk ve berekete yorulur. Düğün yemeği yemek üzücü günlerin geride kalmasına, sevilenlerle gönül birliğine varmaya ve iş hayatında itibar kazanmaya işaret eder. Düğün yemeği hazırlamak işin büyümesine, aile huzuruna ve elin bollaşmasına delalet eder. Düğünde yemek dağıtmak bu bereketin çevreye yayılmasına yorulur.

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Rüyada çeşit çeşit yemek görmek

Rüyada çeşit çeşit yemek görmek gözle görülen bolluğa, bereketin artmasına ve rızkın çoğalmasına işaret eder. Sofrada duran yemeğin çeşidi arttıkça hayır da çoğalır. Çok yemek görmek ya da bir sürü yemek görmek kazancın genişlemesine ve geçimin rahatlamasına delalet eder. Toplu ve kalabalık yemek görmek hayrın çok kişiye ulaşmasına yorulur.

Rüyada mevlit yemeği görmek

Rüyada mevlit yemeği görmek duaların kabul olmasına, hayattaki kolaylıkların artmasına ve büyük bir rahata ermeye işaret eder. Zorluklardan kurtulmaya, borçların ve sıkıntıların çözülmesine delalet eder. Camide mevlit yemeği görmek zarardan korunmaya, evde mevlit yemeği görmek sevilenlerle güzel günlere ve kayıpların telafisine yorulur. Mevlit yemeği vermek anlaşmazlıkların sona ermesine işaret eder.

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Rüyada yemek görüp yiyememek

Rüyada yemek görüp yiyememek beklenen rızkın ele geçmesinin gecikmesine işaret eder. Yemek görüp de yememek, geçimi rahatlatacak kazancın bir süre daha uzakta kalmasına delalet eder. Acıkıp yemek yiyememek ihtiyacın karşılanmasının ertelenmesine yorulur.

Rüyada büyük kazanda yemek görmek

Rüyada büyük kazanda yemek görmek bolluk içinde yaşamaya ve rızkın çok kişiye yetecek kadar genişlemesine işaret eder. Kazanlar dolusu yemek ya da büyük tencerelerde yemek görmek işlerin yolunda gitmesine delalet eder. Tepside ve tabakta yemek görmek hazır bekleyen bir kazanca yorulur.

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Rüyada cenaze yemeği görmek

Rüyada cenaze yemeği görmek zenginliğin kapılarının açılmasına ve çalışılan işte kazancın artmasına işaret eder. Projelerin tamamlanmasına ve yakın bir arkadaşın desteğiyle sıkıntıların çözülmesine delalet eder. Cenaze yemeği yemek malın çoğalmasına ve sonun hayırlı olmasına, cenaze evinde yemek yemek yeni ortaklıklara ve borçların ödenmesine yorulur. Cenaze yemeği dağıtmak hayrın çoğalmasına işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle ilgili yemek rüyaları

Rüyada ölmüş biriyle ilgili yemek rüyaları hayır tarafında tabir olunur. Bu rüyalar rızka ve berekete işaret eder, rüya sahibinin hâlinin düzeleceğini ve evine bolluk gireceğini haber verir. Ölmüş bir yakının yemekle görülmesi geride kalanların geçiminin rahatlamasına ve sıkıntılarının hafiflemesine delalet eder. Ölünün yemek yemesi, yemek vermesi ve yemek hazırlaması ayrı ayrı hayırlara delalet eder.

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Rüyada ölünün yemek yemesi

Rüyada ölünün yemek yemesi rızkın artmasına ve eve girecek bolluğa işaret eder. Ölmüş birinin yemek yediğini görmek geçimin genişleyeceğine ve beklenmedik bir yerden maddi kazanç elde edileceğine delalet eder. Ölmüş birini yemek yerken görmek hayırlı bir haberin yaklaştığına yorulur. Ölmüş birinin eve gelip yemek yemesi o evin bereketlenmesine ve ev halkının sıkıntısının azalmasına işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle yemek yemek

Rüyada ölmüş biriyle yemek yemek hayırlı bir meclise katılmaya, ahlaklı ve dindar kimselerle bir araya gelmeye işaret eder. Ölüyle aynı sofrada oturmak umulmadık bir yerden gelecek mirasa ya da maddi kazanca delalet eder. Ölmüş anneyle yemek yemek huzura ve gönül ferahlığına, ölmüş babayla yemek yemek işlerin düzene girmesine yorulur. Ölmüş akrabalarla yemek yemek aile içindeki bağların güçlenmesine, ölmüş birinin evinde yemek yemek hayırlı bir kazanca işaret eder. Mezarlıkta yemek yemek rızkın beklenmedik yerden geleceğini haber verir.

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Rüyada ölmüş birinin yemek vermesi

Rüyada ölmüş birinin yemek vermesi uzun ömre ve sağlığa işaret eder. Ölünün yemek vermesi rüya sahibinin sağlığının yerinde kalacağına delalet eder. Vefat etmiş bir yakının ikramda bulunması o kimsenin rüya sahibinden razı olduğuna yorulur. Ölmüş birinin elinden bir şey yemek de bu razılığın işaretidir.

Rüyada ölünün yemek yapması

Rüyada ölünün yemek yapması ölmüş kimsenin elinden gelecek bir hayra işaret eder. Ölünün yemek pişirmesi ve ölmüş birinin yemek hazırlaması bu hayrın rüya sahibinin evine ulaşmasına delalet eder. Ölmüş annenin yaptığı yemeği yemek bereketli bir rızka, ölmüş annenin yemek yaptığını görmek evin hâlinin düzelmesine yorulur.

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Rüyada ölmüş birine yemek vermek

Rüyada ölmüş birine yemek vermek hayır yapmaya ve verilen sadakanın karşılığını bulmasına işaret eder. Ölüye yemek vermek rüya sahibinin malının artmasına ve bereketin çoğalmasına delalet eder. Ölmüş birine yemek hazırlamak mutluluğa, ölüye yemek yedirmek yapılan iyiliğin rüya sahibine dönmesine yorulur.

Rüyada ölmüş birinin yemek istemesi

Rüyada ölmüş birinin yemek istemesi henüz ele geçmemiş bir rızka işaret eder. Ölen birinin yemek istediğini görmek rüya sahibinin geçiminin kısa süre içinde rahatlayacağına delalet eder.

Rüyada yemek vermek ve yemek ikram edilmesi

Rüyada yemek vermek gönül zenginliğine, cömertliğe ve paylaşmaya işaret eder. Birine yemek vermek bolluğa, berekete ve mutluluğa yorulur. Tanıdık birine yemek vermek o kimseyle aranın düzelmesine ve dostluğun pekişmesine, tanımadığı birine yemek vermek hayırlı insanlarla tanışmaya delalet eder. Evde yemek vermek hayırlı bereketin eve girmesine, komşuya yemek vermek çevreyle huzurlu bir geçime yorulur. Çocuğa yemek vermek ev halkının rızkının genişlemesine, kalabalığa yemek vermek işlerin yolunda gitmesine işaret eder.

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Rüyada kendisine yemek verilmesi ise işlerin açılmasına, hayatın düzene girmesine ve sıkıntılardan kurtuluşa erişilmesine delalet eder. Ekonomik durumun iyiye gitmesine ve helal kazanca yorulur.

Rüyada yemek ikram etmek

Rüyada yemek ikram etmek ikramda bulunan kimseye dönecek hayra işaret eder. Başkasına sunulan sıcak yemek sağlığa ve mutluluğa, sulu yemek ikram etmek sıkıntıların sona erip huzurun hakim olmasına yorulur. Yemek daveti vermek dostlukların pekişmesine, davet yemeği görmek hayırlı bir haberin yaklaşmasına işaret eder. Rüya sahibinin küs olduğu bir kimseye ikramda bulunması araya giren dargınlığın sona ermesine delalet eder.

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Rüyada birinin yemek vermesi

Rüyada birinin yemek vermesi rüya sahibinin işlerinde önünün açılmasına ve rakiplerini geride bırakmasına işaret eder. İkram edilen yemeği yemek eldeki işin hayırla sonuçlanmasına delalet eder. Bir erkeğin yemek vermesi beklenen bir desteğin geleceğine, akrabanın yemek verdiğini görmek aile içinden gelecek yardıma yorulur. Komşunun yemek getirmesi komşuluk ilişkilerinin düzelmesine, rüya sahibiyle dargın olan birinin yemek vermesi araların yeniden iyi olmasına işaret eder. Birinin yemek vermemesi beklenen bir yardımın gecikmesine, yemeğe davet edilmek hayırlı bir kapının açılmasına delalet eder.

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Rüyada iftar yemeği vermek

Rüyada iftar yemeği vermek sevilenlerle birlik olmaya işaret eder. Kalabalık iftar yemeği vermek hayrın çoğalmasına delalet eder. İftar yemeği hazırlamak evin bereketlenmesine, akrabalarla iftar yemeği yemek aile içinde huzurun artmasına yorulur. İftar yemeği görmek yakın zamanda gelecek bir ferahlığa işaret eder.

Rüyada kediye yemek vermek

Rüyada kediye yemek vermek cömertliğe ve yapılan iyiliğin karşılıksız kalmamasına işaret eder. Kedilere yemek vermek rızkın bollaşmasına ve evin bereketine delalet eder. Köpeğe yemek vermek merhametin berekete dönmesine ve rüya sahibinin elinin genişlemesine yorulur.

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Rüyada yemek yedirmek

Rüyada yemek yedirmek ikramın ve iyiliğin karşılığını bulmasına işaret eder. Bebeğe yemek yedirmek eve girecek berekete, misafire yemek yedirmek saygınlığın artmasına delalet eder.

Rüyada sofra görmek

Rüyada sofra görmek evin bereketine ve geçimin genişlemesine işaret eder. Kurulu sofra görmek rızkın hazırlanmış olduğuna ve nasibin eksilmeyeceğine delalet eder. Kalabalık sofra görmek bereketin çok kişiye yetmesine, yer sofrası görmek ev halkının bir arada toplanmasına yorulur. Yemek sofrası ve yemek masası görmek ev düzeninin sağlamlaşmasına işaret eder. Sofra bezi görmek rızkın korunmasına, yemek kaşığı ile yemek tabağı görmek eline geçecek nasibe delalet eder. İftar sofrası ve ziyafet sofrası görmek ferahlığa ve bolluğa, başkasının evinde sofra görmek o evden gelecek iyiliğe yorulur. Sofraya oturmak beklenen kazancın önüne gelmesine, rüya sahibinin küs olduğu biriyle aynı sofraya oturması barışmaya işaret eder. Altın veya gümüş tabaktan yemek yemek borca girmeye ve maddi sıkıntıya delalet eder, sade bir tabaktan yemek mütevazı bir hâle yorulur. Elle yemek yemekte ölçü hangi elin kullanıldığıdır. Sağ elle yemek dini kuralları yerine getirmeye, sol elle yemek dine aykırı davranmaya işaret eder.

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Rüyada sofra kurmak

Rüyada sofra kurmak insanın kendini iyi hissedeceği ortamlara girmesine ve paylaşmaya işaret eder. Sofra hazırlamak hayırlı bir işin başlamasına ve eve girecek berekete delalet eder. Misafire sofra hazırlamak saygınlığın artmasına, sofra bezi sermek rızkın düzene girmesine yorulur. Sofra toplamak tamamlanan bir işin hayırla bitmesine, sofra bezi silkelemek sıkıntıdan kurtulmaya, yemek masası hazırlamak ev halkının huzuruna işaret eder.

Rüyada yemek dağıtmak

Rüyada yemek dağıtmak bolluk içinde yaşamaya, işlerin yolunda gitmesine ve sevilenlerle birlik olmaya işaret eder. Rüya sahibinin elinin genişleyeceğine, malının bereketleneceğine ve çevresinde sevilen bir kimse olacağına delalet eder. Hayır ya da adak niyetiyle yemek dağıtmak duaların kabulüne ve niyetin yerine ulaşmasına yorulur. İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtmak sıkıntıların açılmasına ve rızkın çoğalmasına işaret eder. Kalabalığa yemek dağıtmak toplumda itibarın artmasına ve girişilen işlerde başarıya delalet eder.

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Yemek dağıttığını görmek elde edilen kazancın paylaşılmasına ve bu paylaşmanın berekete dönmesine yorulur. Yemek servisi yapmak emek verilen işin karşılığını bulmasına işaret eder. Toplu yemek vermek çok kişiyi doyuracak bir rızka ve hayrın yayılmasına delalet eder.

Rüyada yemek dağıtıldığını görmek

Rüyada yemek dağıtıldığını görmek bolluğa ve bereketin çoğalmasına işaret eder. Başkasının yemek dağıttığını görmek rüya sahibinin de bu hayırdan pay alacağına delalet eder.

Rüyada başkalarıyla yemek yemek

Rüyada başkalarıyla yemek yemek işlerin yaver gitmesine, kazancın çoğalmasına ve dost edinmeye işaret eder. Tanımadığı biriyle yemek yemek o yabancıdan iyilik ve hayır görmeye, iyi bilinen biriyle yemek yemek iyi kimselerle düşüp kalkmaya delalet eder. Aynı sofrayı paylaşmak dostlukların pekişmesine ve rızkın bollaşmasına yorulur.

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Rüyada kalabalıkta yemek yemek

Rüyada kalabalıkta yemek yemek rızkın artmasına, elde edilen kazancın başkalarıyla paylaşılmasına ve dostlukların pekişmesine işaret eder. Aile bireylerinin birbirine destek olmasına, işlerin eskisinden iyi hâle gelmesine ve darda olana yardım edilmesine delalet eder. Toplu yemek yemek ve aynı sofradan yemek paylaşmak birliğin güçlenmesine yorulur. Kalabalık sofrada yemek yemek evin bereketine, toplu yemek yiyenleri görmek çevredeki bolluğa işaret eder.

Rüyada akrabalarla yemek yemek

Rüyada akrabalarla yemek yemek yakınlarından hayır görmeye ve aile içinde huzurun artmasına işaret eder. Akrabalarla sofrada yemek yemek kazancın çoğalmasına delalet eder. Küs olduğu akrabalarla yemek yemek barışmaya, komşuda ya da komşunun evinde yemek yemek çevreden görülecek iyiliğe yorulur. Birinin evinde yemek yemek o kimseden hayır görmeye işaret eder.

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Rüyada aileyle yemek yemek

Rüyada aileyle yemek yemek mutluluğa, afiyete ve bereketli rızka işaret eder. Ev halkına maddi ve manevi olarak huzurlu bir hayat sağlanacağına delalet eder. Ailece yemek yemek evdeki geçimsizliğin sona ermesine, babayla yemek yemek güvenilir bir destek görmeye yorulur.

Rüyada arkadaşlarla yemek yemek

Rüyada arkadaşlarla yemek yemek dost edinmeye ve işlerin yaver gitmesine işaret eder. Eski arkadaşlarla yemek yemek kopmuş bir bağın yeniden kurulmasına, biriyle yemek yemek o kimseyle ortak bir kazanca delalet eder.

Rüyada eski sevgiliyle yemek yemek

Rüyada eski sevgiliyle yemek yemek dost edinmeye ve geçmişte kalan bir kırgınlığın hayra dönmesine işaret eder. Sevgiliyle yemek yemek gönül rahatlığına ve kazancın çoğalmasına delalet eder.

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Rüyada cumhurbaşkanı ile yemek yemek

Rüyada cumhurbaşkanı ile yemek yemek iyi kimselerle düşüp kalkmaya ve saygınlığın artmasına işaret eder. Ünlü biriyle yemek yemek hayırlı bir tanışıklığa ve işlerin kolaylaşmasına delalet eder.

Rüyada yemeğin içinden bir şey çıkması

Rüyada yemeğin içinden bir şey çıkması hoş olmayan ani olaylara ve tatsızlığa işaret eder. Yemeğe karışan yabancı bir şey rüya sahibinin olası kötü durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiğine delalet eder. Çıkan şeyin ne olduğu tatsızlığın nereden geleceğini gösterir.

Rüyada yemekten kıl çıkması

Rüyada yemekten kıl çıkması beklenmedik kötü sürprizlere ve hiç ummadığı kişilerden gelecek hayal kırıklıklarına işaret eder. Evli olan için üçüncü bir kişiden kaynaklanan ilişki sorunlarına delalet eder. Sürekli kıl çıkması arka arkaya yaşanacak sorunlara ve çevrede zararlı niyetli insanların varlığına yorulur. Yemekte kıl görmek ise ayrı bir yorumla karşılanır ve bolluğa, bereketin artmasına, günahların affedilmesine delalet eder.

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Rüyada yemekten saç çıkması

Rüyada yemekten saç çıkması yakın ilişkilerde yaşanacak tatsızlığa işaret eder. Evli kişi için eşler arasının bozulmasına, bekâr için sevdikleriyle arasında kırgınlık doğmasına delalet eder. Yemekten uzun saç çıkması aynı tatsızlığın bir süre daha devam etmesine yorulur. Yemeğin içinde saç görmek yakın çevreden gelecek bir uyarıya işaret eder.

Rüyada yemekten böcek çıkması

Rüyada yemekten böcek çıkması yemeğin bozulmuşluğuna, haram mala ve sıkıntıya işaret eder. Yemekte kurt görmek hastalığa ve elden çıkacak bir mala delalet eder.

Rüyada yemek yenen yere göre tabiri

Kendi sofrasında yenen yemek helal mala ve bereketli bir geçime işaret eder. Temiz ve düzenli bir yerde yemek yemek rızkın helalliğine, kirli bir yerde yemek yemek haram mala yorulur.

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Rüyada sofrada yemek yemek

Rüyada sofrada yemek yemek rütbenin artmasına, duaların kabul olmasına ve insanın kendini iyi hissedeceği ortamlara girmesine işaret eder. Bol kazançlı bir işin hayata geçmesine, helal mal kazanmaya ve bereketli bir hayata delalet eder. Masada yemek yemek düzenli ve güvenli bir geçime, ziyafet sofrasında yemek yemek bolluğa ve saygınlığın artmasına yorulur.

Rüyada yer sofrasında yemek yemek imanın güçlü olmasına ve rahat bir geçime işaret eder. Yer sofrasında biriyle yemek yemek o kimseyle hayırlı bir ortaklığa ve gönül birliğine delalet eder.

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Rüyada lokantada yemek yemek

Rüyada lokantada yemek yemek sosyal çevrenin genişlemesine ve yeni insanlarla tanışmaya işaret eder. Akrabalarla hoş sohbetlere ya da rüyayı gören kimsenin küs olduğu bir arkadaşla karşılaşmasına delalet eder. Yemekhanede yemek yemek ortak bir işten doğacak kazanca ve iş arkadaşlarıyla anlaşmaya yorulur.

Rüyada restoranda yemek yemek lokantada yemek yemekle aynı tabire girer. Lüks restoranda yemek yemek kazancın artmasına, otelde yemek yemek yolculukla gelecek bir hayra delalet eder.

Rüyada misafirlikte yemek yemek

Rüyada misafirlikte yemek yemek zorluk çekildikten sonra sevindirici haberler alınmasına delalet eder. Camide yemek yemek hayra ve gönül huzuruna yorulur.

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Rüyada tuvalette yemek yemek

Rüyada tuvalette yemek yemek haram mala ve kazancın içine karışan şüpheye işaret eder. Tuvalette yemek görmek elden çıkacak bir mala ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada yemeğin tadına ve hâline göre tabiri

Tuzlu ve lezzeti yerinde olan yemek hayra ve ferahlığa, acı ve ekşi yemek kedere ve kırgınlığa delalet eder. Kişinin kendi yediği sıcak yemek rızkın zahmetle kazanılmasına, soğuk yemek sıkıntının hafiflemesine ve destek görmeye yorulur. Ocakta güzelce pişmiş yemek helal ve hazır bir rızka, bozulmuş yemek haram mala ve hastalığa işaret eder.

Rüyada tuzlu yemek yemek

Rüyada tuzlu yemek yemek üzüntülerin sevince dönüşmesine, ferahlığa ve güzel günlere işaret eder. Rızık elde etmekte zorlanmamaya ve hak edilenin eksiksiz alınmasına delalet eder. Tuzlu yemek yediğini görmek sıkıntılı bir dönemin sonuna gelindiğine yorulur.

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Rüyada sıcak yemek yemek

Rüyada sıcak yemek yemek rızkın zor şartlar altında ve güçlükle kazanılmasına işaret eder. Kişinin kendi önüne konan sıcak yemeği yemesi, eline geçecek malın emekle ve yorularak elde edileceğine delalet eder. Yemeğin sıcaklığından rahatsız olarak yemek kazanılan malın zahmetinin artmasına yorulur.

Rüyada bozulmuş yemek görmek

Rüyada bozulmuş yemek görmek harama ve haram mala işaret eder. Hastalığa, sıkıntıya ve yakın çevreden duyulacak olumsuz sözlere delalet eder. Bozuk yemek görmek elde edilen kazancın içinde hayır bulunmadığına yorulur.

Rüyada acı yemek yemek

Rüyada acı yemek yemek kedere ve hüzne işaret eder. Acılı ve biberli yemek yemek rüya sahibini üzecek bir habere delalet eder. Ekşi yemek yemek kalpteki kırgınlığa ve yakınlardan gelecek bir vefasızlığa yorulur.

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Rüyada pişmiş yemek görmek

Rüyada pişmiş yemek görmek rızkın hazır olduğuna ve beklenen kazancın ele geçmek üzere olduğuna işaret eder. Güzel pişmiş yemek görmek hayra, menfaate ve mutluluğa delalet eder. Tencerede pişmiş yemek görmek evin bereketine, sulu yemek görmek sıkıntıların sona ermesine yorulur.

Rüyada soğuk yemek yemek

Rüyada soğuk yemek yemek ağır bir hastalığın ya da içinden çıkılmaz bir sorunun olmayacağına işaret eder. Üst mevkiden birinin yardımını görmeye ve sıkıntıda destek bulmaya delalet eder.

Rüyada lezzetli yemek yemek

Rüyada lezzetli yemek yemek hayra, menfaate, rızka ve mutluluğa işaret eder. Yemeğin tadının damağa hoş gelmesi sevinçli haber almaya ve güzel gelişmelere delalet eder.

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Rüyada tencereden yemek dökülmesi

Rüyada tencereden yemek dökülmesi işlerin bozulmasına ve maddi kayba işaret eder. Yere yemek dökülmesi eldeki kazancın bir kısmının elden çıkmasına, tabaktaki yemeğin dökülmesi beklenen bir işin yarıda kalmasına delalet eder. Üzerine yemek dökülmesi rüya sahibinin uğrayacağı bir zarara ve hesapta olmayan bir masrafa yorulur.