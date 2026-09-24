Rüyada yeni doğmuş bebek görmek müjdeye, uzun zamandır beklenen bir haberin gelmesine ve bolluk bereketli bir dönemin başlamasına delalet eder.

Rüyada yeni doğmuş bebek görmek için verilen hüküm, bebeğin görüldüğü hâle göre de değişir. Bebeğin kundakta durması, erken doğmuş olması ya da keseyle birlikte gelmesi hükmü başka tarafa çeker. Yeni doğmuş bir bebeğin konuşması, yürümesi ve dişinin çıkmış olması da tabirin yönünü belirler. Rüya sahibinin o bebeğe ne yaptığı ise hayrın hangi kapıdan geleceğini gösterir.

Rüyada yeni doğmuş bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş bebek görmek müjdeye ve uzun zamandır beklenen bir haberin gelmesine delalet eder. Rüya sahibi için temiz bir sayfanın açılacağına, hayatında önemli bir değişimin başlayacağına işarettir. Yeni doğan bebek görmek mutluluğa ve sevindirici haber alınmasına yorulur. Bu rüyayı gören kimsenin hanesine huzur girer, evin içindeki neşe artar ve aile yeniden bir araya gelir. Önündeki günler de bu rahatlık içinde geçer.

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Bu rüya bolluk ve bereketli bir döneme de yorulur. Rüya sahibinin çevresi varlıklı kimselerle dolar, gördüğü destekle maddi ve manevi olarak rahata erer. Yeni doğmuş bir bebek görmek meslek hayatında başarı elde edileceğine delalet eder. Rüya sahibinin elindeki işler yoluna girer, uzun süredir ilerlemeyen dosyalar kapanır ve işinde aradığı yeri bulur. Kazancı artar, eline geçen malda bereket bulunur.

Yeni doğmuş çocuk görmek sevinç ve sürura işarettir. Aile içindeki sıkıntıların gideceğine, konuşulmayan ne varsa konuşulup evin gerginliğinin dağılacağına delalet eder. Hasta olan bir kimse rüyasında doğmuş bebek görürse hastalığından kurtulup şifa bulacağına yorulur. Yatağa düşen kimse ayağa kalkar, tedavisi uzayan rahatsızlık çözülür. Rüya sahibinin uzun süredir çektiği sıkıntılar da bu rüyanın ardından sona erer ve geçim tarafındaki darlık kalkar.

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Rüyada erken doğmuş bebek görmek

Rüyada erken doğmuş bebek görmek, beklenen hayrın vaktinden önce gelmesine delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir gözlediği karşılık, umduğu günü beklemeden eline ulaşır. Sonu için uzun bir süre biçtiği iş de tahmin ettiğinden erken neticelenir.

Rüyada yeni doğmuş kundakta bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş kundakta bebek görmek, rüya sahibinin sağlığının yerinde olacağına işaret eder. İş hayatında aradığı başarıyı elde edeceğine ve karşısına çıkan rakipleri alt edeceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimse işindeki yerini korur, çekişmeye girdiği kimselere karşı üstün gelir.

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Rüyada keseyle beraber doğmuş bebek görmek

Rüyada keseyle beraber doğmuş bebek görmek, rüya sahibinin bahtının açık olduğuna delalet eder. Nasibindeki hayır ona zahmet çektirmeden ulaşır. Bu rüyayı gören kimse aradığını uzun bir uğraşa girmeden bulur.

Rüyada yeni doğmuş erkek bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş erkek bebek görmek güç ve kudret sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibi içinde bulunduğu zayıflıktan kurtulur ve önceden yetişemediği işlere yetişecek kuvveti bulur. Sözünün geçmediği yerde dinlenir, geri adım attığı meselede bu kez öne çıkar. Aile içindeki nizamın sağlanacağına da işarettir. Evin düzeni onun eliyle oturur, hane halkı arasında sözü geçer ve dağılan işler toparlanır.

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Yenidoğan erkek bebek görmek müjdeli haber, sevinç ve servet olarak da yorulur. Temiz niyetle girişilen işlerin yolunda gideceğine, büyük projelerden ve yatırımlardan kazanç sağlanacağına delalet eder. Rüya sahibi uzun süredir hazırlandığı bir yatırımın karşılığını alır, ortak girdiği işte de aradığı bereketi bulur. Eline geçen mal ile hanesinin ihtiyacını görür, beklemediği bir yerden de sevindirici haber ulaşır.

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek, hanedeki huzurun yeniden kurulmasına ve berekete delalet eder. Evin içindeki gerginlik dağılır, sofrası bollaşır ve rüya sahibi kazancı azken bile darlık görmez. Bu rüya rızka ve hayırlı nimete de işarettir. Rüya sahibinin eline umduğundan geniş bir nasip geçer, bereket kazandığı yerden değil ummadığı yerden gelir.

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Yeni doğmuş kız bebek gören kimsenin itibarı artar, çevresi içinde değeri yükselir. Sözü sorulur, kendisiyle işi düşmeyen kimseler bile onu arayıp hâlini sorar. Kendisine hayrı dokunacak yeni dostluklar kurar, önceden girmekte zorlandığı kapılar ona açılır. Zorluktan sonra kolaylık göreceğine de işarettir. Uzun süredir çektiği dert dağılır ve refaha kavuşur.

Rüyada yeni doğmuş bebeğe ne yapıldığına göre tabiri

Yeni doğmuş bir bebeğe el uzatıldığı her hâlde hüküm rüya sahibinin lehine döner. Bu rüyalar rüya sahibinin işine, rızkına ve hanesine dokunan bir hayır getirir. Hayrın hangi kapıdan ulaşacağını ise yapılan fiilin cinsi belirler.

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Rüyada yeni doğmuş bebeği kucağına almak

Rüyada yeni doğmuş bebeği kucağına almak, sıkıntıdan ve darlıktan kurtulup ferahlığa kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi hayırlı ve mutlu günler geçirir, rütbe ve kazanç elde eder. Yeni doğmuş bebek kucaklamak, zahmetli sanılan işlerin kolayca çözüleceğine ve düşmanların başına belâ geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki yük kalkar, elinden gelmeyeceğini düşündüğü işi kısa sürede bitirir. Bebeği kucağına alan kimsenin hanesinde sevgi ve saygı artar, eve huzur girer. Bekâr bir kimse için evlenmeye, borçlu bir kimse için borçların kapanmasına yorulur.

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Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek

Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek, birçok iş kapısının açılacağına ve maddi olarak güç kazanılacağına işaret eder. Rüya sahibi giriştiği işlerde büyük başarılar elde eder. Kendisine kalacak miras sayesinde dileklerinin gerçekleşeceğine, elindeki paranın bereketleneceğine delalet eder. Yeni doğan bebeği emzirmek, aile içindeki meselelerin mahkemeye gitmeden çözüleceğine, eşten ve çocuklardan sevgi ve saygı görüleceğine yorulur. Bu rüyayı gören kimse birine güzel bir haber de götürür. Mutsuz günleri geride kalır.

Rüyada yeni doğmuş bebek yıkamak

Rüyada yeni doğmuş bebek yıkamak, rüya sahibinin üzerindeki olumsuzlukları bırakıp daha huzurlu bir hayata geçeceğine işaret eder. Geride kalan kırgınlıklardan ve yanlış adımlardan bir iz kalmaz, hatırlansa bile rüya sahibini eskisi gibi meşgul etmez. Yeni doğan bebeği yıkamak, hayata yeni kişilerin gireceğine de delalet eder. Bu kimselere duyulan güvenin oturması ise zaman alır.

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Rüyada yeni doğmuş bebek sevmek

Rüyada yeni doğmuş bebek sevmek merhamete ve güzel habere delalet eder. Rüya sahibi hem acıyan bir kalple davranır hem de gönlünü rahatlatacak bir haber alır. Bu rüya zenginlik elde etmek şeklinde de tabir edilir. Rüya sahibinin bütün sıkıntı ve sorunları en yakın zamanda sona erer.

Rüyada yeni doğan bebeğe altın takmak

Rüyada yeni doğan bebeğe altın takmak, rüya sahibinin elindeki hayrın kalıcı hâle geleceğine delalet eder. Geçici sanılan kazanç yerleşir, bir daha elden çıkmaz. Bebeğe altın takan kimse eline geçeni korur ve uzun süre elinde tutar.

Rüyada yeni doğmuş bebeğin gelişimine göre tabiri

Yeni doğmuş bir bebekte yaşına göre beklenmeyen bir gelişme görülmesi, rüya sahibinin emeğinin karşılığını göreceğine yorulur. Verdiği emek çevresi katında da ona değer kazandırır, adı hayırla anılır ve sözüne itibar edilir. Bu hâldeki rüyalarda hüküm daima müjde tarafındadır.

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Rüyada yeni doğmuş bebeğin konuşması

Rüyada yeni doğmuş bebeğin konuşması, sosyal hayatta başarıya ve itibarın korunmasına işaret eder. Rüya sahibinin girdiği ortamlarda sözü dinlenir, elde ettiği itibar zarar görmez. Arkasından konuşanların tesiri kalmaz. Yeni doğan bebeğin konuştuğunu görmek maddi ve manevi ilerlemeye delalet eder. Rüya sahibi kazancını artırır, gönül tarafında da rahatlar. Bu rüya hataların sona ermesine yorulur, rüya sahibi yanlış bildiği yoldan döner ve bir daha aynı hataya düşmez. Gelecekte ve ahirette mutlu olacağının da müjdecisi sayılır.

Rüyada yeni doğmuş bebeğin yürümesi

Rüyada yeni doğmuş bebeğin yürümesi, uzayıp giden bir meselenin rüya sahibi zorlamadan kendi seyrinde yol almasına delalet eder. Rüya sahibinin daha önce verdiği emek işi kendiliğinden ilerletir, düğüm tek tek çözülür. Yeni doğan bebeğin yürüdüğünü gören kimse, uğraşını yenilemeden beklediği neticeye ulaşır.

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Rüyada yeni doğmuş dişli bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş dişli bebek görmek, rüya sahibinin yaptığı iyiliklerin karşılığını göreceğine işaret eder. Yeni doğmuş bebeğin dişlerinin olması dileklerin kabul olacağına delalet eder. Rüya sahibinin yaşam standardı yükselir, eline geçen imkânla hayatı güzelleşir. Uzun süredir içinde taşıdığı korkudan da kurtulur.