Rüyada yeşil yılan görmek, dindar ve iyi huylu görünüp içten içe kötülük besleyen bir kimseye delalet eder.

Rüyada yeşil yılan görmek, hükmü birden çok ölçüye bağlı olan rüyalardandır. Yılanın büyük mü küçük mü olduğu, sakin mi yoksa saldırgan mı durduğu, evde mi ağaçta mı göründüğü, renginin açık mı koyu mu olduğu ve rüya sahibinin ona ne yaptığı tabiri ayrı yönlere çeker. Yeşilin kendisi de bu ölçülerin yanında ayrı bir ağırlık taşır.

Rüyada yeşil yılan görmek

Rüyada yeşil yılan görmek, dindar ve iyi huylu görünen, fakat içten içe kötülük besleyen bir kimseye delalet eder. Bu kimse düşmanlığını açıktan göstermez, tersine doğruluk ve iyilik görüntüsüyle yaklaşır. Yeşilin taşıdığı salah çağrışımı yılanın şerrini kaldırmaz, onun üzerini örter. Bu yüzden rüya, rüya sahibinin dost bildiği ve sözüne güvendiği çevreden gelecek zarara işaret eder.

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Rüyada yeşil renkli yılan görmek, iyi huylu görünen o hasmın dini hassasiyetleri kullanarak oyun kurmasına, insanların arasını bozmasına ve rüya sahibinin güvenini kendi menfaatine çevirmesine yorulur. Rüya sahibinin yakınında duran bu kimse güveni kazandıktan sonra zarar verir ve verdiği zarar uzun süre fark edilmez. Rüya, rüya sahibinin kendisine de döner ve dinî sorumlulukların savsaklanmasına, günahtan keyif alınmasına yorulur. Rüya bu hâliyle ya kendini düzeltme ya da anılan hasımdan uzaklaşma uyarısı sayılır.

Yeşil renk hükmü tek başına tayin etmez. Hükmü asıl kuran, yılanın rüya sahibine karşı aldığı tavırdır. Yılan büyük ve heybetli duruyorsa, saldırıyor, kovalıyor ya da her yerde çokça görünüyorsa hüküm şer tarafında kalır ve rüya, rüya sahibine husumet besleyen kimselerin çoğaldığına işaret eder. Yılanın sakin durduğu, rüya sahibine dokunmadığı ve rüya sahibinin ona üstün geldiği hâlde ise hüküm döner. Bu şartlarda rüya rızkın genişlemesine, mala mülke ve muradın hasıl olmasına delalet eder. Yeşilin örttüğü şer de bu noktada açığa çıkar, rüya sahibi hasmın gerçek yüzünü öğrenir ve tedbirini alır.

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Rüyada yeşil yılanın büyüklüğüne göre tabiri

Yeşil yılanın büyüklüğü, rüyanın rüya sahibine bir tehlike mi yoksa bir müjde mi haber verdiğini tayin eder. Büyük görülen yılan hükmü zarar tarafına çeker. Küçük görülen yılan ise rüyayı hayır tarafına taşır ve rüya sahibinin lehine bir gelişmeye işaret eder.

Rüyada büyük yeşil yılan görmek

Rüyada büyük yeşil yılan görmek, rüya sahibinin etrafında sinsi ve kötü niyetli kimselerin bulunduğuna delalet eder. Bu rüyada zarar, rüya sahibinin içinde durduğu çevrenin tamamından gelir. Rüyada yeşil büyük yılan görmek, o çevredeki kimselerin rüya sahibi hakkında kötü niyet beslediğine ve fırsat kolladığına işaret eder. Yılanın çokça ve her yerde görünmesi de aynı yönde tabir edilir ve çevredeki rekabetin arttığına delalet eder. Rüyanın ailevi bir yöne döndüğü yorumda hüküm akraba çevresine taşınır ve aile içinde çıkacak bir sıkıntıya, ev içindeki huzurun bozulmasına yorulur.

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Rüyada küçük yeşil yılan görmek

Rüyada küçük yeşil yılan görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin kendi işine yoğunlaşacağına, başarıya ulaşacağına ve müjdeli bir haber alacağına delalet eder. Rüyada yeşil küçük yılan görmek, rüya sahibine husumet besleyen kimselerin ona zarar veremeyeceğine işaret eder. Sakin duran küçük bir yeşil yılan ise rüya sahibinin muradına ermesine ve işlerinin kolaylaşmasına alamettir.

Rüyada yeşil yavru yılan görmek, rüya sahibinin hedefine adım adım yaklaştığına delalet eder. Eline geçen küçük fırsatı iyi değerlendiren kimse için rüya, o fırsatın büyüyüp kazanca dönüşeceğine alamettir. Yavru yılanın görülmesi, rüya sahibinin elindeki imkanın henüz küçük olduğuna ve zamanla genişleyeceğine işaret eder.

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Rüyada yeşil yılan öldürmek

Rüyada yeşil yılan öldürmek hayra yorulur. Rüya sahibinin düşmanına galebe çalmasına, rakiplerini geride bırakmasına ve hem maddi hem manevi kazanç elde etmesine delalet eder. Buradaki galebe, iyi huylu görünen bir hasma karşıdır ve rüya sahibi ondan gelecek zarardan kurtulur. Rüya ayrıca murada ermeye, işten bol kazanç elde etmeye ve aile içinde huzurun sürmesine yorulur. Uzun süredir yürümeyen bir işi olan kimse için bu rüya, o işin rüya sahibinin istediği yönde neticelenmesine işarettir.

Rüyada yeşil yılanın görüldüğü yere göre tabiri

Yeşil yılanın nerede görüldüğü hükmü iki zıt yöne ayırır. Ev ve bahçe gibi rızık yerlerinde görülen yılan rüyayı kazanç ve bereket tarafına çeker. Ağaçta ya da yüksekte görülen yılan ise rüyayı bunun karşısına, elde olanın eksilmesi tarafına taşır.

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Rüyada evde yeşil yılan görmek

Rüyada evde yeşil yılan görmek kazanca yorulur. Çalışma hayatında yüksek gelir elde etmeye, yapılan yatırımdan kâr görmeye ve hem itibar hem mal sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin kazancını kıskanan ve bu yüzden sinsi davranan kimseler bulunduğuna, onlara karşı ihtiyatlı olunması gerektiğine de işaret eder. Bu kıskançlık rüya sahibinin yakın çevresinden çıkar ve elde ettiği kazanca yönelir. Yılanın evin bahçesinde görülmesi ise maddi rahatlamaya, pek çok imkânın rüya sahibinin önüne açılmasına ve hedeflerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada ağaçta yeşil yılan görmek

Rüyada ağaçta yeşil yılan görmek şerre yorulur. Mal varlığının eksilmesine, iş hayatında sıkıntı çıkmasına ve borcun artmasına işaret eder. Yüksekte duran yılan, rüya sahibinin elindekini tehdit eden bir zararın yaklaştığına delalet eder.

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Rüyada yeşil yılanın renk tonuna göre tabiri

Yeşil yılanın renk tonu, rüya sahibinin üzerinden kalkacak yükü haber verir. Her iki tonda da hüküm kurtuluş tarafında durur, kazanç tarafında değil. Rengin açık ya da koyu olması, kalkan sıkıntının dışarıdan mı geldiğini yoksa zaman içinde mi biriktiğini gösterir.

Rüyada açık yeşil yılan görmek

Rüyada açık yeşil yılan görmek, kazancın ve başarının önünü kesen engelin ortadan kalkmasına delalet eder. Rüya, dışarıdan gelen bir müdahale yüzünden duran işin yeniden açılmasına yorulur. Uğranılan kaybın telafi edilmesine ve sevindirici bir haber alınmasına işaret eder. Rüya sahibinin önü açılır ve engellendiği yerden ilerlemeye başlar.

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Rüyada koyu yeşil yılan görmek

Rüyada koyu yeşil yılan görmek, üst üste binmiş yükün çözülmesine delalet eder. Uzun zamandır ödenemeyen borcun kapanmasına, süregelen hastalığın geçmesine ve yokluğun bitip rahat bir nefes alınacak duruma gelinmesine işaret eder. Uzun süredir devam eden düşmanlığın sona ermesine de yorulur. Rüya sahibi üzerinde biriken sıkıntılardan birer birer kurtulur.

Rüyada sarı yeşil yılan görmek

Rüyada sarı yeşil yılan görmek, rüya sahibinin üzerinde duran sıkıntının kalkmasına delalet eder. İki rengin bir arada görüldüğü bu rüya, çekilen darlığın sona ermesine ve rüya sahibinin rahat bir döneme girmesine yorulur.

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Rüyada yeşil kobra yılanı görmek

Rüyada yeşil kobra yılanı görmek şerre yorulur. Kobranın heybetli duruşu ve başını kaldırıp saldırmaya hazır beklemesi, rüya sahibinin karşısında ona zarar vermeye niyetlenmiş bir hasım bulunduğuna delalet eder. Bu hasım gizlenmeyi bırakmış ve husumetini rüya sahibine hissettirir hâle gelmiştir. Rüya, o kimseye karşı tedbir alınmasına işaret eder.