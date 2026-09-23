Rüyada yılan görmek, tabir kaynaklarında en çok sorulan rüyaların başında gelir. Yorumu tek bir kalıpla verilmez; yılanın rengi, büyüklüğü, cinsi, göründüğü yer ve rüya sahibinin ona ne yaptığı tabiri değiştirir. Öldürmekle biten bir rüya ile ısırılmakla biten rüya ayrı yorumlanır, evin içinde görülen yılanla açık arazide görülen yılan başka başka tabir edilir. Rüyanın görüldüğü vakit de hesaba katılır. Aşağıda bu ölçülerin her biri kendi başlığı altında ele alınmaktadır.

Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek gizli bir düşmana delalet eder. Rüya sahibinin yakın çevresinde, henüz farkına varmadığı, hile ve sinsilikle yaklaşan bir kimse vardır. Yılanın boyu düşmanın gücünü bildirir; büyük yılan kuvvetli, küçük yılan gücü yetmeyen bir hasma işaret eder. Rengi o kimsenin kimliğini ve zararının cinsini gösterir. Göründüğü yer zararın nereden geleceğini haber verir; evin içinde görülen yılan hane halkından birine, dışarıda görülen yılan ev dışındaki bir kimseye delalet eder. Rüya sahibinin yılana ne yaptığı ise mücadelenin sonucunu bildirir; yılana üstün gelmek düşmana galip gelmeye, yılandan zarar görmek onun eliyle kedere ve meşakkate yorulur. Daha seyrek rastlanan bir yorumda yılan mala, mevkiye ve evlada da tabir edilir.

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Rüyada canlı yılan görmek hâlâ ayakta duran, henüz bitmemiş bir düşmanlığa yorulur. Yılan başı görmek ve yılan kafası görmek hasmın asıl gücünün nerede durduğuna, yılan kuyruğu görmek husumetin sonunun geldiğine işaret eder.

Sabaha karşı rüyada yılan görmek

Sabaha karşı rüyada yılan görmek tabir geleneğinde en tez çıkan rüya sayılır. Seher vaktinde görülen rüyanın haber verdiği şey yakın zamanda meydana çıkar; yılanın bildirdiği düşmanlık gecikmez, vakti çok yaklaşmıştır. Bu saatte görülen yılan hasmın harekete geçmek üzere olduğuna işaret eder.

Rüyada sürekli yılan görmek

Rüyada sürekli yılan görmek düşmanlığın sürdüğüne ve tehlikenin geçmediğine yorulur. Aynı yılanın tekrar tekrar görülmesi hasmın takibi sürdürdüğüne, husumetin henüz bir sonuca bağlanmadığına delalet eder.

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Rüyada yılan öldürmek

Rüyada yılan öldürmek her yönüyle hayırlı sayılır. Düşmanı yenmeye, onu etkisiz hâle getirmeye ve üzerindeki sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Yılan görmek ve öldürmek, yılan öldürdüğünü görmek ve yılan görüp öldürmek de bu hayra işaret eder.

Büyük yılan öldürmek büyük bir düşmandan kurtulmaya, küçük yılan öldürmek ve yavru yılan öldürmek zayıf bir hasmı sindirmeye yorulur. Yılanları öldürmek ve bir sürü yılan öldürmek hasımların tamamını alt etmeye delalet eder. Yılan yaralamak, yaralı yılan görmek ve yılan taşlamak düşmanı sindirmeye, yanmış yılan görmek husumetin kökünden yanıp bitmesine işaret eder.

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Rüyada siyah yılan öldürmek

Rüyada siyah yılan öldürmek güçlü ve sinsi bir düşmanı alt etmeye delalet eder. Rüya sahibi işinde muvaffakiyete erişir. Kara yılan öldürmek gaddar bir düşmanın zararından kurtulmaya yorulur.

Rüyada yılan öldürmeye çalışmak

Rüyada yılan öldürmeye çalışmak düşmanla mücadelenin sürdüğüne işaret eder. Yılan öldürmeye çalışıp öldürememek hasmın hâlâ ayakta olduğuna, çekişmenin bir süre daha uzayacağına delalet eder. Kırmızı yılan öldürmeye çalışmak açıktan yürütülen bir husumete yorulur.

Rüyada yılanın başını ezmek

Rüyada yılanın başını ezmek düşmanı kökünden etkisiz kılmaya, zararını büsbütün gidermeye delalet eder. Yılan kafası ezmek, yılanın kafasını ezmek ve yılan başı ezmek aynı anlama gelir; ezilen baş o kimsenin bir daha güç toplayamayacağına işarettir.

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Rüyada yılanın kafasını koparmak

Rüyada yılanın kafasını koparmak düşmanlığın büsbütün sona erdiğine yorulur. Yılan kafası koparmak ve yılan başı kesmek hasmın kuvvetini kaynağından gidermeye, yılan kesmek ve yılanın başını bıçakla kesmek husumeti bitirmeye delalet eder; yılanı ikiye bölmek düşmanın gücünün dağılmasına işaret eder.

Rüyada ölü yılan görmek

Rüyada ölü yılan görmek düşmanın etkisiz kaldığına, zararı dokunmadan ortadan kalkacağına yorulur. Ölmüş yılan görmek, yılanın öldüğünü görmek, yılan ölüsü görmek, kurumuş yılan ve ölmüş siyah yılan görmek aynı tabire girer. Ölmüş yılanın canlanması bitti sanılan düşmanlığın yeniden nüksetmesine işaret eder.

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Rüyada başı kopmuş yılan görmek düşmanın gücünü kaynağından kaybettiğine delalet eder. Yarısı kopmuş yılan ve ikiye ayrılmış yılan görmek zararın yarıda kaldığına, kuyruğu kopmuş yılan görmek husumetin sona erdiğine yorulur. Kafası kopmuş canlı yılan görmek o kimsenin son bir hamle yapacağına işaret eder.

Rüyada birinin yılan öldürdüğünü görmek

Rüyada birinin yılan öldürdüğünü görmek, düşmanın rüya sahibinin kendi eliyle değil üçüncü bir kişinin eliyle durdurulacağına yorulur. Babasının yılan öldürdüğünü görmek, başkasının yılan öldürdüğünü görmek ve ölmüş birinin yılan öldürmesi aynı tabire girer.

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Rüyada yılan ısırması

Rüyada yılan ısırması düşmanın elinden bir eza ve meşakkate uğramaya işaret eder. Yılan tarafından ısırılmak, yılanın ısırdığını görmek ve yılanın ısırması aynı anlama gelir; ısıran yılanın rengi ile ısırdığı yer zararın cinsini gösterir.

Siyah yılan ısırması ve kara yılan ısırması düşmanın tehlikesinin büyüklüğüne, yeşil yılan ısırması din tarafından gelecek bir zarara, sarı yılan sokması mal ve mevki kaybına yorulur. Beyaz yılan sokması diğerlerine nispetle daha hayırlı sayılır. Küçük yılan ısırması hafif ve geçici bir eziyete, zehirli yılan ısırması ağır bir belaya, kobra yılan sokması korkulan bir düşmanın zararına delalet eder. Yılan ısırması ve zehrini çıkarmak zararın telafi edildiğine işarettir.

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Rüyada yılan sokması

Rüyada yılan sokması düşmanların eliyle sıkıntılı bir döneme, can sıkıcı habere ve arkadan söylenen kötü söze yorulur. Yılan soktuğunu görmek kulağa hoş gelmeyecek bir sözün erişeceğine delalet eder. Sokan yılanı o esnada öldürmek galibiyete işarettir.

Rüyada yılanın elini ısırması

Rüyada yılanın elini ısırması, el kazanca ve emeğe yorulduğundan düşmanın işe ve mala dokunan bir zararına delalet eder. Elini yılan ısırması ve elini yılan sokması da bu zarara işaret eder; sağ elini yılan ısırması kazanç kapısına gelecek bir darbeye yorulur.

Rüyada ayağını yılan ısırması

Rüyada ayağını yılan ısırması gidişatın bozulmasına, yolda karşılaşılacak bir engele işaret eder. Ayak tutulan yola yorulur; rüya sahibinin işi aksar, yolu uzar. Bacağından yılan ısırması, bacağını yılan sokması ve sırtından yılan ısırması da bu tabire girer.

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Rüyada yılan ısırması ve kanaması

Rüyada yılan ısırması ve kanaması zararın açığa çıktığına, kaybın maddi bir karşılığı olacağına yorulur. Ayağını yılan ısırması ve kanaması yolda uğranacak bir ziyana, elini yılan ısırması ve kanaması kazançtan gidecek paraya delalet eder.

Rüyada yılan ısırması ama acımaması

Rüyada yılan ısırması ama acımaması düşmanın zarar vermeye kalkıştığına, fakat zarar verecek gücünün olmadığına işaret eder. Yılanın ısırmaya çalışması da niyetin kötü, gücün yetersiz olduğuna yorulur.

Rüyada başkasını yılan soktuğunu görmek

Rüyada başkasını yılan soktuğunu görmek zararın rüya sahibine değil, yakınındaki bir kimseye erişeceğine delalet eder. Aileden birini yılan soktuğunu görmek hane halkından birine yönelen düşmanlığa; çocuğunu yılan sokması ve eşini yılan soktuğunu görmek yakın çevreye uzanan husumete yorulur.

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Rüyada siyah yılan görmek

Rüyada siyah yılan görmek güçlü, hilekâr ve sinsi bir düşmana işaret eder. Bu kimse rüya sahibine epey yakın biridir ve düşmanlığını uzun süre gizler.

Siyah beyaz yılan görmek iki yüzlü bir kimseye, görünüşte yakınlık gösterip gizlice aleyhte çalışana delalet eder. Sarı siyah yılan görmek hem söz hem el ile gelecek zarara yorulur. Kırmızı siyah yılan görmek öfkesini gizlemeyen bir düşmana; siyah ince yılan ve siyah yavru yılan görmek tesiri az bir kimseye işaret eder.

Rüyada kara yılan görmek

Rüyada kara yılan görmek hilekâr ve gaddar bir düşmana delalet eder. Birden fazla kara yılan görülmesi düşmanların çokluğuna işarettir; büyük kara yılan görmek sözü geçen, çevresi kuvvetli bir hasma yorulur.

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Rüyada büyük siyah yılan görmek

Rüyada büyük siyah yılan görmek yakınlardan gelecek büyük bir ihanete yorulur; güvenilen bir kimse sözünden döner. Siyah büyük yılan görmek de bu ihanete işaret eder.

Rüyada küçük siyah yılan görmek

Rüyada küçük siyah yılan görmek sinsi davranan, fakat gücü yetmeyen bir düşmana işaret eder. Niyeti kötüdür, zarar verecek kudreti yoktur.

Rüyada büyük yılan görmek

Rüyada büyük yılan görmek büyük ve güçlü bir düşmana delalet eder. Bu düşman çoğu zaman tek kişi değildir; birlikte hareket eden kuvvetli bir çevreye işaret eder, zarar da o ölçüde büyük olur.

Büyük kalın yılan ve iri yılan görmek hasmın heybetine delalet eder. Büyük yılanın insanı yutması o kimsenin büsbütün üstün gelmesine, malın ve işin onun eline geçmesine yorulur. Büyük küçük yılan görmek güçlü ve zayıf hasımların bir arada olduğuna işarettir.

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Rüyada dev yılan görmek

Rüyada dev yılan görmek tek başına baş edilemeyecek ölçüde güçlü bir düşmana, büyük bir belaya işaret eder. Çok büyük yılan görmek ve kocaman yılan görmek de aynı şekilde tabir edilir.

Rüyada uzun yılan görmek

Rüyada uzun yılan görmek düşmanlığın uzun süreceğine ve düşmanın nüfuzunun geniş olduğuna yorulur. İnce uzun yılan ve çok uzun yılan görmek husumetin uzaklara uzandığına, kalın yılan görmek o kimsenin gücüne, ince yılan görmek zayıf bir hasma delalet eder.

Rüyada küçük yılan görmek

Rüyada küçük yılan görmek zayıf bir düşmana delalet eder. Karşılaşılacak bela ile kolayca mücadele edilir, rüya sahibi zarar görmeden kurtulur. Minik yılan, ufak yılan ve kısa yılan görmek de aynı yönde tabir edilir; hasmın niyeti kötüdür, gücü yetmez.

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Rüyada yavru yılan görmek henüz büyümemiş, kuvveti yetersiz bir düşmana delalet eder; bir yorumda küçük çocuğa yorulur. Yılan yavrusu görmek ve küçük yavru yılan görmek de bu tabire girer. Yılan ve yavrularını görmek hasmın ardında bıraktıklarına işaret eder.

Rüyada yeşil yılan görmek

Rüyada yeşil yılan görmek din düşmanı bir kimseye işaret eder. Dinî vazifesini yerine getirmeyen, günahtan keyif alan, rüya sahibini de kendi yoluna çekmek isteyen biri vardır.

Küçük yeşil yılan ve yeşil yavru yılan görmek sözü kimseye geçmeyen birine delalet eder. Koyu yeşil, açık yeşil ve yeşil renkli yılan görmek de bu kimseye işaret eder. Sarı yeşil yılan görmek sözle gelen bir zarara, yeşil yılan saldırması bu kimsenin açıktan harekete geçmesine, her yerde yeşil yılan görmek yakın çevredeki kıskanç kimselere yorulur.

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Rüyada yeşil yılan öldürmek

Rüyada yeşil yılan öldürmek bu kimsenin şerrinden kurtulmaya ve ondan uzaklaşmaya delalet eder. Rüya sahibi kendisini yanlış yola çeken kimseyle arasındaki bağı keser.

Rüyada büyük yeşil yılan görmek

Rüyada büyük yeşil yılan görmek düşmanın nüfuzlu ve sözü geçen biri olduğuna işaret eder. Yeşil büyük yılan görmek de aynı şekilde tabir edilir.

Rüyada beyaz yılan görmek

Rüyada beyaz yılan görmek kuvvetsiz, zarar verecek gücü olmayan zayıf bir düşmana delalet eder. Bu kimse rüya sahibine husumet besler, fakat tesiri yoktur. Bir yorumda beyaz yılan yüksek makam ve rütbeye, işlerin selametine ve büyük kazanca da işaret eder.

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Beyaz büyük yılan görmek ve uzun beyaz yılan görmek elde edilecek makamın yüksekliğine yorulur. Küçük beyaz yılan görmek zararsız bir kimseye, sarı beyaz yılan görmek sözle gelen hafif bir zarara, beyaz benekli yılan görmek karışık bir duruma delalet eder.

Rüyada beyaz yılan öldürmek

Rüyada beyaz yılan öldürmek hayır ve nimete, zahmetsiz elde edilecek bir kazanca yorulur. Rüya sahibinin eline ummadığı yerden mal geçer.

Rüyada sarı yılan görmek

Rüyada sarı yılan görmek düşmandan gelecek kötü habere, iftiraya ve hakarete işaret eder. Hasta ve zayıf bir düşman olarak tabir edilir; sinsi davranır, arkadan konuşur, zarar verecek takati yoktur.

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Sarı büyük yılan görmek ve büyük sarı yılan görmek sözü çok dolaşan bir dedikoduya, küçük sarı yılan görmek tesiri olmayan bir söze yorulur. Sarı benekli yılan görmek ile sarı renkli yılan görmek aynı yönde tabir edilir.

Rüyada sarı yılan öldürmek

Rüyada sarı yılan öldürmek kötü niyetli bir kimseden kurtulmaya, dedikodunun sona ermesine delalet eder. Rüya sahibi hakkında söylenen sözün aslı ortaya çıkar, iftira atan güç duruma düşer.

Rüyada diğer renklerde yılan görmek

Geleneğin ayrı tabiri bulunmayan renkler aynı ölçüyle yorulur. Yılanın rengi düşmanın kimliğini, huyunu ve zararının cinsini gösterir; tabiri belirleyen rengin kendisi değil, o rengin haber verdiği hâldir.

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Rüyada kırmızı yılan görmek

Rüyada kırmızı yılan görmek öfkesini gizlemeyen, düşmanlığını açıktan gösteren atak bir kimseye işaret eder. Kırmızı büyük yılan görmek hasmın gücünün fazlalığına, küçük kırmızı yılan görmek ve ince uzun kırmızı yılan görmek öfkesi büyük fakat kudreti yetersiz birine yorulur.

Rüyada renkli yılan görmek

Rüyada renkli yılan görmek kimliğini gizleyen, her görüşte başka yüz gösteren bir düşmana yorulur. Rengarenk yılan, renk renk yılan, benekli yılan, alacalı yılan ve açık renkli yılan görmek de bu kimseye delalet eder. Altın yılan ile gümüş renkli yılan görmek mal yüzünden doğacak husumete işaret eder.

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Rüyada mavi yılan görmek

Rüyada mavi yılan görmek erkek bir düşmana delalet eder. Mavi renkli yılan görmek de erkek bir hasma yorulur; mavi yılan öldürmek bu kimseye üstün gelmeye işaret eder.

Rüyada kahverengi yılan görmek

Rüyada kahverengi yılan görmek mal ve toprak üzerinden çıkacak bir çekişmeye işaret eder. Boz yılan görmek, krem rengi yılan görmek ve açık kahverengi yılan görmek de bu çekişmeye delalet eder; büyük kahverengi yılan görmek anlaşmazlığın büyüyeceğine yorulur.

Rüyada gri yılan görmek

Rüyada gri yılan görmek kimliği belirsiz, niyetini açık etmeyen bir düşmana yorulur. Büyük gri yılan görmek bu kimsenin gücünün fazlalığına işaret eder.

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Rüyada turuncu yılan görmek

Rüyada turuncu yılan görmek yakın çevrede çıkacak geçimsizliğe ve kırgınlığa işaret eder. Söylenen bir söz yüzünden eski dostluk zedelenir.

Rüyada pembe yılan görmek

Rüyada pembe yılan görmek kadın bir kimseden gelecek kırgınlığa, hafif ve geçici bir husumete delalet eder. Mor yılan görmek de bu yönde yorumlanır.

Rüyada evin içinde yılan görmek

Rüyada evin içinde yılan görmek düşmanın hane halkından biri olduğuna delalet eder. Evdekilerden biri rüya sahibine husumet besler, aile içinde tartışma ve geçimsizlik çıkar. Evde yılan görmek de hane içinden gelen bir husumete işaret eder.

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Evin içinde yılan öldürmek, evde yılan öldürmek ve evde yılan yakalamak hane içindeki husumetin bitmesine işarettir. Evi yılan basması ile evde bir sürü yılan görmek kazancın bereketinin kaçmasına, başkasının evinde ve baba evinde yılan görmek akraba tarafından gelecek zarara yorulur. Evde küçük yılan ile evde yavru yılan görmek hanedeki zararsız bir kimseye; evde siyah, beyaz, sarı ve yeşil yılan görmek düşmanın kimliğine delalet eder. Tuvalette, banyoda, mutfakta ve odada yılan görmek hanenin hangi köşesinden zarar geleceğine işaret eder.

Rüyada eve yılan girmesi

Rüyada eve yılan girmesi düşmanın hane mahremine sokulduğuna, hile edecek bir yakının kapıdan girip çıktığına işaret eder. Eve yılan girdiğini görmek o kimsenin evin içine kadar geldiğine delalet eder; rüya sahibinin hâli onun eline geçer.

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Rüyada evden yılan çıkması

Rüyada evden yılan çıkması o kimsenin haneden uzaklaşacağına ve evin şerden temizleneceğine yorulur. Hane içindeki çekişme yatışır, geçimsizlik sona erer.

Rüyada yatakta yılan görmek

Rüyada yatakta yılan görmek düşmanın en yakındaki kimse olduğuna, mahrem çevreden gelecek bir zarara delalet eder. Yatağında yılan görmek ve yatak odasında yılan görmek de bu yönde yorumlanır; yatağın altında yılan görmek gizli kalmış bir husumete işaret eder.

Rüyada evin dışında yılan görmek

Rüyada evin dışında yılan görmek düşmanın hane dışından biri olduğuna, zararın evin sınırları dışından geleceğine işaret eder. Bahçede yılan görmek eve en yakın çevreye, tarlada yılan görmek mal ve kazanç tarafına, mezarlıkta yılan görmek uzak durulması gereken bir kimseye yorulur. Yolda yılan görmek gidişatı kesen bir engele, arabada yılan görmek yol arkadaşına, ağaçta büyük yılan görmek yüksekte duran bir düşmana, topraktan yılan çıktığını görmek gizli husumetin ortaya çıkmasına delalet eder.

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Rüyada bir sürü yılan görmek

Rüyada bir sürü yılan görmek düşmanların çokluğuna ve bir araya gelip birlikte hareket ettiklerine işaret eder. Birden fazla yılan görmek, yılanlar görmek, çok yılan görmek, çok sayıda yılan görmek, çok fazla yılan görmek ve yılan sürüsü görmek de bu kalabalığa delalet eder.

Çeşit çeşit yılan görmek farklı cinsten hasımlara, küçük küçük yılanlar görmek kuvveti olmayan bir kalabalığa, kocaman yılanlar görmek kuvvetli bir çevreye delalet eder. Bir sürü siyah yılan görmek ve iki tane siyah yılan görmek düşmanların kimliğini gösterir. Yılanların birbirini yemesi hasımların birbirine düşmesine, çiftleşen yılan görmek husumetin çoğalmasına, yılan toplamak husumeti kendi eliyle biriktirmeye yorulur.

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Rüyada iki tane yılan görmek

Rüyada iki tane yılan görmek iki ayrı düşmana ya da bir düşman ile onu arkadan destekleyen birine yorulur. 2 tane yılan görmek ve iki yılan görmek de bu tabirin içindedir; iki tane büyük yılan görmek hasımların ikisinin de kuvvetli olduğuna delalet eder.

Rüyada 3 tane yılan görmek düşman sayısının arttığına, husumetin bir çevreye yayıldığına delalet eder. 4 tane yılan görmek de husumetin genişlediğine yorulur.

Rüyada her yerde yılan görmek

Rüyada her yerde yılan görmek rüya sahibinin her yönden kuşatıldığına, yakın çevresindeki kıskanç kimselere yorulur. Birçok yılan görmek, etrafında yılanlar görmek ve her yerden yılan çıktığını görmek de bu kuşatmaya işaret eder.

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Rüyada yılanla karşılaşmak

Rüyada yılanla karşılaşmak düşmanla yüz yüze gelmeye yorulur. Tabiri belirleyen, karşılaşmanın kimin üstünlüğüyle bittiğidir; yılan geri çekilirse husumet dağılır, rüya sahibi zarar görürse hasım galip gelir.

Rüyada yılandan kaçmak

Rüyada yılandan kaçmak düşmandan korunmaya ve her işte yükselmeye delalet eder. Kaçıp kurtulmak selamete, kaçamayıp yakalanmak hasmın elinden zarar görmeye yorulur. Yılanlardan kaçmak, yılandan kaçtığını görmek ve büyük yılandan kaçmak da bu tabirin içindedir.

Rüyada yılanın kaçtığını görmek düşmanın geri çekildiğine, husumetin kendiliğinden dağıldığına yorulur. Siyah yılanın kaçtığını görmek, yılanın senden kaçtığını görmek ve yılanın gittiğini görmek de hasmın çekilmesine delalet eder.

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Rüyada yılan kovalaması

Rüyada yılan kovalaması düşmanın rüya sahibini takip ettiğine ve baskının sürdüğüne işaret eder. Yılan kovalamak, yılan tarafından kovalanmak ve yılanın kovalaması da bu takibe delalet eder; siyah yılan kovalaması güçlü bir hasmın peşinde olduğunu gösterir.

Rüyada yılan saldırması

Rüyada yılan saldırması düşmanın gizlenmeyi bırakıp açıktan harekete geçtiğine delalet eder. Yılan saldırısına uğramak, saldıran yılan görmek ve yılanın üstüne gelmesi de bu açık hamleye işaret eder; siyah yılan saldırması saldıranın kimliğini gösterir. Saldırıyı savuşturmak zarardan korunmaya yorulur.

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Rüyada yılandan korkmak

Rüyada yılandan korkmak düşmanın gücünden çekinmeye ve tedirginliğe işaret eder. Yılan görmek ve korkmak ile yılan görüp korkmak da aynı tedirginliğe delalet eder. Yılandan korkmamak ise düşmana üstün gelmeye ve korkudan emin olmaya yorulur.

Rüyada yılan yakalamak

Rüyada yılan yakalamak düşmana üstün gelmeye, hilesini boşa çıkarmaya delalet eder. Yılan tutmak, yılanı kafasından yakalamak ve yılanı boğazından tutmak hasmı hareket edemez hâle getirmeye yorulur. Yılanı korkmadan eline almak korkudan emin olmaya ve bolluğa işarettir; yılan yakalamak ve bırakmak ele geçen fırsatın kaçırılmasına delalet eder.

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Rüyada ayağına yılan dolanması

Rüyada ayağına yılan dolanması düşmanın rüya sahibini tamamen kuşattığına, hareket etmesini engelleyen bir baskıya işaret eder. Bacağa yılan dolanması da bu baskıya delalet eder; boynuna yılan dolanması daha ağır bir kuşatmaya işarettir. İki yılanın birbirine dolanması düşmanların iş birliğine, sırtında ve koynunda yılan görmek hasmı farkında olmadan taşımaya, yılana basmak düşmanı farkında olmadan tahrik etmeye yorulur.

Rüyada yılanla boğuşmak

Rüyada yılanla boğuşmak düşmanla açıktan çekişmeye işaret eder; sonuç boğuşmanın galibine göre çıkar. Yılanı yenen kimse hasmına galip gelir, yılan üstün gelirse zarar rüya sahibine dokunur. Yılanla savaşmak ve yılanlarla uğraşmak da bu mücadeleye yorulur.

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Rüyada yılan türlerine göre tabiri

Yılanın cinsi düşmanın gücünü ve zararının cinsini gösterir. Tehlikesi büyük olan cins kuvvetli bir hasma, zararsız olan gücü yetmeyen bir kimseye yorulur.

Rüyada kobra yılanı görmek

Rüyada kobra yılanı görmek zehri ve tehlikesi büyük, çevresinde korkulan bir düşmana işaret eder. Siyah kobra, sarı kobra ve yeşil kobra görmek hasmın kimliğini gösterir; kobra yılanı öldürmek bu düşmanı alt etmeye yorulur.

Rüyada piton yılanı görmek

Rüyada piton yılanı görmek kuşatıp sıkan, kişiyi hareketsiz bırakan güçlü bir düşmana delalet eder. Sarı piton, dev piton ve büyük piton görmek bu kimsenin gücünü gösterir; piton yılanı öldürmek elinden kurtulmaya işarettir.

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Rüyada çıngıraklı yılan görmek

Rüyada çıngıraklı yılan görmek tehdidini önceden belli eden, düşmanlığını saklamayan bir kimseye işaret eder. Zararı gelmeden sesi duyulur.

Rüyada engerek yılanı görmek

Rüyada engerek yılanı görmek küçük görünüp ağır zarar veren, hafife alınan bir düşmana yorulur. Hasmın boyuna bakıp aldanan kimse zararını sonradan görür.

Rüyada anakonda yılanı görmek

Rüyada anakonda yılanı görmek tek başına baş edilemeyecek büyüklükte bir düşmana ya da kuvvetli bir çevreye delalet eder. Boğa yılanı görmek de bu ölçüde bir hasma işaret eder.

Rüyada zehirli yılan görmek

Rüyada zehirli yılan görmek zararı dokunacak, sözü ve eli zehirli bir kimseye işaret eder. Zararsız yılan görmek ve zehirsiz yılan görmek korkulacak yanı olmayan bir düşmana yorulur. Yılanın ağzından zehir çıktığını görmek o kimsenin sözünün zehirli olduğuna, yılan zehrini çıkarmak hasmın gücünün kırıldığına delalet eder.

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Rüyada su yılanı görmek

Rüyada su yılanı görmek diğer yılanların aksine hayra ve mala yorulur. Düşmanlık değil, sudan gelen bir rızık ve kazanç haberidir. Su yılanları görmek kazancın çoğalmasına işarettir; yılana su vermek ise düşmanı kendi eliyle beslemeye delalet eder.

Rüyada suda yılan görmek

Rüyada suda yılan görmek suyun berraklığına göre tabir edilir. Berrak suyun içinde yılan görmek helal mala ve temiz kazanca, bulanık suda görülen yılan düşmandan gelecek sıkıntıya delalet eder. Suyun içinde yılan görmek ve suda yüzen yılan görmek aynı ölçüyle yorulur; suyun içinde büyük yılan görmek kazancın büyüklüğüne, derede ve havuzda yılan görmek rızkın darlığına ya da genişliğine işaret eder.

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Rüyada denizde yılan görmek büyük bir mala ve nüfuzlu bir kimseye yorulur. Deniz yılanı görmek ve denizin içinde yılan görmek de bu mala delalet eder; denizin durumu yorumun yönünü belirler.

Rüyada yılan balığı görmek

Rüyada yılan balığı görmek zahmetle elde edilecek helal bir kazanca yorulur. Yılan balığı yakalamak uğraşarak ele geçen mala, kıymeti sonradan bilinecek bir nasibe delalet eder.

Rüyada olağandışı görünüşte yılan görmek

Olağandışı görünüş düşmanın alışılmadık, kestirilemeyen hâllerine işaret eder; yılan ne kadar tuhafsa hasmın hilesi o kadar beklenmediktir. Ayaklı yılan ve şeffaf yılan görmek o kimsenin gizlenmeyi bırakmasına, kör yılan görmek hedefini şaşıran bir husumete, ağzı açık yılan görmek tehdidin yakınlığına yorulur. Büyük başlı yılan, tüylü yılan ve kuyruğu olmayan yılan görmek düşmanın eksik kalan gücüne; evcil yılan görmek ehlileştirilmiş bir hasma, hamile yılan görmek çoğalacak bir husumete delalet eder.

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Rüyada çift başlı yılan görmek

Rüyada çift başlı yılan görmek iki yüzlü, iki ağızdan konuşan bir kimseye delalet eder. İki başlı yılan görmek ve 2 başlı yılan görmek de bu iki yüzlülüğe işaret eder; üç başlı yılan görmek ile çok başlı yılan görmek düşmanların birden çok olduğuna yorulur.

Rüyada uçan yılan görmek

Rüyada uçan yılan görmek nereden geleceği kestirilemeyen bir zarara, uzaktan erişen bir düşmanlığa yorulur. Yılanın uçtuğunu görmek de bu zarara delalet eder.

Rüyada boynuzlu yılan görmek

Rüyada boynuzlu yılan görmek gücünü ve silahını açıkça gösteren, korkutarak yol alan bir düşmana işaret eder. Bu kimse husumetini gizlemeye lüzum görmez.