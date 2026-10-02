Rüyada yüzük görmek, pek çok ayrı sahneye bölünen bir rüyadır. Yüzüğü parmağa takmak, kaybedip aramak, yerde bulmak, kırıldığını ya da taşının düştüğünü görmek ayrı ayrı ele alınır. Nişan yüzüğü ile alyans, gümüş yüzük ile pırlanta yüzük de birbirinden farklı anlamlar taşır. Rüya sahibinin bekâr ya da evli oluşu, yüzüğü kimden aldığı ve ona ne yaptığı da rüyanın yönünü değiştiren başlıca etkenlerdir.

Rüyada yüzük görmek

Rüyada yüzük görmek genel olarak hayra yorulur. Makama, mala, zenginliğe ve geçim bolluğuna, bir yerden gelecek mülke işaret eder. Yüzük, rüya sahibinin sahip olduklarına delalet eder. Rüya sahibinin eşi, evladı, malı, makamı ve sözünün geçtiği yer bu yüzükte görülür. Bu sebeple yüzüğün elde durması hayra, kırılması, kaybolması ya da parmaktan çıkması sahip olunan nimetin eksilmesine yorulur.

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Eski tabirlerde yüzük, mühür yüzüğüyle birlikte anılır. Evlada, mala, hizmetkâra, yüksek mertebeye, ziynete ve ömre yorulur. Mülk ve saltanat ise erkeğin gümüş yüzüğüne bağlanır.

Bekâr kimse rüyasında yüzük görürse evliliğe ya da nişana delalet eder. Evli kimsenin gördüğü yüzük çocuk sahibi olmaya, yeni bir ev ya da araç edinmeye ve işte başarıya alamettir. Rüyada yüzükler görmek ya da bir sürü yüzük görmek bolluk ve berekete işaret eder, çünkü yüzüğün çokluğu malın ve nimetin çokluğudur. Rüya sahibinin kendi yüzüğünü görmesi, sahip olunan nimetlerin yerinde durduğuna yorulur. Elinde yüzük görmek ise emek verilen işlerden gelecek kazançla rahata ermeye ve önüne çıkan engelleri tek tek aşmaya işarettir. Evli kimsenin elinde yüzük görmesi arzu edilen şeylere kavuşmaya, bekârın görmesi başarıya giden yolda güzel günlere yorulur. Rüyada erkek yüzüğü görmek mala, makama ve geçim genişliğine delalet eder.

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Rüyada parmağında yüzük görmek

Yüzüğün parmakta göründüğü rüya, hayallerin kısa sürede gerçekleşmesine yorulur. Rüyada parmağında yüzük görmek, rüya sahibinin eşine, evladına ve kazancına dair hayırlı bir hâlin süreceğine delalet eder. Parmakta yüzük görmek ailede ve işte hayırlı günlerin habercisidir. Eski sevgilinin parmağında yüzük görmek ise rüya sahibinin sevdiğine ve hayallerine kavuşacağına delalet eder. Sorunların çözülmesine, sevindirici haberlere ve rakiplere karşı üstünlük sağlamaya da işarettir.

Rüyada altın yüzük görmek

Rüyada altın yüzük görmek servetin artmasına, hayırlı bir gelişmeye ve yakın bir evliliğe yorulur. Altın yüzük takmak işlerin yoluna girmesine, kazancın artmasına ve içinde bulunulan konumda yükselmeye delalet eder. Parmağında altın yüzük görmek, ele geçen kazancın kalıcı olacağına alamettir. Rüyada altın yüzük bulmak sevindirici bir habere ve kazanca işaret eder. Bulduğu altın yüzüğü parmağına takan kimse de bu habere ve kazanca ulaşır. Üç tane altın yüzük takmak da tek yüzük takmak gibi işlerin yoluna girmesine ve kazancın artmasına yorulur. Altın yüzük almak yeni bir kazanç yolunun açılmasına yorulur. Altın yüzük kaybetmek ise ele geçen fırsatları kaçırmaya ve maddi darlığa delalet eder. Altın yüzüğün kırıldığını görmek makam ve mal kaybına, evliliğin ya da nişanın bozulmasına işarettir.

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Rüyada alyans görmek

Eve girecek refah ve sevinç, rüyada alyans görmenin müjdesidir. Hamile kadının rüyada alyans görmesi doğacak çocuğun erkek olacağına işaret eder. Evlilik yüzüğü görmek de alyans gibi refaha ve eve girecek sevince yorulur. Parmağında alyans görmek, bu refahın elde kalıcı olacağına işarettir. Rüyada alyanslar görmek de tek alyans gibi refah ve sevinç müjdesidir. İki tane alyansı bir arada görmek de eve girecek sevince delalet eder. Başkasının alyansını görmek ise saygın bir konuma gelmeye ve murada ermeye alamettir.

Altın alyans görmek refaha ve sevince delalet eder. Altın alyans takmak ise alyans takmak gibi nimete ve rızka kavuşmaya yorulur. Parmağında altın alyans görmek, ele geçen bu nimetin yerinde duracağına alamettir. Altın alyans bulmak da alyans bulmak gibi eve beklenmedik bir sevincin girmesine işarettir. Gümüş alyans görmek huzura ve refaha işarettir. Alyans bulmak, eve beklenmedik bir sevincin gireceğine alamettir. Alyansın kırıldığını görmek ise yüzüğün kırılmasında olduğu gibi evlilik bağına gelecek bir zarara yorulur.

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Rüyada alyans takmak

Rüyada alyans takmak nimete ve rızka kavuşmaya, ad ve şöhret bulmaya delalet eder. Evli kimse için eşle mutlu bir hayatın alametidir. Evlilik yüzüğü takmak gönül eşine kavuşmaya ve ömür boyu sürecek bir mutluluğa yorulur. Rüyada alyansı takıp çıkarmak ise zorlukların ardından gelecek huzura işarettir.

Rüyada alyans kaybetmek

Aile hayatında ya da gönül işlerinde sahip olunan bir şeyi yitirmenin alameti rüyada alyans kaybetmektir. Alyansını kaybettiğini görmek huzursuz günlerin habercisidir. Evli kadının bu rüyayı görmesi eşiyle geçimsizliğe yorulur.

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Rüyada yüzük takmak

Rüyada yüzük takmak evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, kazanca ve makamda yükselmeye delalet eder. Eski tabirlerde takılan yüzük, önceden sahip olunmayan ev, binek ve hanım gibi nimetlere nail olmaya yorulur.

Bekârın yüzük takması zengin biriyle evlenmeye işaret eder. Bazı yorumlarda evli kimsenin yüzük taktığını görmesi yakınlarından birinin evlenmesine yorulur. Hamile kimse için yüzük taktığını görmek evlat müjdesidir.

Dar yüzük takmak zorlukla elde edilecek bir şeye ya da zalim bir kadından çekilecek sıkıntıya alamettir. Yüzüğün parmağı sıkması, istenen şeye güçlükle ulaşılacağına işaret eder. İşlemeli yüzük takmak ise yeni bir ev ve eş edinmeye delalet eder.

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Rüyada parmağına yüzük takmak

Ev ya da araba almak, rüyada parmağına yüzük takmanın işaret ettiği nimetlerdir. Serçe parmağa yüzük takmak sır tutmaya, gizli bir işi yürütmeye ve samimi bir dost edinmeye delalet eder. Bazı yorumlarda serçe parmaktaki yüzük büyük bir ferahlığa ve dünya malına erişmeye de yorulur.

Rüyada birinin yüzük takması

Başka birinin rüya sahibinin parmağına yüzük taktığını görmek, yani rüyada birinin yüzük takması, mal ve mülk edinmenin alametidir. Yüzük takıldığını görmek dürüst bir anlaşma yapmaya da yorulur. Sevdiği kişiye yüzük takmak ise evlilik müjdesidir.

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Rüyada tektaş yüzük görmek

Rüyada tektaş yüzük görmek hayırlı işlere, huzura ve kısmete delalet eder. Kadın için sürpriz bir habere ve beklenmedik bir evlilik teklifine işarettir. Tek taş yüzüğün taşı net ve parlak görülürse evlilik yakındır, belirsiz görülürse teklif gecikir. Tektaş görmek büyük üne, güce ve takdir görmeye de alamettir. Tektaş yüzüğün kırılması ise hayra yorulmaz. Yüzüğün kırılması gibi hayırsız çıkacak bir nişana ya da evliliğe alamettir.

Rüyada tek taş yüzük takmak

Büyük mal ve mülk sahibi olmaya, mirasla zenginleşmeye yorulan rüyalardan biri de rüyada tek taş yüzük takmaktır. Bekâr kızın tek taş yüzük takması yaklaşan bir evliliği haber verir. Tektaş yüzüğü hediye olarak almak ise işe dönmeye, eğitim ve iş hayatında olumlu bir değişime alamettir.

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Rüyada nişan yüzüğü görmek

Rüyada nişan yüzüğü görmek evliliğe, hayırlı kısmete ve maddi kazanca delalet eder. Söz yüzüğü görmek yakın bir evliliğin habercisidir. Parmağında nişan yüzüğü görmek ise bereketli kısmetin rüya sahibinin eline geçmesine işaret eder.

Rüyada yüzük atmak, yani nişan yüzüğünü çıkarıp atmak kötü habere ve uğursuzluğa yorulur. Nişan yüzüğünü kaybetmek yapılan bir hatanın ağır bir bedel doğurmasına, nişan yüzüğünü başkasına vermek çekingenliğe alamettir. Nişan yüzüğünün kırılması ise hayırsız çıkacak bir nişana delalet eder.

Rüyada nişan yüzüğü takmak

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Rüyada nişan yüzüğü takmak, çabuk karar verilmesi gereken bir işin habercisidir. Nişan yüzüğü taktığını görmek iş sahibi olmaya ve maddi yükün hafiflemesine de yorulur. Rüyada evlilik teklifi almak ve yüzük takmak, önüne çıkan bir fırsatta çabuk karar verilmesi gerektiğine ve yakın bir evliliğe işarettir. Nişanlanırken yüzük takmak da maddi sıkıntının hafifleyeceğine delalet eder. Nişan yüzüğü satın almak ise berekete alamettir.

Rüyada gümüş yüzük görmek

Rüyada gümüş yüzük görmek beklenen ya da beklenmeyen bir yerden ele geçecek mala ve paraya işaret eder. Ele geçen bu malın helal olduğuna, ilmin artacağına, eğitim ve iş hayatında olumlu gelişmelere yorulur. Hasta için şifa alametidir. Erkeğin rüyasında gümüş yüzük görmesi malının ve mülkünün çoğalmasına, sözü geçen bir mevkiye ulaşmasına delalet eder. Gümüş yüzük bulmak da ummadık bir yerden gelecek helal kazanca yorulur.

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Rüyada gümüş yüzük takmak

Güç ve kuvvet kazanmak, rüyada gümüş yüzük takan kimsenin nasibidir. Bu rüya iş hayatında ve akraba arasında itibarın artmasına da işarettir. Bazı yorumlarda gümüş yüzük taktığını görmek sağlığa, berekete ve aile mutluluğuna yorulur.

Rüyada yüzüğün kırılması

Rüyada yüzüğün kırılması hayra yorulmaz. Hayırsız bir nişana ya da evliliğe, makam kaybına, saltanatın gidip yalnız şöhretin kalmasına delalet eder. Eski tabirlerde yüzüğün kırılması hanımın boşanmasına yorulur.

Yüzüğün kırıldığını görmek mal kaybına, itibardan düşmeye ve evlada gelecek bir musibete de işarettir. Parmakta yüzük kırılması, sahip olunan şeyin elde dururken eksilmesine alamettir. Kırık yüzük takmak uygunsuz bir ilişkiye ve hayal kırıklığına yorulur. Kırık yüzüğü kaybetmek ise bu olumsuz anlamın dışında kalır ve yakında gelecek büyük bir mutluluğun habercisidir.

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Rüyada yüzüğün taşının düşmesi

Rüyada yüzüğün taşının düşmesi evladın ölümüne ya da mal kaybına delalet eder. Görev ve yetkinin elden alınmasına, güç ve itibarın gitmesine de yorulur. Pırlanta yüzüğün taşının düştüğünü görmek de makamdan ve maldan düşmeye işarettir. Taşın düşmeyip kırılması mevki sahibi için görevden alınmaya, diğer kimseler için hâlin değişmesine alamettir. Bazı yorumlarda yüzük taşının düşmesi sıkıntıların sona ermesine ve kazanca yorulur.

Rüyada taşlı yüzük görmek

Şan, şöhret ve itibar kazanmak, toplumda takdir görmek rüyada taşlı yüzük görmenin başlıca işaretleridir. Taşlı yüzük takmak, kazanılacak şan ve itibarın rüya sahibinin üzerinde kalacağına yorulur. Taşın cinsi ise anlamı inceltir. Yakut yüzük sıkıntıların bitip mutlu günlerin gelmesine işaret eder, hamile kimse için kolay doğuma ve kız çocuğuna alamettir. Zümrüt yüzük itibarın yükselmesine ve güce, bekâr için saygın ve varlıklı biriyle evliliğe yorulur. Firuze yüzük yardım görmeye, murada ermeye ve uzun ömre delalet eder. Akik yüzük görmek ise bereketli nimete, salaha ve dine bağlılığa işarettir.

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Rüyada pırlanta yüzük görmek

Rüyada pırlanta yüzük görmek nadir bulunan bir kısmete delalet eder. İş ya da gönül tarafında en çok istenen şeye kavuşmaya işarettir. Elmas yüzük görmek de ender rastlanan bir kısmete ve arzu edilen bir işin olmasına yorulur. Parmağında pırlanta yüzük görmek bu kısmetin rüya sahibinin eline geçmesine alamettir.

Nişan ve evlilik, rüyada pırlanta yüzük takmanın müjdelediği hayırlardır. İyi bir eşe kavuşmaya da işaret eder. Elmas yüzük takmak da nişana ve hayırlı bir izdivaca yorulur.

Rüyada yüzük kaybetmek

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Rüyada yüzük kaybetmek hayra yorulmaz. Elde tutulan şeyde kötü gelişmelere, üst üste gelen aksiliklere ve işte başarısızlığa delalet eder. Yüzüğünü kaybetmek nüfuzun eksilmesine ve müşkülata uğramaya da işarettir. Bu rüya, çevredeki kimselerin samimiyetinden şüphe etmeye de yorulur. Gümüş yüzük kaybetmek işte gerilemeye ve itibar kaybına alamettir. Rüyada yüzük kaybedip aramak işlerdeki aksaklığın bir süre devam edeceğine işaret eder. Yüzük aramak da elde tutulan işte baş gösteren aksiliklerin henüz giderilmediğine alamettir.

Rüyada yüzük almak

Rüyada yüzük almak, yani yüzük satın almak, hayatta yeni gelişmelere ve yeni bir işe başlamaya delalet eder. Sevgilinin yüzük alması da yeni bir başlangıcın haberini verir. Yüzük satmak ise muradına ermenin işaretidir.

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Rüyada yüzük hediye almak

Hediyeyi veren tanıdık biriyse, rüyada yüzük hediye almak onun malından kazanç sağlamaya yorulur. Birinden yüzük almak da o kimsenin elinden gelecek bir menfaate delalet eder. Hediye eden bilinmeyen biriyse ömür boyu elde kalacak bir servete nail olmaya işarettir. Birinin rüya sahibine yüzük vermesi faydalı bir dost ya da yoldaş edinmeye, çok istenen bir şeyin gerçekleşmesine delalet eder. Yüzük hediye alıp takmak da istenen şeyin gerçekleşeceğine alamettir. Altın yüzük hediye almak zor bir durumun ummadık bir yerden gelen yardımla çözülmesine ve aileden destek görmeye işaret eder. Birine yüzük vermek ise bazı yorumlarda mal kaybına yorulur.

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Rüyada yüzük bulmak

Rüyada yüzük bulmak biriyle tanışmaya ve sevindirici olaylara delalet eder. Ev ve eş gibi arzu edilen şeyleri elde etmeye de yorulur. Yerde yüzük bulmak kaybolan değerli bir eşyanın ya da bir aile ferdinin yeniden bulunmasına işarettir. Camide namaz kılarken yüzük bulmak salih bir kadınla evlenmeye alamettir.

Rüyada kaybolan yüzüğü bulmak

Rüyada kaybolan yüzüğü bulmak, üzüntü veren bir olayın yersiz bir endişe olduğunun anlaşılmasına işaret eder. Yüzüğü kaybedip ardından bulan kimseyi sıkıntının arkasından sevinç ve ferahlık bekler.

Rüyada yüzük çıkarmak

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Rüyada yüzük çıkarmak ayrılığa yorulur ve hayra alamet sayılmaz. Rüya sahibinin yüzüğü kendi eliyle çıkarması eşinden uzaklaşmaya ve işinden ayrılmaya delalet eder. Uzun sürecek bir yalnızlığa ve aile içinde yaşanacak sorunlara da işarettir. İlişkisi olan kimse için o kişiyle evlenememeye yorulur. Altın yüzük çıkarmak aile birliğinin bozulmasına, gümüş yüzük çıkarmak maneviyattan uzaklaşmaya delalet eder. Yüzüğü parmağından çıkarıp başkasına vermek ise eşinden kendi isteğiyle ayrılmaya işaret eder.