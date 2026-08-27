Tarladan bakliyat değil fosil fışkırdı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, merada hayvanlarını otlatırken deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda fosil kalıntısı tespit etti.

Bölgede daha önce küçük çaplı kalıntılara rastladığını belirten Atıl, son araştırmalarında mercimek ve nohut büyüklüğünden başlayıp daha büyük boyutlara ulaşan çok sayıda deniz salyangozu ve tanımlanamayan canlı fosili bulduğunu ifade etti.

Arazi genelinde yoğun bir fosil çeşitliliğiyle karşılaştığını vurgulayan Atıl, alanın paleontolojik açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Hayvancılıkla uğraşırken doğadaki kalıntılara denk geldiğini belirten Atıl, buldukları taşları incelediklerinde fosil olduklarını fark ettiklerini söyledi. Daha önce de küçük çaplı fosiller bulduklarını aktaran Atıl, daha büyük örneklerle karşılaşınca araştırmaya olan ilgilerinin arttığını ifade etti.

Atıl, "Bu tarlada mercimek küçüklüğünde, nohut büyüklüğünde o kadar çok fosil var ki, sanki zamanında buraya fosil ekilmiş gibi. Bu kadar çeşitliliğin olması, Yozgat’ımızın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı gibi biyolojik çeşitliliğe de ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Belki milyonlarca, milyarlarca yıl önce burada canlılar yaşadı" dedi.

REKLAM

Önceden de bu tür kalıntılara denk geldiğini ifade eden Atıl, "Gün geldi deniz, salyangoz fosilleri bulduk. Daha inceledikçe şu an ismini bilemediğim pek çok fosile denk geldik. Daha önce bu işe bakan kurumlara seslendik. Burada gelip incelensin. Dünyanın geçmiş döneminde ne tür hayvanlar yaşamış? Ne tür biyolojik çeşitlilikler yaşanmış? Burası araştırmaya müsait. İlime büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. Ben çobanım. Buranın saklı cennet, fosil cenneti olduğunu düşünüyorum. İncelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.