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        Haberler Yaşam Tatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada doğal desenler oluştu

        Tatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada doğal desenler oluştu

        Bitlis'te Van Gölü'ne dökülen tatlı su kaynağının gölle buluştuğu noktada, kalsiyum bakımından zengin tatlı su ile soda bakımından zengin göl suyunun etkileşimi sonucu ebru desenlerini andıran doğal oluşumlar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Van Gölü'nde gizli güzellik! Ebru desenini andırdı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'ne dökülen tatlı su kaynağının gölle buluştuğu alanda turkuaz ve beyaz tonlarda doğal desenler oluştu.

        Kıyıya gelen vatandaşların ilgisini çeken, ebru sanatını andıran doğal desenler dronla görüntülendi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, oluşumun doğal bir süreç olduğunu belirtti.

        Akkuş, "Bu etkileyici desenler, akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı su ile Van Gölü'nün soda bakımından zengin alkali suyunun buluştuğu bölgelerde meydana geliyor. İki farklı suyun kimyasal etkileşimi sonucu oluşan kalsiyum karbonat, su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar oluşturarak ebru sanatını andıran doğal desenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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