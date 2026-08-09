Trabzon, UNESCO gastronomi şehri adayı oldu: "Trabzon mutfağı ömür uzatır"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Trabzon mutfağı ömür uzatır" vizyonuyla yürüttüğü UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri adaylığıyla turizm, yerel üretim ve gastronomi ekonomisi için yeni bir kalkınma modeli ortaya koyuyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında şehrin gastronomi vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda adaylığın yalnızca bir ünvan hedefi olmadığı, Trabzon'un yüzlerce yıllık mutfak mirasını uluslararası ölçekte görünür kılacak ve ekonomik değere dönüştürecek stratejik bir hamle olduğu vurgulandı.

Tarih boyunca İpek Yolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olan Trabzon'un; deniz, yayla, dağ ve orman kültürünün birleştiği özgün mutfağıyla dünyanın sayılı miraslarından birine sahip olduğu ifade edildi.

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Süreçte hamsi kültürü, mısır temelli gelenekler, fermente ürünler ve yayla süt ürünlerinin yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 15 coğrafi işaretli üründen Akçaabat Köftesi, Trabzon Kuymağı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Külek Peyniri, Tonya Tereyağı, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Pidesi, Arsin Foşa Fındığı ve Yomra Elması öne çıkarıldı.

Bu lezzetlerin kültürel hafızayı ve üretim gücünü temsil eden ekonomik değerler olduğu aktarıldı. Mehmet Akif Şen'in 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' (Kültürel Değerler ve Geleneksel Lezzetler) eserinin de bu mirasın kayıt altına alınmasında kritik bir kaynak oluşturduğu belirtildi.

Ahmet Metin Genç

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu adaylık bir tanıtım kampanyası değil, Trabzon'un yüzlerce yıllık gastronomi mirasını dünya kültür haritasına taşıyacak bir kültür diplomasisi hamlesidir. Hedefimiz yalnızca UNESCO unvanını almak değil; gastronomiyi turizmden tarıma, yerel üretimden kültürel mirasa kadar uzanan sürdürülebilir kalkınma modelinin merkezine yerleştirmektir. Trabzon'u yalnızca doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, mutfağıyla da dünyanın tercih edilen destinasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Genç, sürecin ana söyleminin "Trabzon mutfağı ömür uzatır" olduğunu ve TÜİK verilerine göre Trabzon'un 80,3 yıllık doğuşta beklenen yaşam süresiyle Türkiye zirvesinde yer aldığını söyledi. Karadeniz beslenme kültürünü "Karadeniz Uzun Ömür Kodu" kavramıyla UNESCO ağına kazandırmayı hedeflediklerini belirten Genç; bilimsel envanter, dijital arşiv, Trabzon Gastronomi Akademisi ve yıllık uluslararası festivallerle şehri küresel bir destinasyon haline getireceklerini vurguladı. Bu ünvanın konaklamadan tarıma, lojistikten perakendeye kadar geniş bir alanda ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.

Ahmet Metin Genç ve Tahir Şahin

Trabzon Valisi Tahir Şahin, gastronominin şehrin turizm vizyonunu tamamlayacak en güçlü unsur olduğunu belirterek, "Trabzon'un kültürel mirası, tarihi dokusu, yaylaları ve doğal güzellikleriyle zaten güçlü bir turizm kimliği var. Bu kimliği gastronomiyle bütünleştirdiğimizde, şehrimiz çok daha özgün ve sürdürülebilir bir marka haline gelecektir" dedi. Şahin, sürece katkı sunan tüm kurumlara ve destek veren ulusal basın temsilcilerine teşekkür ederek, bu girişimin Trabzon'un geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.