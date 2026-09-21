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        Haberler Yaşam Türkiye’de doğan tek Sibirya kaplanı ‘Virginia’nın 100’üncü günü kutlandı

        Türkiye’de doğan tek Sibirya kaplanı ‘Virginia’nın 100’üncü günü kutlandı

        Türkiye'de doğan tek Sibirya (Amur) kaplanı olan 'Virginia', Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Virginia için doğumunun 100'üncü günü özel pastayla kutlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Türkiye'de doğan tek Sibirya kaplanı

        Bursa’da 1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alanda 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan ve her yıl yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yerleşkede, yavru Sibirya kaplanı heyecanı yaşanıyor. Sibirya kaplanları neslinin korunmasına yönelik yürütülen üretim programı kapsamında Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Victor ve Zeya’nın yavrusuna Virginia adı verildi.

        ÖZEL PASTA HAZIRLANDI

        Kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen ve oyun sırasında ayağını kıran Virginia, hayvanat bahçesi bünyesindeki uzman veteriner hekimler ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanlarının iş birliğinde tedavi edildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren yavru kaplanın 100’üncü günü, kendisi için hazırlanan özel pastayla kutlandı.

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        Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, Amur kaplanı yavrusunun dünyaya gelmesinin kendileri için mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirtti. Saker, yavrunun sağlıklı gelişimi için hekimlerin titizlikle çalıştığını ifade etti.

        Veteriner Hekim Mustafa Ömer Üküm de koruma programı kapsamında dünyaya gelen Virginia’nın Türkiye’de doğan tek Amur kaplanı olduğunu belirtti. Yavrunun geçirdiği kazanın ardından gerekli klinik tedavilerin gerçekleştirildiğini söyleyen Üküm, Amur kaplanının dünyaya gelişinin 100’üncü gününü kutladıklarını ifade etti.

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        #Türkiye’de doğan tek Sibirya
        #Virginia
        #Bursa Büyükşehir Belediyesi
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