Uydu vericisiyle izlenen üç leylek Mısır ve Suriye'ye ulaştı

Sinop'ta leylek popülasyonunun takip edilmesi amacıyla Sinop Üniversitesi tarafından 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla hayata geçirilen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında koruma ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ovadaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan üç leylek yavrusuna Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce uydu vericisi takılarak göç yolculukları takip altına alındı.

Ağustos ayında göç yolculuğuna çıkan üç leyleğin rotaları, DKMP 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince günlük olarak yakından izleniyor.

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LEYLEKLERİN AĞUSTOS AYINDA BAŞLADIKLARI GÖÇ YOLCULUĞU SÜRÜYOR

DKMP 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, 5 yıldır uygulanan projeye DKMP olarak önemli katkı sunduklarını söyledi.

Projeye halkalama çalışmalarında verdikleri desteği bu yıl bir adım ileriye taşıdıklarını vurgulayan Bozkurt, "Bu yıl Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen üç uydu takip cihazlı vericilerimizi üç yavru leyleğe taktık. Tabii leyleklerimiz büyüdü ve ağustos ayı içinde göçlerine başladı. Biri 11 Ağustos'ta, biri 17 Ağustos'ta, biri de 27 Ağustos'ta göç yolculuklarına başladı" dedi.

Son verilere göre 27 Ağustos'ta uçan leyleğin Suriye'nin Halep şehrine ulaştığını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

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"Yaklaşık 650 kilometrelik göç yolculuğunu devam ettirmekte. 11 Ağustos'ta çıkan leyleğimiz 1500 kilometre yolculuk yaptı. Şu an Mısır'da. Diğeri de Mısır'da. O da yaklaşık 1200 kilometrelik yolculuk yaptı. Hala devam etmekte. Tabii gittikleri zaman bazı bölgelerde belli bir zaman kalıyorlar, yiyecek ve güç alabilmek için."

Bozkurt, uygulama ile leyleklerle ilgili önemli veriler elde etme fırsatı bulacaklarına işaret ederek, "Bu veriler bize ne fayda sağlayacak? Leyleklerimizin hangi rotalarda nasıl bir süre içerisinde kaldığını, nerelere uğradığını anlık görebileceğiz. Bu konuda önemli veriler elde etmiş olacağız" diye konuştu.