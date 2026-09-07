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        Haberler Yaşam Yüzde 70'i ormanlarla kaplı Sinop temiz havasıyla ziyaretçilerine nefes oluyor

        Yüzde 70'i ormanlarla kaplı Sinop temiz havasıyla ziyaretçilerine nefes oluyor

        Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre 'iyi derecede temiz hava kalitesi'ne sahip Sinop, denizle ormanın birleştiği tabiat parkları ve koylarıyla ziyaretçilerine nefes oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        İşte yüzde 70'i ormanlarla kaplı ilimiz

        Yüzde 70'i ormanlardan oluşan Sinop'ta hem kent sakinleri hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler, temiz hava ve temiz doğanın tadını çıkarıyor.

        Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre 'iyi derecede temiz hava kalitesi'ne sahip kentte, denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı ve Akliman Koyu yoğun ilgi görüyor.

        Tabiat parkında doğa yürüyüşü ve piknik yapma fırsatı bulanlar, koydan denize giriyor.

        Vali Mustafa Özarslan, kent olarak deniz ve doğayı temiz tutma noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

        Temiz doğa ve deniz kadar temiz havaya sahip olmanın da önem arz ettiğini anlatan Özarslan, bu anlamda Sinop'un çok şanslı bir kent olduğunu belirtti.

        Kentin büyük bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, "İlimizin yüzde 70'i ormanlardan oluşuyor. Ormanlar herkesin malumu bir oksijen kaynağı. Bazı ilçelerimizin ormanlık alanı yüzde 80'e yaklaşıyor. 175 kilometrelik sahilimiz var. Böyle bir ortamda tabii ki tertemiz deniz, tertemiz ormanların içinde yaşayan halkımız çok şanslı" dedi.

        Özarslan, kent genelinde doğal gaz kullanımının yaygınlığının kışın da temiz havaya sahip olmalarında önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde doğal gazın kullanıldığı yerleşim yerlerinde temiz hava farklılığı var. Doğal gaz temiz havanın korunması noktasında kömüre göre çok etkili bir enerji kaynağı. Bu önemli bir yatırım. Devletimiz, hükümetimiz, halkımız temiz havanın kıymetini biliyor" diye konuştu.

        "YEŞİLİYLE, DENİZİYLE HAVASIYLA AYRI BİR GÜZEL"

        Hamsilos Tabiat Parkı'nı ziyaret edenlerden Altan Sağır, Sinop'un çok güzel bir havaya sahip olduğunu dile getirdi.

        Her ne kadar biraz nem oranı yüksek olsa da Sinop'un havasından çok memnun kaldıklarını ifade eden Sağır, şöyle devam etti:

        "Sinop tarihi bir şehir, aynı zamanda doğal güzellikleri olan bir şehir. Ormanı var, denizi var. Sinop'un havası çok güzel. Temiz bir havası var, oksijen bol. Esinti var, esinti olduğu için de terleme olmuyor. Çok güzel, havasını çok beğendik."

        Şakir Soylu da Sinop'un Karadeniz'in en güzel illerinden biri olduğunu kaydetti.

        Sinop'un her bakımdan harika bir şehir olduğunu belirten Soylu, "Yeşiliyle, deniziyle, havasıyla ayrı bir güzel" ifadelerini kullandı.

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        #Sinop
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