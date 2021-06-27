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Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Yaşamak Güzel Şey dramatik komedi tarzında film sevenlerin dikkatini çekiyor. Yaşamak Güzel Şey filmi ilk olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Peki, Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları kimler?

Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler? Filmin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Yaşamak Güzel Şey filmi son dönemdeki duygusal komedi filmleri arasında yer alıyor. Yaşamak Güzel Şey filmine dair ayrıntılar haberimizde.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu'nun senaryosunuda Birol Güven kaleme aldı.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncu kadrosunda Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan yer alıyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

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