Yasemin - İdo Tatlıses çiftinin çocukları ameliyat oldu

Geçtiğimiz yıl ocak ayından Sinan Emir ve İbrahim Ayel adını verdikleri ikiz çocuklarına kavuşan Yasemin Tatlıses - İdo Tatlıses, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Zaman zaman çocuklarıyla günlük hayatından kesitler yayımlayan ve annelik deneyimlerini paylaşan Yasemin Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda oğullarının göz yaşı tıkanıklığı nedeniyle operasyon geçireceğini duyurmuştu.

"İKİSİ DE ÇIKTI"

Çiftin ikiz çocukları gözlerinden ameliyat oldu. Operasyon sonrası çocuklarının sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Yasemin Tatlıses, "Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko... İkisi de çıktı şükür... Biz iyiyiz. Artık 'Gözleri neden hep yaşlı' diye sormayacaksınız" ifadelerini kullandı.