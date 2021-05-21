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HaberlerMüzikYasemin Kumral'dan sürpriz şarkı - Magazin haberleri
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Yasemin Kumral'dan sürpriz şarkı

Yasemin Kumral, yıllar sonra hayranlarına single çalışmasıyla sürpriz yaptı. 1975 yılında yayınladığı "Bim Bam Bom" çalışması ile Türk pop müzik tarihine adını yazdıran Kumral, "Bazen"i dinleyicilerle buluşturdu

Yasemin Kumral'dan sürpriz şarkı - Magazin haberleri
Yasemin Kumral'dan sürpriz şarkı
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HABERTURK.COM

Sözü ve bestesi Yasemin Kumral'a ait olan "Bazen"in, düzenleme ve kaydı ise aranjör Erhan Bayrak imzalı. Mix & masteringi Emre Kıral, gitarları Selahattin Güzelel tarafından yapılan çalışmanın vokallerinde Hasan Çiçek, Bahar Koçak ve Aylin Alaz Bayrak, yer alıyor.

Kendisine ait bestelerle müzik kariyerine başlayan Yasemin Kumral, 14 yaşındayken bestelediği "Yağmuru Durdurabilir misin?" ile dikkat çekti. Kumral'ın 1974 yılında yorumladığı "Girne'den Yol Bağladık Anadolu'ya" adlı eseri, 25 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda İstiklal Marşı'mız ile birlikte yayınlandı ve açılış-kapanış marşı oldu. Yasemin Kumral'a başarısından dolayı altın madalya ödülü verildi.

1975 yılında ise Türk pop müzik tarihinin unutulmaz eserlerinden olan ve günümüzde de yerini koruyan "Bim Bam Bom"u yayınladı ve altın plak kazandı. Sayısız konserler veren ve plakları yayınlanan Yasemin Kumral'ın yeni çıkışı "Bazen" hareketli ritmi ve sözleriyle bu yaza girerken sizlerin beğenisine sundu. Yasemin Kumral'ın "Bazen" isimli yeni single'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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