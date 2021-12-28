Ayrıldılar mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu! 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Yasemin Özilhan (36), geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Özilhan, muhabirlerin eşi İzzet Özilhan ile yılbaşı planlarını sormaları üzerine "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz.

"ÇOCUKLARLA OLMAK İSTİYORUZ"

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet de genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz." cevabını verdi.

"KEYİFLERİ YERİNDE"

Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine Yasemin Özilhan, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde." açıklamasını yaptı.