Doğru Koca Nasıl Seçilir? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz Mart ayında oyuncu Burak Yırtar ile nikâh masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren komedyen Yasemin Sakallıoğlu, doğru koca bulmanın yollarını anlattığı tek kişilik gösterisi ile Maximum Uniq Açıkhava'yı kahkahaya boğdu.

Pandemi nedeniyle uzun süre ara verdiği sahnelere yeniden dönmenin heyecanını yaşayan Yasemin Sakallıoğlu, ülkemizdeki orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için gösterisinin gelirini Tema Vakfı'na bağışladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gösterisi sırasında gerçekleştirmek istediği bir mizansen için sahneye aldığı seyircisi, Sakallıoğlu'na sürpriz yaparak çeyrek altın taktı. Seyircisinin bu jesti karşısında çok şaşıran ve mutluluğunu gizleyemeyen komedyen, nikahlarında takılmayan altınlara ve akrabalarına gönderme yaparak izleyenleri kahkahaya boğdu.

BKM YAZ ETKİNLİKLERİ AĞUSTOS PROGRAM TAKVİMİ

2 AĞUSTOS MELEK MOSSO

5 AĞUSTOS DOĞU DEMİRKOL

7 AĞUSTOS YAŞAMAYA DAİR - GENCO ERKAL & TÜLAY GÜNAL

8 AĞUSTOS YALIN - PAZAR ŞARKILARI

11 AĞUSTOS CEM ADRIAN

12 AĞUSTOS CANDAN ERÇETİN

13 AĞUSTOS FATİH ERKOÇ & KEREM GÖRSEV TRIO

14 AĞUSTOS GAZAPİZM

15 AĞUSTOS YALIN – PAZAR ŞARKILARI

18 AĞUSTOS SÜT KARDEŞLER

20 AĞUSTOS HALUK LEVENT

21 AĞUSTOS SUNAY AKIN & NİHAT SIRDAR 'SİVRİ SİNEK DEDİN DE AKLIMA GELDİ'

25 AĞUSTOS EMRE AYDIN

26 AĞUSTOS BİR ARADA CAZ

27 AĞUSTOS BÜYÜK EV ABLUKADA