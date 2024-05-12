Yasemin Sakallıoğlu, karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'i ti'ye aldı
Yasemin Sakallıoğlu, 11 saat boyunca bir kulübenin içinde karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'in paylaşımını çektiği bir video ile ti'ye aldı
Sosyal medyada yayımladığı videolardaki tiplemeleriyle hayatın içinde başımıza gelenlere komik bir bakış açısıyla yaklaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun radarına bu kez Çağla Şıkel takıldı.
Yasemin Sakallıoğlu, son dönemde meditasyona ağırlık veren ve bu konudaki deneyimlerini sosyal medyadan yayımlayan Çağla Şıkel'in karanlık inziva paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Çağla Şıkel'in karanlık inziva deneyimine karşılık gardırop içinde komik bir video çeken Yasemin Sakallıoğlu, "Zenginlerin meditasyon yöntemleri" başlıklı paylaşımında; "Erken rezervasyon için yorumlara boy, kilo ve yaşınızı yazın size uygun karanlık odayı ayarlayalım" ifadelerini kullandı.
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN YASEMİN SAKALLIOĞLU'NA CEVAP
Çağla Şıkel de kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Şıkel de Sakallıoğlu'na; "Çok tatlısın yaa izlerken evde kendimi koltuğa fırlattım" sözleriyle seslendi.