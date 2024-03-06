Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinin ikizlerinden İbrahim Ayel nisanda bir operasyon daha geçirecek
2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan çiçeği burnunda Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çiftinin oğullarından İbrahim Ayel'in kalbindeki sorun nedeniyle nisanda bir operasyon daha geçirecek
2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.
Yasemin Şefkatli, bugün yapılan doktor kontrolünde sonra sosyal medya hesabından ikizlerinden İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini paylaştı. Şefkatli paylaşımında şu cümlelere yer verdi; "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi."
İBRAHİM TATLISES DUA İSTEMİŞTİ
İdo Tatlıses, bu paylaşımı yaparken İbrahim Tatlıses, yeni doğan ikizlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses, oğlunun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."
Fotoğraflar: Instagram, İHA