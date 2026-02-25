Yasemin Yalçın: O makyaj eziyetti

Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, 'Tatlı Röportajlar' adlı programda yıllar sonra 'İnce İnce Yasemince' dizisinde hayat verdiği karakterlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, açıklamasında şunları ifade etti: Dizideki hiçbir karakter beni zorlamadı. Sadece Şuayip karakterinin makyajı çok uzun sürüyordu; o makyaj gerçekten eziyetti. Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram