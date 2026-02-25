Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Yalçın: O makyaj eziyetti - Magazin haberleri

        Yasemin Yalçın: O makyaj eziyetti

        Yasemin Yalçın, katıldığı programda 'İnce İnce Yasemince' dizisinde hayat verdiği karakterlerle ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 20:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "O makyaj eziyetti"

        Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, 'Tatlı Röportajlar' adlı programda yıllar sonra 'İnce İnce Yasemince' dizisinde hayat verdiği karakterlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Yalçın, açıklamasında şunları ifade etti: Dizideki hiçbir karakter beni zorlamadı. Sadece Şuayip karakterinin makyajı çok uzun sürüyordu; o makyaj gerçekten eziyetti. Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi: 9'u büyük 86 obruk var

        Son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden olurken, yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. (IHA)

        #yasemin yalçın
        #İnce İnce Yasemince
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon