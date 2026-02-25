Yasemin Yalçın: O makyaj eziyetti
Yasemin Yalçın, katıldığı programda 'İnce İnce Yasemince' dizisinde hayat verdiği karakterlerle ilgili açıklamalarda bulundu
Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, 'Tatlı Röportajlar' adlı programda yıllar sonra 'İnce İnce Yasemince' dizisinde hayat verdiği karakterlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yalçın, açıklamasında şunları ifade etti: Dizideki hiçbir karakter beni zorlamadı. Sadece Şuayip karakterinin makyajı çok uzun sürüyordu; o makyaj gerçekten eziyetti. Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum.
