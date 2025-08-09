Habertürk
        Haberler Gündem Yaşı küçük, ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Trafikte yakalandı: Yaşı küçük ve ehliyetsiz

        Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 08:56 Güncelleme: 09.08.2025 - 08:56
        Trafikte yakalandı: Yaşı küçük ve ehliyetsiz
        Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kartal Bulvarı'nda polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, yönetimindeki otomobili ile kaçtı.

        Polis ekiplerinin kovalaması sonucu ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi'nde kıstırılan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, yanındaki yine küçük yaşlarda 2 arkadaşı ile yakalandı.

        Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların çocuk yaşta olduğu ve ehliyetsiz oldukları tespit edildi.

        Yaşı küçük ehliyetsiz sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanma', ‘dur ihtarına uymama' ve 'aşırı hız'dan toplamda 41 bin TL para cezası yazıldı.

