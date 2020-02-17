Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Daha önce MasterChef Türkiye ve Yemekteyiz yarışmalarından tanıdığımız Yasin Obuz bu kez Survivor yarışması ile ekranlardaki yerini alıyor. Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alan Yasin Obuz takım içerisindeki baskın tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.