Yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi

İHA

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Aymak (57) kar özlemini sıra dışı bir yöntemle kutladı. Kış mevsimin çetin geçtiği ilçeye kar yağışı önceki yıllara göre geç geldi. Kar yağışının bölgede giderek artmasına sevinen Aymak, kendini beyaz örtüye attı.

Askerliğini komando olarak yapan Aymak, önce karda süründü sonra yuvarlandı. O anları görüntüleyen oğlunun şaşkınlığı ise kameralara yansıdı. Üzeri karla kaplanan Aymak'ın sevinci yüzüne yansıdı.

Yöre halkı tarafından renkli kişiliği ile tanınan Ahmet Aymak, kar özlemini dile getirerek, “Karın yağmasını bekliyorduk. Rabbimize bin şükür karın yağdığını görerek neşelendik, sevindik. Karın yağması bolluk, berekettir. Sularımızın coşması, göletlerimizin dolması için sevindik. Kayak merkezimizde kar yağınca açıldı. Güzel oldu” diye konuştu.