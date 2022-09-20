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Yaşlı adam, zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü

Gebze'de baba ile zihinsel engelli oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti

Yaşlı adam, zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü
Zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü
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AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.

AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.

Polis, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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