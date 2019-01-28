Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden yaşlı adamı yabani hayvanlar öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Perşembe Beldesi’ne bağlı Koramanlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde ormanlık alanda bulunan hayvanlarına bakmak için köyden ayrılan Recep Karaca (54) bir daha geri dönmedi. Yakınları Karaca’yı bulmak için ormanda arama çalışması başlattı. Saat 23.00 sıralarında yakınları Recep Karaca’nın cansız bedenini ormanlık alanda buldu.

YIRTICI HAYVAN ISIRIKLARI

Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye jandarma ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yırtıcı hayvan ısırıkları tespit edildi. Recep Karaca’nın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.