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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!

        Kayseri'de, yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulununca tutuklanan banka çalışanı 35 yaşındaki N.Ç. ifadesinde, çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını öne sürerek, "Borca girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:25
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        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
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        Kayseri'de akılalmaz olay, 13 Mart’ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı’ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

        BİBER GAZI VE TAŞLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre banka çalışanı N.Ç. (35), tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.’ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı.

        KADIN SOYGUNCU TUTUKLANDI

        M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüpheli N.Ç.'nin ifadesini ortaya çıktı.

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        "BORÇ BATAĞINA GİRDİM PSİKOLOJİM BOZULDU"

        Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç. ifadesinde, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm.

        "RASTGELE BİR KUYUMCUYA GİRDİM"

        Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.Ç.’nin kendisine takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine cebinden çıkardığı biber gazını sıktığı, ardından da başına taşla vurduğu görüldü.

        İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı da kameraya yansıdı. Diğer yandan, iş yeri sahibinin komşularından birine ‘Hırsız, polis çağır’ dediği de görüntülerde yer aldı.

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