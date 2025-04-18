Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!

Kayseri'de akılalmaz olay, 13 Mart’ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı’ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

DHA'daki habere göre banka çalışanı N.Ç. (35), tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.’ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı.

"RASTGELE BİR KUYUMCUYA GİRDİM"

Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.