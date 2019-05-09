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Yaşlı kadını 83 bin TL dolandırmışlardı! O zalimler yakalandı!

İHA

Antalya'da telefonla aradıkları yaşlı kadını kendilerini Cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp 83 bin lirasını aldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı kadına parası teslim edilirken 3 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi

dolandırıcılık

Antalya'da edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 73 yaşındaki F.U.T, telefonla arayan bir kişinin kendisini Cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp, soygun gerçekleştirilen bir kuyumcuda kimliğinin bulunduğunu söylediğini anlattı. Telefondaki kişi yaşlı kadına gözaltına alınmaması için, evine gelen kişilere banka hesabından çektiği 83 bin lirayı vermesini söyledi. Çok korkan yaşlı kadın parayı, evine gelen şüphelilere verdi.

PARASI YAŞLI KADINA TESLİM EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yaşlı kadının ifadesi ve şüphelilerin güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliler A.K., M.K. ve İ.A.'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira F.U.T'ye teslim edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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