Yaşlı nüfus oranı yüzde 9.9'a yükseldi

TÜİK 2022 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' raporunu yayınladı.

Buna göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi iken son beş yılda yüzde 22.6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 5 yıllık dönemde yüzde 8.5'ten yüzde 9.9'a çıktı. Yaşlı nüfusun 2022 yılında yüzde 44.4'ünü erkek nüfus, yüzde 55.6'sını kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında ise yüzde 25.6 olacağı öngörüldü.

Yaş grubuna göre nüfus oranı, 1935-2080