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Yaşlı nüfus oranı yüzde 9.9'a yükseldi

2017 yılında yüzde 8.5 olan Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı 2022'de yüzde 9.9'a yükseldi. Böylece yüzde 9.8'lik dünya ortalamasının üzerine çıkıldı. Türkiye'de yaşlı nüfusun en yoğun olduğu il yüzde 20.2 ile Sinop, en düşük olduğu il ise yüzde 3.5 ile Şırnak olarak kayıtlara geçti

Yaşlı nüfus oranı yüzde 9.9'a yükseldi
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HABERTURK.COM
TÜİK 2022 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' raporunu yayınladı.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun yüzde 61.6'sının 65-74 yaş grubunda, yüzde 29.7'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8.6'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında yüzde 64.5'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27.7'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7.9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

ORTANCA YAŞ 33.5

Bunun yanında 2022 itibarıyla Türkiye'nin ortanca yaşı da 2017 yılına göre yükseldi. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2017 yılında 31.7 iken 2022 yılında 33.5 oldu. Ortanca yaş 2022 yılında erkeklerde 32.8, kadınlarda 34.2 olarak kayıtlara geçti.
Nüfus projeksiyonlarına göre ortanca yaşın, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü.
Rapora göre çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2017 yılında yüzde 12.6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 14.5'e yükseldi.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 kişi, yaşlı nüfusun ise 782 milyon 998 bin 642 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9.8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 29.9 ile Japonya, yüzde 24.1 ile İtalya ve yüzde 23.3 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

EN YAŞLI İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında yüzde 20.2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19.3 ile Kastamonu, yüzde 18 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4 ile Hakkari ve yüzde 4.1 ile Şanlıurfa izledi.
İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2022:

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 11.3

İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2017 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 52.8 iken 2021 yılında yüzde 51.4 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2017 yılında yüzde 12.2 iken 2021 yılında yüzde 11,3 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2021 yılında yüzde 18.6 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5.4 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2017 yılında yüzde 2.2 iken 2021 yılında yüzde 3 olduğu görüldü.

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