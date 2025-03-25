2025 NİSAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Mart günü yaşlı ve engelli aylıklarını yatırdı. Ancak 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, bu ay için ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Bakanlıktan konu hakkında bir açıklama gelmedi.