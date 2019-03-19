Yaşlılara Saygı Haftası'nda, yaşlı insanların sorunlarına dikkat çekiliyor. Yaşlılar Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve sadece yaşlılar değil gençlerinde yaşlanmaya karşı bilinçlenmesi sağlanıyor. Peki Yaşlılar Haftası ne zaman?

YAŞLILAR HAFTASI NE ZAMAN?

Yaşlılara Saygı Haftası 18 - 24 Mart'ta yaşlıların toplumdaki durumuna ve yaşlıların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

DÜNYA YAŞLILIK DERNEĞİ

Dünya Yaşlılık Derneği ya da kısaca DÜYADER, "yaşlılar"ı "genç büyükler" olarak adlandıran ve genç büyükler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde halkı bilinçlendirmek ve genç büyüklerin yaşam kalitelerini arttırmayı sağlamak amacıyla 2011 yılında Ankara'da kurulan bir dernektir. Kurucusu olan Umut Çınar'ın başkanlığını yürüttüğü dernek, çeşitli kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelip toplumsal hizmet alanında birçok etkinlik düzenlemektedir.

Dünya Yaşlılık Derneği ile 2015 yılında kurulan Dünya Markalar Derneği, Umut Çınar'ın tek yetkili olduğu "Umut Çınarı" projesi adı altında yaşlılık ve markalaşma kavramlarıyla ilgili sosyal sorumluluk faaliyet ve projelerini tek bir çatı altına toplamış ve Köstebekgiller'in dünya çapında tanıtımını yapmaya başlamıştır.

"GENÇLİKTEN ÖMÜR SAKLAMAK HEPİMİZİN ELİNDE"

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sağlıklı beslenme ve spor yapmaya dikkat çekerek; “Gençlikten ömür saklamak hepimizin elinde” dedi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Dr. Yavuzyılmaz; “Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 18 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılmakta ve bu tarihlerde etkinlikler yapılmaktadır. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir. İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir” dedi.

Sağlıklı yaşlanma konusunda uyarılarda bulunan Yavuzyılmaz, “Korunmak için temel ilkeler arasında yeterli ve dengeli beslenme, doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak da yer almaktadır. Kısaca sağlıklı yaşam ilkeleri olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından etkili bir şekilde korunmak mümkündür. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Her yeni güne yaşlanmak için değil sağlıklı yaşamak için gençlikten ömür saklamak hepimizin elinde” ifadelerini kullandı.