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Yerli girişimlerden Optiyol, 810 bin dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Tuba Gözbaşı ve Ozan Gözbaşı tarafından kurulan girişim, hızlı tüketim ürünlerinden perakendeye, e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok sektöre bir SaaS rotalama çözümü sağlıyor.

İşletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştiren girişimin yatırım turunda, Ford Otosan’ın kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Dinçer Lojistik, Coşkunöz Holding ve Arya Kadın Yatırım Platformu yer aldı.

Yerli girişim, daha önce TİKAD, StartersHub ve Seedstars’ın da bulunduğu yatırımcılardan 290 bin dolar yatırım almıştı. Böylece Optiyol'un bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 1.1 milyon dolara ulaşmış oldu.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Şirketten yapılan açıklamada, alınan yeni yatırımla önümüzdeki dönemde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş ortaklıkları ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.