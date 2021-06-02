Yerli girişimlerden Optiyol, 810 bin dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Tuba Gözbaşı ve Ozan Gözbaşı tarafından kurulan girişim, hızlı tüketim ürünlerinden perakendeye, e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok sektöre bir SaaS rotalama çözümü sağlıyor.
İşletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştiren girişimin yatırım turunda, Ford Otosan’ın kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Dinçer Lojistik, Coşkunöz Holding ve Arya Kadın Yatırım Platformu yer aldı.
Yerli girişim, daha önce TİKAD, StartersHub ve Seedstars’ın da bulunduğu yatırımcılardan 290 bin dolar yatırım almıştı. Böylece Optiyol'un bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 1.1 milyon dolara ulaşmış oldu.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Şirketten yapılan açıklamada, alınan yeni yatırımla önümüzdeki dönemde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş ortaklıkları ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.
Optiyol’un Kurucu Ortağı Dr. Ozan Gözbaşı, son yıllarda rota optimizasyonu çözümlerine yönelik talebin katlanarak arttığını vurgulayarak, "Dünya genelinde taşıma kapasitesi, e-ticaret hacmindeki artışı karşılayamadığı için eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması önem arz ediyor. Optiyol’un geleneksel çözümlerden en önemli farkı, saha tecrübesini geniş bir veri seti ile matematiksel olarak algoritmalara aktararak hem ekonomik hem de uygulanabilir planlar sunması. Yeni yatırımla birlikte hem yatırımcılarımızla önemli stratejik işbirliklerine imza atacağız hem de yurt dışında hızla büyüyeceğiz" dedi.
YORUMLAR