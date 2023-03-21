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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal oluyor. Borsa İstanbul'daki son günlerdeki oynaklığı değerlendiren Atılal, deprem, seçim ve Batı dünyasından gelen bankalara ilişkin olumsuz haberlerin gölgesinde endeksin nasıl bir yön çizebileceğine dair görüşlerini açıklıyor. Yatırımcıların son dönede yöneldiği altın ve KKM'ye (kur korumalı mevduat) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atılal, bundan sonraki süreçte borsanın yine yüksek enflasyon ve düşük faiz ile istikrarlı kur üçlüsünden yararlanın yararlanamayacağına dair fikirlerini paylaşıyor.

BES'İN ETKİSİ NEDEN SINIRLI KALDI?

Atılal, başta BES devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere deprem sonrası alınan önlemleri yorumlarken bu önlemlerin etki alanının neden sınırlı kaldığı sorgulanıyor. Yatırımcıların seçim ve depremin yarattığı ciddi ekonomik tahribatın ardından borsaya alternatif olarak görülebilecek alanlara yönlenmesinin ele alındığı programda seçimden önce ve seçim sonrası senaryolar masaya yatırılıyor. Atılal seçimi hangi ittifak kazanırsa döviz, faiz ve borsanın nasıl hareket edeceğine dair tahminlerini paylaşıyor.

SEKTÖREL FARKLILAŞMA OLUR MU?

Yatırımcılarda beklentilerin olumsuza dönmesiyle her geçen gün kan kaybeden borsada sektörel farklılıkların bu dönemde etkili olup olmayacağının ele alındığı programda Atılal, hangi sektörü şanslı gördüğünü deprem sonrası hareketlenen çimento ve demir çelik ile otomotiv sektörlerine yönelik öngörülerini de aktarıyor. Atılal ayrıca bir süredir endeksin oynaklığı nedeniyle endişeli olan küçük yatırımcılara yönelik önerini de dile getiriyor.