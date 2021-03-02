Yatırımcı şirketlerden ne istiyor?

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programına bu hafta Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir konuk oluyor. Aydemir; yatırımcıların borsadan, şirketlerden beklentilerini açıklıyor. Programda finansal okuryazarlık anlamında yatırımcı ne durumda, artan halka arzlara hangi göz ile bakılıyor, Borsa İstanbul yatırımcısının temettü beklentisi ne sorularına cevap aranıyor.

MAKİNELER NE YAPIYOR, YATIRIMCI NE DÜŞÜNÜYOR?

Aydemir, yatırımcı gözüyle yatırımcının fikrini soran veya düşüncesini beyan edeceği ortamın ne olabileceğini ifade ederek, borsada değişmesi gereken kuralları, hisselerde yapılan işlemlerin sonucunda kurallara aykırı işlem yapan kişiler hakkında yapılması gerekenleri dile getiriyor. Açığa satış işleminin mevcut uygulamasını ve yine yatırımcılara göre olması gerekenleri ortaya koyacak olan Aydemir, Gözaltı Pazarı'nda işlem gören şirketleri de masaya yatırıyor. Halka açılan şirketlerde hisse satışından gelen paranın nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bedelli sermaye artırımları da programın diğer temel konuları. Yatırımcıların çok fazla şikayetçi olduğu algoritmik işlem yapan makineler de enine boyuna tartışılıyor.