Yavru dik kuyruklu ötleğenin yuva yapma oyunu!

Hayvanlarda bunu sıklıkla görme şansımız var. Görüntülerden de zaten o izlenebiliyor. Hayvanımız yuvasını kurarken o gerekli olan materyali bitkilerden ince ince liflerle toplayıp gagasına alıyor. Daha sonra yuva kuracağı yere taşıyacaktır. Ama burada oyun olduğu için yuva olmadığından, etrafa saçma durumu söz konusu. Ama gagayı kullanma açısından çok değerlidir bu. En ince işleri bile rahatlıkla görebiliyor.