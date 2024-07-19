Yavru dik kuyruklu ötleğenin yuva yapma oyunu!
Türkiye'nin güney kesimlerinde yerleşik kuş türlerinden dik kuyruklu ötleğen (Prinia lepida) yavrusunun yuva inşa etmede kullanılan bitki liflerini gagasıyla koparma anı DHA Muhabiri Selim Kaya tarafından fotoğraflandı
Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Göleti’nde, Türkiye’nin güney kesimlerinde yerleşik kuş türlerinden olan dik kuyruklu ötleğen (Prinia lepida) yavrusunun, yuva inşa etmede kullanılan bitki liflerini gagasıyla koparma anı fotoğraflandı.
Fotoğrafları inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bölgede 300 civarında kuş türünün yaşadığını ifade ederek, “Bölgemiz kuş türleri açısından zengin, 300 kuş türünden biri de dik kuyruklu ötleğen.
Görüntülerden şunu görüyoruz, yavruların oyun davranışları ve bu davranışlar bize şunu gösteriyor; hayata hazırlanırken oyunlarla hazırlanma var. Tabiatta biz bunu kuşlarda görüyoruz. O küçücük gagasıyla bitkilerin çok ince liflerini gövdeden, yapraktan, bitkinin kısımlarından kesip çıkarabiliyor. Bununla gerçek hayatta yuvasını kurarken yumurtaları, yavruları çok iyi bir şekilde yumuşak materyal ile koruma imkanı var. Tabiatta hayvanlar bunu sıklıkla gösterir” diye konuştu.
Hayvanların yaşamın zorluklarını daha yavruyken oyunlarla öğrendiğini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, “Avcılardan kaçmayı, yiyecek aramayı, savaşmayı ve mücadeleyi oyunlarla daha genç yaşında ya da çocukken gerçekleştiriyor. İnsanlar için de aslında bunlar iyi birer örnektir. Biz çocukların oyunlarını çok ciddiye almalıyız. Onlar gerçek yaşama hazırlığa yöneliktir. El becerilerini kullanma, ayaklarını kullanma, kanatlarını kullanma her zaman vardır.
Hayvanlarda bunu sıklıkla görme şansımız var. Görüntülerden de zaten o izlenebiliyor. Hayvanımız yuvasını kurarken o gerekli olan materyali bitkilerden ince ince liflerle toplayıp gagasına alıyor. Daha sonra yuva kuracağı yere taşıyacaktır. Ama burada oyun olduğu için yuva olmadığından, etrafa saçma durumu söz konusu. Ama gagayı kullanma açısından çok değerlidir bu. En ince işleri bile rahatlıkla görebiliyor.
Bunlarla ilgili ilginç bir örnek; mesela çulha kuşları var. Bunlar küre şeklinde yuva yaparlar. Bir tek gagayı kullanırlar. Bu gagayla küreyi yapma durumu var. İnsanlar bunu ancak 3-5 tane şişle gerçekleştirebilir. Hayvanlar bunun bir tek gagalarıyla, bu oyun davranışlarıyla pekiştirerek, gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.