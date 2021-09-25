Türk Halk Müziği konseptiyle seyirciyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler programda Kara Tren yorumuyla dikkat çeken Yavuz Bingöl araştırılıyor. İşte Oyunculuğu kadar türkücülüğüyle de adından söz ettiren Yavuz Bingöl'e dair merak edilenler...

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Ünlü müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusu Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964’te İstanbul'da doğdu. Edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ile Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş'ın oğlu olarak dünyaya gelen Yavuz Bingöl ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara’da beş farklı okulda tamamladı.

Müzikle ilişkisi henüz Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girmesiyle başlayan Yavuz Bingöl 1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir’e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983’te müziğe geri döndü.

1984-1986 arasında askerlik yapan Yavuz Bingöl askerden sonra İzmir’e dönüp evlendi. Yavuz Bingöl'ün bu evliliğinden “Türkü Sinem” adında bir kızı var.

Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler veren sanatçı, Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı. Türkücü kimliği ile tanınan Yavuz Bingöl Piyanist Mehveş Emeç ile bazı senfonik çalışmalarda da yer aldı.

Bingöl, Barış temalı konserler vererek aktivist kimliğini öne çıkardı. 2000 yılında Almanya’da UNESCO tarafından organize edilen bir konser veren sanatçıya “barış elçisi” unvanı verildi.

YAVUZ BİNGÖL EVLİ Mİ?

4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlenen Bingöl, 15 Nisan 2016'da boşandı.

YAVUZ BİNGÖL ŞARKILARI VE TÜRKÜLERİ

Gün Işımış / Ağlama Artık Bebek (Atmacalar) (1990 - Pınar Müzik)[10]

Örgütlemişler Baharı (Atmacalar - Umuda Ezgi) (1992)

Ateş Dağları Sarmış (Umuda Ezgi) (1993)

Onların Türküsü (Umuda Ezgi) (1995 - Ada Müzik)[11]

Sen Türkülerini Söyle (1995 - Ada Müzik)

Baharım Sensin (1997 - Ada Müzik)

Gülen Az Güle Naz (1998 - Prestij Müzik)

Sitemdir (1999 - Prestij Müzik)

Üşüdüm Biraz (2000 - Sony Music - Columbia)

Umuda Ezgi'ler (2000 - Ada Müzik) (Nihat Aydın ile birlikte)

Belki Yine Gelirsin (2002 - Sony Music - Columbia)

Unutulur Her Şey (2004 - Seyhan Müzik)

İz (2005 - Seyhan Müzik)

Yare (2007 - Seyhan Müzik)

Kül (2010 - Seyhan Müzik)

Ateş (2012 - Seyhan Müzik)

İhsan (2018 - Poll Production)

YAVUZ BİNGÖL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Teşkilat (2021) - Adem Seyhan

Sevda Kuşun Kanadında (2016) - Zafer Erbay

Aşk Zamanı (2015) - Orhan Yanar

Aşk Sana Benzer (2015) - Yusuf Baba

Karagül (2013-2015) - Fırat Mercan

Çanakkale Çocukları (2012)

Bulutların Ötesi (2012) - Bekir Aksu

Mevsim Çiçek Açtı (2012)

İstanbul (2011) - Halil

Yangın Var (2011) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

72. Koğuş (2011) - Kaptan

Kurtuluş Son Durak (2011) - Hüseyin

Ateşe Yürümek (2010) - Fikret

Gecenin Kanatları (2009) - Ali Rıza

Üç Maymun (2008) - Eyüp

Eşref Saati (2007) (2007-2008) - Kara Eşref

Beyaz Melek (2007) - Hıdır

Eve Dönüş (2006)

O Şimdi Mahkum (2005) - Karlıdağ

Yanık Koza (2005) - Galip Çelebi

Ah Be İstanbul (2004) - Metin

Zerda (2002) - Şahin Eroğlu

Bayanlar Baylar (2002) - Ozan

O Şimdi Asker (2002) - Karlıdağ

Salkım Hanımın Taneleri (1999) - Asker

Cumhuriyet (1998) - Yahya Hayati Bey