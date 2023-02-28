Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Yavuz İsminin Anlamı Nedir? Yavuz İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Yavuz adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Yavuz İsminin Anlamı Nedir? Yavuz İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yavuz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YAVUZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yavuz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yavuz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yavuz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAVUZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yavuz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Güzel, iyi.
  2. Mert, cesur.
  3. Becerikli, hamarat.
  4. Yumuşak huylu.

YAVUZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yavuz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yavuz adını koymak caizdir.

YAVUZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Yavuz ismini kullanan 58.303 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Yavuz ismini kullanan 14.515 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Yavuz ismini kullanan 4.345 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Yavuz ismini kullanan 3.048 kişi bulunmaktadır.

YAVUZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yavuz adındakilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeyd İsminin Anlamı Nedir? Zeyd İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Zeyd İsminin Anlamı
Özge İsminin Anlamı Nedir? Özge İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Özge İsminin Anlamı
Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Şura İsminin Anlamı
Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyleyen emekli imam gülümsetti
YAŞAM Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyleyen emekli imam ...
'Minyon'a, 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip kavuştu
YAŞAM 'Minyon'a, 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip ...
Yüzdükleri yerde yürümeye başladılar! Deniz suyu 60-70 metre çekildi
YAŞAM Yüzdükleri yerde yürümeye başladılar! 60-70 metre ...
Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
YAŞAM Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
YAŞAM Depremde Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
Sinem İsminin Anlamı Nedir? Sinem İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sinem İsminin Anlamı
Sibel İsminin Anlamı Nedir? Sibel İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sibel İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.