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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yavuz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YAVUZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yavuz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yavuz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yavuz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAVUZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yavuz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Güzel, iyi. Mert, cesur. Becerikli, hamarat. Yumuşak huylu.

YAVUZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yavuz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yavuz adını koymak caizdir.

YAVUZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yavuz ismini kullanan 58.303 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yavuz ismini kullanan 14.515 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yavuz ismini kullanan 4.345 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yavuz ismini kullanan 3.048 kişi bulunmaktadır.

YAVUZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yavuz adındakilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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