Okuyucuya aktarılmak istenen birtakım detayların ek cümleler kurmaya ihtiyaç olmadan verilebildiği yay ayracın nerelerde kullanılır? Yay ayraç ile ilgili cümleler nelerdir? Yay ayraç hakkında merak edilen tüm bilgilere yer verdiğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Yay Ayraç Nedir?

Yay ayraç ya da parantez; kelimelerin ortalarında veya cümle sonlarında kullanılarak açıklama yapmaya yardımcı olan bir noktalama işaretidir. Yay ayracın görevleri arasında bir açıklama oluşturmak ve bunu okuyucuya aktarmak bulunmaktadır. Bir cümlenin ortasında ya da sonunda yay ayraç kullanılarak arzu edilen tüm bilgiler verilebilir. Aynı zamanda yay ayraç ile metin içinde geçen bir kişinin yaşı, mesleği gibi bilgiler de okuyucuya sunulabilmektedir.

Yay Ayraç Nerelerde Kullanılır?

İçinde ifade edilen açıklamalar sayesinde bağlı olduğu cümlenin anlamını güçlendiren yay ayracın kullanıldığı yerler oldukça çeşitlidir. Şimdi gelin hep birlikte cümle içinde yay ayracın kullanımı ve yay ayraç görevleri konusuna birlikte göz atalım.

Cümlenin yapısıyla direkt olarak bir ilgisi olmayan, aktarılan metnin aslında olmayıp, sonradan eklenmiş olan açıklayıcı sözcük ve söz gruplarını cümle içinde göstermek için kullanılır:

Örnek:

Bahsedilen tarihte (1978) henüz burada elektrik yoktu.

Bir öyküyü meydana getiren üç bölüm de (serim, düğüm, çözüm) oldukça önemlidir.

Önemli Not: Ayraç içindeki verilen cümleler her zaman büyük harfle başlar ve sonuna uygun olan noktalama işareti konulur.

Örnek:

Bu şehri (Şehir demeye de bin şahit lazım.) hiç beğenmedim.

Tiyatro eserlerinde ya da bir senaryoda, konuşanın hareketini ve durumunu belirtmek için kullanılır.

Örnek: