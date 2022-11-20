Söylenmek, belirtilmek istenmeyen kelimelerin yerine de kullanılan üç nokta ile ilgili cümleler nelerdir? Üç nokta kullanımı hakkında merak edilen tüm soruları siz değerli okuyucularımız için yanıtladık. İşte, tüm detaylar…

Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. Bu amaçla cümle sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilmektedir.

Örnek:

Pazarcının tezgâhında neredeyse tüm meyveler bulunuyordu. Elma, muz, incir…

Ağaçlar, kuşlar, derin bir huzur… Doğal yaşam o kadar güzel ki.

Bir sebeple bitmemiş ya da bitirilmemiş cümlelerin sonlarına konur. Bazı durumlarda da okuyucunun cümleyi kendi zihninde tamamlaması beklenir.

Örnek:

Ey kimsesiz, avare çocuklar, hele sizler, hele sizler…

Güneşin altına uzanmış pencereler, kapılar, parıltılı teller, boyalı elektrik direkleri, otomobiller…

Trenin pencerelerinde gülümseyen kızlar, el sağlayan minikler… Tiz bir tren zili… Trenden birdenbire salınan o yoğun buhar… Her şey bir su katmanı altında birden yok oluverdi. Sonra genzimizi yakan o tanıdık kömür kokusu…

Onca düşünce ve emeğin kaçınılmaz baskısı, inançların en enderini kazandırır büyük sanatçılara: Kendi gerçek kişiliğine inancı…

Karşılıklı konuşmada yarım kalan yerler ve verilmeyen cevaplar yerine kullanılmaktadır.

ŞAHIS ZAMİRİ NEDİR?

Örnek:

– Evet, hatırlıyorum. Buna sensiz karar verilmişti.

– Annem bile karşı çıkmadı buna.

– Tersine, bu onun işine geldi.

– Ne demek istiyorsun? Villa mı?

– …