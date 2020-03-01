Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarında birçok yerli ve yabancı film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte kanalların 1 Mart yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yabancı
21:45 Yakın Tehdit
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2
22:00 Titanların Savaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Amansız Takip
21:45 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Can Feda
22:10 Karanlık Sular
23.45 Karanlık Sular
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hadi Be Oğlum
22:30 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler,
1 Mart yayın akışı
yayın akışı
show tv yayın akışı
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