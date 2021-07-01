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Yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kazara Aşk, Kefaret, Seksenler ve MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Geçmişi Olmayan Adam
23:30 Geçmişi Olmayan Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kalp Yarası
23:00 Baş Belası

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:15 Kefaret
16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:35 Sinema
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye

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