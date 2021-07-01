Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Geçmişi Olmayan Adam
23:30 Geçmişi Olmayan Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kalp Yarası
23:00 Baş Belası
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:15 Kefaret
16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:35 Sinema
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
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