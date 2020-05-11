Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 11 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu (yerli film)
22.00 Düğüm Salonu (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Sosyetik Gelin (yerli film)
23.00 Başımız Belada (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Yarının Sınırında (yabancı film)
22.45 Yarının Sınırında (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Hababam Sınıfı Yeniden (yerli film)
22.45 Hababam Sınıfı Yeniden (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.50 Soru Küpü
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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