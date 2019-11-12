Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 12 Kasım Salı yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Salako
21:45 41. Gün
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çocuk
00: 15 Sevgili Geçmiş
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kadın
00:15 Kurşun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Elimi Bırakma
00:15 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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