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Yayın akışı 12 Mayıs Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 12 Mayıs 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise sezon finali yaptı. İşte bu akşam (Salı) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 12 Mayıs 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 İçerde (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (yerli film)
22.30 Aşktroloji (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Gurbetçi Şaban (yerli film)
22.30 Ah Nerede (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Hekimoğlu (tekrar)
23.30 Galip Derviş (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.55 Tutunamayanlar Çevrimiçi (yeni bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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