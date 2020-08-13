Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film'
21.45 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film' (Tekrar)
23.45 Büyülü Kaya 'Yabancı Film
02.00 Büyülü Kaya 'Yabancı Film (Tekrar)
04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kayıp Dünya: Jurassic Park 'Yabancı Film'
22.45 Çember: 13. Adım 'Tv Sineması'
00.50 Kayıp Dünya: Jurassic Park 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çat Katı Aşk 'Dizi'
00.15 Uzak Ara Eğlence (Tekrar)
02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Yenilmezler 'Yabancı Film'
22.35 Geleceğe Dönüş: 2 'Yabancı Film'
00.45 Yenilmezler 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.05 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Şampiyon 'Dizi'
23.15 Yerli Dizi
02.05 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
04.05 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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